il s’agit d’un type de colonne, et non d’un format de données — vous pouvez insérer du JSON dans ClickHouse sous forme de chaîne ou via des formats pris en charge comme ClickHouse propose désormais un type de colonne JSON natif conçu pour les données semi-structurées et dynamiques. Il est important de préciser qu’— vous pouvez insérer du JSON dans ClickHouse sous forme de chaîne ou via des formats pris en charge comme JSONEachRow , mais cela ne signifie pas que vous utilisez le type de colonne JSON. Vous ne devez utiliser le type JSON que lorsque la structure de vos données est dynamique, et non lorsque vous vous contentez de stocker du JSON.

​ Quand utiliser le type JSON

Le type JSON est conçu pour interroger, filtrer et agréger des champs spécifiques au sein d’objets JSON dont la structure est dynamique ou imprévisible. Il y parvient en décomposant les objets JSON en sous-colonnes distinctes, ce qui réduit considérablement le volume de données lu et accélère les requêtes sur les champs sélectionnés par rapport à des alternatives comme Map ou l’analyse de chaînes de caractères.

Cependant, cela implique des compromis importants :

INSERT plus lents - Décomposer le JSON en sous-colonnes, effectuer l’inférence de type et gérer des structures de stockage flexibles ralentit les insertions par rapport au stockage du JSON dans une simple colonne String .

plus lents - Décomposer le JSON en sous-colonnes, effectuer l’inférence de type et gérer des structures de stockage flexibles ralentit les insertions par rapport au stockage du JSON dans une simple colonne . Plus lent pour la lecture d’objets entiers - Si vous devez récupérer des documents JSON complets (plutôt que des champs spécifiques), le type JSON est plus lent qu’une lecture depuis une colonne String . Le surcoût lié à la reconstruction des objets à partir de sous-colonnes distinctes n’apporte aucun bénéfice lorsque vous n’effectuez pas de requêtes au niveau des champs.

est plus lent qu’une lecture depuis une colonne . Le surcoût lié à la reconstruction des objets à partir de sous-colonnes distinctes n’apporte aucun bénéfice lorsque vous n’effectuez pas de requêtes au niveau des champs. Surcoût de stockage - Le maintien de sous-colonnes distinctes ajoute un surcoût structurel par rapport au stockage du JSON sous la forme d’une unique valeur de chaîne.

​ Utilisez le type JSON lorsque :

Vos données ont une structure dynamique ou imprévisible, avec des clés qui varient d’un document à l’autre

Les types de champs ou les schémas évoluent au fil du temps, ou varient d’un enregistrement à l’autre

Vous devez interroger, filtrer ou agréger des chemins spécifiques au sein d’objets JSON dont vous ne pouvez pas prévoir la structure à l’avance

Votre cas d’utilisation porte sur des données semi-structurées, comme des logs, des événements ou du contenu généré par les utilisateurs, avec des schémas incohérents

​ Utilisez une colonne String (ou des types structurés) lorsque :

La structure de vos données est connue et stable ; dans ce cas, utilisez plutôt des colonnes classiques ou les types Tuple , Array , Dynamic ou Variant

, , ou Les documents JSON sont traités comme des blobs opaques, uniquement stockés et récupérés dans leur intégralité, sans analyse au niveau des champs

sont traités comme des blobs opaques, uniquement stockés et récupérés dans leur intégralité, sans analyse au niveau des champs Vous n’avez pas besoin d’interroger ni de filtrer des champs JSON individuels dans la base de données

individuels dans la base de données Le JSON sert simplement de format de transport/stockage et n’est pas analysé dans ClickHouse

Si le JSON est un document opaque qui n’est pas analysé dans la base de données, et qu’il sert uniquement à être stocké puis restitué, il doit être stocké dans un champ String . Les avantages du type JSON ne se concrétisent que lorsque vous devez interroger, filtrer ou agréger efficacement des champs spécifiques au sein de structures JSON dynamiques. Vous pouvez également combiner les approches : utilisez des colonnes standard pour les champs de premier niveau prévisibles et une colonne JSON pour les sections dynamiques du payload.

​ Considérations et conseils pour l’utilisation de JSON

Le type JSON permet un stockage colonnaire efficace en aplatissant les chemins en sous-colonnes. Mais cette flexibilité s’accompagne de certaines contraintes. Pour l’utiliser efficacement :

Spécifiez les types des chemins à l’aide des indications dans la définition de colonne afin de définir les types des sous-colonnes connues et d’éviter une inférence de type inutile.

à l’aide des indications dans la définition de colonne afin de définir les types des sous-colonnes connues et d’éviter une inférence de type inutile. Ignorez certains chemins si vous n’avez pas besoin des valeurs, avec SKIP and SKIP REGEXP afin de réduire le volume de stockage et d’améliorer les performances.

si vous n’avez pas besoin des valeurs, avec SKIP and SKIP REGEXP afin de réduire le volume de stockage et d’améliorer les performances. Évitez de définir max_dynamic_paths à une valeur trop élevée : des valeurs importantes augmentent la consommation de ressources et réduisent l’efficacité. En règle générale, gardez-la en dessous de 10 000.

Indications de type Les indications de type offrent bien plus qu’un simple moyen d’éviter une inférence de type inutile : elles éliminent entièrement l’indirection liée au stockage et au traitement. Les chemins JSON assortis d’indications de type sont toujours stockés comme des colonnes classiques, sans nécessiter de colonnes discriminantes ni de résolution dynamique à l’exécution de la requête. Cela signifie qu’avec des indications de type bien définies, les champs JSON imbriqués atteignent les mêmes performances et la même efficacité que s’ils avaient été modélisés dès le départ comme des champs de premier niveau. Par conséquent, pour les jeux de données globalement cohérents qui bénéficient malgré tout de la flexibilité de JSON, les indications de type constituent un moyen pratique de préserver les performances sans avoir à restructurer votre schéma ni votre pipeline d’ingestion.

​ Fonctionnalités avancées

Les colonnes JSON peuvent être utilisées dans les clés primaires comme n’importe quelles autres colonnes. Il n’est pas possible de spécifier de codecs pour une sous-colonne.

comme n’importe quelles autres colonnes. Il n’est pas possible de spécifier de codecs pour une sous-colonne. Elles prennent en charge l’introspection via des fonctions comme JSONAllPathsWithTypes() and JSONDynamicPaths() .

and . Vous pouvez lire des sous-objets imbriqués à l’aide de la syntaxe .^ .

. La syntaxe des requêtes peut différer du SQL standard et nécessiter des conversions de type ou des opérateurs spécifiques pour les champs imbriqués.

Considérons l’exemple JSON suivant, qui représente une ligne du Python PyPI dataset

{ "date" : "2022-11-15" , "country_code" : "ES" , "project" : "clickhouse-connect" , "type" : "bdist_wheel" , "installer" : "pip" , "python_minor" : "3.9" , "system" : "Linux" , "version" : "0.3.0" }

Supposons que ce schéma soit statique et que les types puissent être clairement définis. Même si les données sont au format NDJSON (un enregistrement JSON par ligne), il n’est pas nécessaire d’utiliser le type JSON pour un tel schéma. Définissez simplement le schéma avec des types classiques.

CREATE TABLE pypi ( `date` Date , `country_code` String, `project` String, `type` String, `installer` String, `python_minor` String, `system` String, `version` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (project, date )

et insérez des lignes JSON :

INSERT INTO pypi FORMAT JSONEachRow { "date" : "2022-11-15" , "country_code" : "ES" , "project" : "clickhouse-connect" , "type" : "bdist_wheel" , "installer" : "pip" , "python_minor" : "3.9" , "system" : "Linux" , "version" : "0.3.0" }

Prenons le jeu de données arXiv , qui contient 2,5 millions d’articles scientifiques. Chaque ligne de ce jeu de données, fourni au format NDJSON, représente un article scientifique publié. Un exemple de ligne est présenté ci-dessous :

{ "id" : "2101.11408" , "submitter" : "Daniel Lemire" , "authors" : "Daniel Lemire" , "title" : "Number Parsing at a Gigabyte per Second" , "comments" : "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and

https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/" , "journal-ref" : "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021" , "doi" : "10.1002/spe.2984" , "report-no" : null , "categories" : "cs.DS cs.MS" , "license" : "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "abstract" : "With disks and networks providing gigabytes per second ....

" , "versions" : [ { "created" : "Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT" , "version" : "v1" }, { "created" : "Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT" , "version" : "v2" } ], "update_date" : "2022-11-07" , "authors_parsed" : [ [ "Lemire" , "Daniel" , "" ] ] }

Bien que le JSON soit complexe ici, avec des structures imbriquées, il reste prévisible. Le nombre et le type des champs ne changeront pas. Bien que nous puissions utiliser le type JSON pour cet exemple, nous pouvons aussi définir explicitement la structure à l’aide des types Tuples et Nested

CREATE TABLE arxiv ( `id` String, `submitter` String, `authors` String, `title` String, `comments` String, `journal-ref` String, `doi` String, `report-no` String, `categories` String, `license` String, `abstract` String, `versions` Array (Tuple(created String, version String)), `update_date` Date , `authors_parsed` Array ( Array (String)) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY update_date

Là encore, nous pouvons insérer les données au format JSON :

INSERT INTO arxiv FORMAT JSONEachRow { "id" : "2101.11408" , "submitter" : "Daniel Lemire" , "authors" : "Daniel Lemire" , "title" : "Number Parsing at a Gigabyte per Second" , "comments" : "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and

https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/" , "journal-ref" : "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021" , "doi" : "10.1002/spe.2984" , "report-no" : null , "categories" : "cs.DS cs.MS" , "license" : "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "abstract" : "With disks and networks providing gigabytes per second ....

" , "versions" :[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}], "update_date" : "2022-11-07" , "authors_parsed" :[["Lemire","Daniel",""]]}

Supposons qu’une autre colonne appelée tags soit ajoutée. S’il s’agissait simplement d’une liste de chaînes, nous pourrions la modéliser sous la forme d’un Array(String) , mais supposons que vous puissiez ajouter des structures de tags arbitraires contenant des types mixtes (notez que score peut être une chaîne ou un entier). Voici notre document JSON modifié :

{ "id" : "2101.11408" , "submitter" : "Daniel Lemire" , "authors" : "Daniel Lemire" , "title" : "Number Parsing at a Gigabyte per Second" , "comments" : "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and

https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/" , "journal-ref" : "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021" , "doi" : "10.1002/spe.2984" , "report-no" : null , "categories" : "cs.DS cs.MS" , "license" : "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "abstract" : "With disks and networks providing gigabytes per second ....

" , "versions" : [ { "created" : "Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT" , "version" : "v1" }, { "created" : "Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT" , "version" : "v2" } ], "update_date" : "2022-11-07" , "authors_parsed" : [ [ "Lemire" , "Daniel" , "" ] ], "tags" : { "tag_1" : { "name" : "ClickHouse user" , "score" : "A+" , "comment" : "A good read, applicable to ClickHouse" }, "28_03_2025" : { "name" : "professor X" , "score" : 10 , "comment" : "Didn't learn much" , "updates" : [ { "name" : "professor X" , "comment" : "Wolverine found more interesting" } ] } } }

Dans ce cas, nous pourrions modéliser les documents d’arXiv soit entièrement en JSON, soit en ajoutant simplement une colonne JSON tags . Nous fournissons les deux exemples ci-dessous :

CREATE TABLE arxiv ( `doc` JSON (update_date Date ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY doc . update_date

Nous fournissons une indication de type pour la colonne update_date dans la définition JSON, car nous l’utilisons dans la clé de tri / clé primaire. Cela permet à ClickHouse de savoir que cette colonne ne sera pas NULL et de déterminer quelle sous-colonne update_date utiliser (il peut y en avoir plusieurs pour chaque type, ce qui serait ambigu sinon).

Nous pouvons insérer des données dans cette table, puis afficher le schéma inféré à l’aide de la fonction JSONAllPathsWithTypes et du format de sortie PrettyJSONEachRow

INSERT INTO arxiv FORMAT JSONAsObject { "id" : "2101.11408" , "submitter" : "Daniel Lemire" , "authors" : "Daniel Lemire" , "title" : "Number Parsing at a Gigabyte per Second" , "comments" : "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and

https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/" , "journal-ref" : "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021" , "doi" : "10.1002/spe.2984" , "report-no" : null , "categories" : "cs.DS cs.MS" , "license" : "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "abstract" : "With disks and networks providing gigabytes per second ....

" , "versions" :[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}], "update_date" : "2022-11-07" , "authors_parsed" :[["Lemire","Daniel",""]], "tags" :{ "tag_1" :{ "name" : "ClickHouse user" , "score" : "A+" , "comment" : "A good read, applicable to ClickHouse" }, "28_03_2025" :{ "name" : "professor X" , "score" : 10 , "comment" : "Didn't learn much" , "updates" :[{"name":"professor X","comment":"Wolverine found more interesting"}]}}}

SELECT JSONAllPathsWithTypes(doc) FROM arxiv FORMAT PrettyJSONEachRow { "JSONAllPathsWithTypes(doc)" : { "abstract" : "String" , "authors" : "String" , "authors_parsed" : "Array(Array(Nullable(String)))" , "categories" : "String" , "comments" : "String" , "doi" : "String" , "id" : "String" , "journal-ref" : "String" , "license" : "String" , "submitter" : "String" , "tags.28_03_2025.comment" : "String" , "tags.28_03_2025.name" : "String" , "tags.28_03_2025.score" : "Int64" , "tags.28_03_2025.updates" : "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))" , "tags.tag_1.comment" : "String" , "tags.tag_1.name" : "String" , "tags.tag_1.score" : "String" , "title" : "String" , "update_date" : "Date" , "versions" : "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))" } } 1 row in set . Elapsed: 0 . 003 sec.

Sinon, nous pourrions modéliser cela en utilisant notre schéma précédent et une colonne JSON tags . Cette approche est généralement préférable, car elle réduit au minimum l’inférence requise de la part de ClickHouse :

CREATE TABLE arxiv ( `id` String, `submitter` String, `authors` String, `title` String, `comments` String, `journal-ref` String, `doi` String, `report-no` String, `categories` String, `license` String, `abstract` String, `versions` Array (Tuple(created String, version String)), `update_date` Date , `authors_parsed` Array ( Array (String)), `tags` JSON () ) ENGINE = MergeTree ORDER BY update_date

INSERT INTO arxiv FORMAT JSONEachRow { "id" : "2101.11408" , "submitter" : "Daniel Lemire" , "authors" : "Daniel Lemire" , "title" : "Number Parsing at a Gigabyte per Second" , "comments" : "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and

https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/" , "journal-ref" : "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021" , "doi" : "10.1002/spe.2984" , "report-no" : null , "categories" : "cs.DS cs.MS" , "license" : "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "abstract" : "With disks and networks providing gigabytes per second ....

" , "versions" :[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}], "update_date" : "2022-11-07" , "authors_parsed" :[["Lemire","Daniel",""]], "tags" :{ "tag_1" :{ "name" : "ClickHouse user" , "score" : "A+" , "comment" : "A good read, applicable to ClickHouse" }, "28_03_2025" :{ "name" : "professor X" , "score" : 10 , "comment" : "Didn't learn much" , "updates" :[{"name":"professor X","comment":"Wolverine found more interesting"}]}}}

Nous pouvons maintenant inférer les types de la sous-colonne tags .

SELECT JSONAllPathsWithTypes(tags) FROM arxiv FORMAT PrettyJSONEachRow { "JSONAllPathsWithTypes(tags)" : { "28_03_2025.comment" : "String" , "28_03_2025.name" : "String" , "28_03_2025.score" : "Int64" , "28_03_2025.updates" : "Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256))" , "tag_1.comment" : "String" , "tag_1.name" : "String" , "tag_1.score" : "String" } }