ClickHouse Cloud envoie des notifications concernant des événements critiques liés à votre service ou à votre organization. Voici quelques notions à garder à l’esprit pour comprendre comment les notifications sont envoyées et configurées :

Catégorie de notification : désigne des groupes de notifications, comme les notifications de facturation, les notifications liées au service, etc. Au sein de chaque catégorie, plusieurs notifications permettent de configurer le mode de distribution. Gravité de notification : la gravité d’une notification peut être info , warning ou critical , selon son importance. Ce paramètre n’est pas configurable. Canal de notification : le canal désigne le mode de réception de la notification, comme l’UI, l’e-mail, Slack, etc. Ce paramètre est configurable pour la plupart des notifications.

​ Réception des notifications

Les notifications peuvent être reçues par différents canaux. ClickHouse Cloud permet de recevoir des notifications par e-mail, dans l’UI de ClickHouse Cloud et dans Slack. Vous pouvez cliquer sur l’icône en forme de cloche dans le menu en haut à gauche pour afficher les notifications en cours, ce qui ouvre un panneau latéral. En cliquant sur le bouton View All en bas de ce panneau, vous accéderez à une page affichant le journal d’activité de toutes les notifications.

​ Personnaliser les notifications

Pour chaque notification, vous pouvez personnaliser la manière dont vous la recevez. Vous pouvez accéder à l’écran des paramètres depuis le panneau latéral des notifications ou depuis le deuxième onglet du journal d’activité des notifications.

Vous pouvez personnaliser les notifications envoyées via l’UI de Cloud, et ces personnalisations s’appliquent à chaque utilisateur individuellement. Vous pouvez également personnaliser les notifications envoyées à vos propres adresses e-mail, mais seuls les utilisateurs disposant des autorisations d’administrateur peuvent personnaliser les notifications envoyées à des adresses e-mail personnalisées et à des canaux Slack.

Pour configurer l’envoi d’une notification spécifique, cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier les canaux de diffusion de la notification.

Certaines notifications obligatoires, comme Échec du paiement, ne sont pas configurables.

​ Notifications de service

ClickHouse envoie des notifications de service lorsqu’une condition d’alerte donnée est déclenchée. Voir ci-dessous pour plus d’informations sur les notifications de service de ClickHouse Cloud :

Notification lorsque Condition d’alerte spécifique Canaux de notification par défaut Étapes de résolution Le cluster ne peut pas être mis à l’échelle à la hausse Lorsque la taille de cluster recommandée dépasse la limite maximale de mise à l’échelle verticale. Une nouvelle notification est générée lorsque la taille de cluster recommandée change. Envisagez d’augmenter la limite maximale d’autoscaling de la taille par réplique. Voir mise à l’échelle. Erreur Too many parts Lorsque l’erreur ‘too many parts’ est détectée. La notification ne sera déclenchée qu’une seule fois par jour calendaire. Les utilisateurs administrateurs recevront un e-mail. Envisagez de regrouper les inserts par lots. Voir Exception : Too many parts. Mutations en échec Lorsqu’une mutation est en échec pendant 15 minutes. La notification ne sera déclenchée qu’une seule fois par jour calendaire. Les utilisateurs administrateurs recevront un e-mail. Interrompez la mutation en échec. Voir Évitez les mutations. Concurrence élevée des requêtes Lorsque la concurrence des requêtes dépasse 1 000 par réplique. La notification ne sera déclenchée qu’une seule fois par jour calendaire. Les utilisateurs administrateurs recevront un e-mail. Envisagez d’ajouter des répliques. Mise à l’échelle du cluster terminée Lorsque la taille d’un cluster change. N/A Le cluster ne peut pas être mis à l’échelle à la baisse Lorsque la taille de cluster recommandée dépasse la limite maximale de mise à l’échelle verticale. Une nouvelle notification est générée lorsque la taille de cluster recommandée change. Envisagez d’abaisser la limite minimale d’autoscaling de la taille par réplique. Voir mise à l’échelle. Changement de version de ClickHouse Lorsqu’une mise à jour de version du service ClickHouse commence, puis lorsqu’elle est terminée. N/A

​ Notifications ClickPipes

ClickHouse envoie des notifications ClickPipes lorsque votre ClickPipe rencontre des défaillances ou des problèmes.

​ Notifications de facturation

ClickHouse envoie des notifications de facturation en cas de problèmes de paiement et lorsque les engagements prépayés atteignent certains seuils de consommation.

​ Notifications prises en charge

Actuellement, nous envoyons des notifications liées à la facturation (échec de paiement, dépassement d’un certain seuil d’utilisation, etc.), ainsi que des notifications liées aux événements de mise à l’échelle (mise à l’échelle terminée, mise à l’échelle bloquée, etc.).

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