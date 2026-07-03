- politique de masquage (ClickHouse Cloud, 25.12+) : masquage dynamique natif appliqué à l’exécution des requêtes pour des utilisateurs/rôles spécifiques
- fonction de remplacement de chaînes : masquage simple à l’aide de fonctions intégrées
- VIEW masqué : création de vues avec une logique de transformation
- colonne matérialisée : stockage de versions masquées en parallèle des données d’origine
- règle de masquage des requêtes : masquage des données sensibles dans les logs (ClickHouse OSS)
Utiliser les politiques de masquage (ClickHouse Cloud)
L’instruction
Les politiques de masquage sont disponibles dans ClickHouse Cloud à partir de la version 25.12.
CREATE MASKING POLICY offre un moyen natif de masquer dynamiquement les valeurs de colonnes pour des utilisateurs ou rôles spécifiques au moment de l’exécution de la requête. Contrairement à d’autres approches, les politiques de masquage n’exigent ni la création de vues distinctes ni le stockage de données masquées : la transformation s’applique de manière transparente lorsque les utilisateurs interrogent la table.
Pour illustrer les politiques de masquage, créons une table
Politique de masquage de base
orders contenant des informations client :
Créez maintenant un rôle pour les utilisateurs autorisés à voir des données masquées :
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
email String,
phone String,
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
Créez une politique de masquage qui s’applique au rôle
CREATE ROLE masked_data_viewer;
masked_data_viewer :
Lorsqu’un utilisateur disposant du rôle
CREATE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone = replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
shipping_address = replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1')
TO masked_data_viewer;
masked_data_viewer interroge la table
orders, il voit automatiquement des données masquées :
Query
SELECT * FROM orders ORDER BY user_id;
Les utilisateurs qui n’ont pas le rôle
Response (for masked_data_viewer role)
┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐
│ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │
│ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
│ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │
│ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │
│ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
masked_data_viewer voient les données d’origine non masquées.
Vous pouvez utiliser la clause
Masquage conditionnel
WHERE pour appliquer le masquage uniquement à certaines lignes. Par exemple, pour masquer uniquement les commandes d’un montant élevé :
CREATE MASKING POLICY mask_high_value_orders ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2')
WHERE total_amount > 200
TO masked_data_viewer;
Lorsque plusieurs politiques de masquage s’appliquent à la même colonne, utilisez la clause
Plusieurs politiques avec priorité
PRIORITY pour déterminer quelle transformation sera appliquée. Les valeurs de priorité les plus élevées sont appliquées en dernier :
Dans cet exemple, pour les commandes avec
-- Lower priority: Basic masking for all sensitive data
CREATE MASKING POLICY basic_masking ON orders
UPDATE
name = '****',
email = '****@****.com'
TO masked_data_viewer
PRIORITY 0;
-- Higher priority: More refined masking (overrides basic_masking)
CREATE MASKING POLICY refined_masking ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****')
WHERE total_amount > 100
TO masked_data_viewer
PRIORITY 10;
total_amount > 100, la politique
refined_masking (priorité 10) prend le pas sur la politique
basic_masking (priorité 0) pour la colonne
name, tandis que
email continue d’utiliser le masquage de base.
Lorsque vous avez besoin d’un masquage constant (une même valeur d’entrée produit toujours le même résultat masqué), utilisez des fonctions de hachage :
Masquage basé sur le hachage
CREATE MASKING POLICY hash_sensitive_data ON orders
UPDATE
email = concat(toString(cityHash64(email)), '@masked.com'),
phone = concat('555-', toString(cityHash64(phone) % 10000000))
TO masked_data_viewer;
Affichez toutes les politiques de masquage :
Gérer les politiques de masquage
Supprimez une politique de masquage :
SHOW MASKING POLICIES;
Remplacez une politique existante :
DROP MASKING POLICY mask_pii_data ON orders;
Pour plus d’informations, consultez la documentation CREATE MASKING POLICY.
CREATE OR REPLACE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders
UPDATE name = '[REDACTED]'
TO masked_data_viewer;
Pour les cas simples de masquage des données, la famille de fonctions
Utiliser les fonctions de remplacement de chaînes
replace offre un moyen pratique de masquer les données :
Par exemple, vous pouvez remplacer le nom “John Smith” par un espace réservé
|Fonction
|Description
replaceOne
|Remplace la première occurrence d’un motif dans une chaîne source par la chaîne de remplacement fournie.
replaceAll
|Remplace toutes les occurrences d’un motif dans une chaîne source par la chaîne de remplacement fournie.
replaceRegexpOne
|Remplace la première occurrence d’une sous-chaîne correspondant à un motif d’expression régulière (syntaxe re2) dans une chaîne source par la chaîne de remplacement fournie.
replaceRegexpAll
|Remplace toutes les occurrences d’une sous-chaîne correspondant à un motif d’expression régulière (syntaxe re2) dans une chaîne source par la chaîne de remplacement fournie.
[CUSTOMER_NAME] à l’aide de la fonction
replaceOne :
Query
SELECT replaceOne(
'Customer John Smith called about his account',
'John Smith',
'[CUSTOMER_NAME]'
) AS anonymized_text;
De façon plus générale, vous pouvez utiliser
Response
┌─anonymized_text───────────────────────────────────┐
│ Customer [CUSTOMER_NAME] called about his account │
└───────────────────────────────────────────────────┘
replaceRegexpOne pour remplacer n’importe quel nom de client :
Query
SELECT
replaceRegexpAll(
'Customer John Smith called. Later, Mary Johnson and Bob Wilson also called.',
'\\b[A-Z][a-z]+ [A-Z][a-z]+\\b',
'[CUSTOMER_NAME]'
) AS anonymized_text;
Vous pouvez aussi masquer un numéro de sécurité sociale en ne laissant apparaître que les 4 derniers chiffres à l’aide de la fonction
Response
┌─anonymized_text───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [CUSTOMER_NAME] Smith called. Later, [CUSTOMER_NAME] and [CUSTOMER_NAME] also called. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
replaceRegexpAll.
Dans la requête ci-dessus,
Query
SELECT replaceRegexpAll(
'SSN: 123-45-6789',
'(\d{3})-(\d{2})-(\d{4})',
'XXX-XX-\3'
) AS masked_ssn;
\3 sert à insérer le troisième groupe de capture dans la chaîne résultante, ce qui produit :
Response
┌─masked_ssn───────┐
│ SSN: XXX-XX-6789 │
└──────────────────┘
Une
Créer des
Créer des
VIEWs masquées
VIEW peut être utilisée avec les fonctions sur les chaînes de caractères mentionnées ci-dessus pour appliquer des transformations aux colonnes contenant des données sensibles avant qu’elles ne soient présentées à l’utilisateur.
Ainsi, les données d’origine restent inchangées, et les utilisateurs qui interrogent la vue ne voient que les données masquées.
Pour l’illustrer, imaginons que nous disposions d’une table stockant des enregistrements de commandes clients.
Nous voulons nous assurer qu’un groupe d’employés puisse consulter ces informations, sans pour autant leur donner accès à l’intégralité des informations sur les clients.
Exécutez la requête ci-dessous pour créer une table d’exemple
orders et y insérer quelques enregistrements fictifs de commandes clients :
Créez une vue nommée
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
email String,
phone String,
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
masked_orders :
Dans la clause
CREATE VIEW masked_orders AS
SELECT
user_id,
replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****') AS name,
replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2') AS email,
replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3') AS phone,
total_amount,
order_date,
replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1') AS shipping_address
FROM orders;
SELECT de la requête de création de la vue ci-dessus, nous définissons des transformations à l’aide de
replaceRegexpOne sur les champs
name,
email,
phone et
shipping_address, qui contiennent des informations sensibles que nous souhaitons masquer partiellement.
Sélectionnez les données de la vue :
Query
SELECT * FROM masked_orders
Notez que les données renvoyées par la vue sont partiellement masquées, ce qui dissimule les informations sensibles. Vous pouvez également créer plusieurs vues, avec des niveaux d’obfuscation différents selon le niveau d’accès privilégié aux informations dont dispose l’utilisateur. Pour vous assurer que les utilisateurs ne peuvent accéder qu’à la vue renvoyant les données masquées, et non à la table contenant les données d’origine non masquées, vous devez utiliser le contrôle d’accès basé sur les rôles afin que des rôles spécifiques disposent uniquement des autorisations nécessaires pour effectuer des sélections depuis la vue. Créez d’abord le rôle :
Response
┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐
│ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │
│ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
│ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │
│ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │
│ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
Ensuite, accordez au rôle le privilège
CREATE ROLE masked_orders_viewer;
SELECT sur la vue :
Comme les rôles ClickHouse sont cumulatifs, vous devez vous assurer que les utilisateurs qui ne doivent voir que la vue masquée ne disposent d’aucun privilège
GRANT SELECT ON masked_orders TO masked_orders_viewer;
SELECT sur la table de base, quel que soit le rôle concerné.
Il est donc plus sûr de révoquer explicitement l’accès à la table de base :
Enfin, attribuez le rôle aux utilisateurs concernés :
REVOKE SELECT ON orders FROM masked_orders_viewer;
Cela garantit que les utilisateurs ayant le rôle
GRANT masked_orders_viewer TO your_user;
masked_orders_viewer ne peuvent voir
que les données masquées de la vue, et non les données d’origine non masquées de la table.
Si vous ne souhaitez pas créer de vue distincte, vous pouvez stocker des versions masquées de vos données avec les données d’origine. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des colonnes matérialisées. Les valeurs de ces colonnes sont automatiquement calculées à partir de l’expression matérialisée spécifiée lors de l’insertion des lignes, et vous pouvez les utiliser pour créer de nouvelles colonnes contenant des versions masquées des données. En reprenant l’exemple précédent, au lieu de créer une
Utiliser des colonnes
Utiliser des colonnes
MATERIALIZED et des restrictions d’accès au niveau des colonnes
VIEW distincte pour les données masquées, nous allons maintenant créer des colonnes masquées à l’aide de
MATERIALIZED :
Si vous exécutez maintenant la requête
DROP TABLE IF EXISTS orders;
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email String,
email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone String,
phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String,
shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1')
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
SELECT suivante, vous verrez que les données masquées sont ‘matérialisées’ au moment de l’insertion et stockées avec les données d’origine non masquées.
Il est nécessaire de sélectionner explicitement les colonnes masquées, car ClickHouse n’inclut pas automatiquement les colonnes matérialisées dans les requêtes
SELECT * par défaut.
Query
SELECT
*,
name_masked,
email_masked,
phone_masked,
shipping_address_masked
FROM orders
ORDER BY user_id ASC
Pour garantir que les utilisateurs puissent uniquement accéder aux colonnes contenant des données masquées, vous pouvez à nouveau utiliser le contrôle d’accès basé sur les rôles pour faire en sorte que certains rôles ne disposent que du privilège SELECT sur les colonnes masquées de
Response
┌─user_id─┬─name──────────┬─email─────────────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address───────────────────┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked────┐
1. │ 1001 │ John Smith │ john.smith@gmail.com │ 555-123-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ 123 Main St, New York, NY 10001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ **** New York, NY 10001 │
2. │ 1002 │ Sarah Johnson │ sarah.johnson@outlook.com │ 555-987-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ 456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ **** Los Angeles, CA 90210 │
3. │ 1003 │ Michael Brown │ mbrown@company.com │ 555-456-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ 789 Pine Rd, Chicago, IL 60601 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ **** Chicago, IL 60601 │
4. │ 1004 │ Emily Rogers │ emily.rogers@yahoo.com │ 555-321-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ 321 Elm St, Houston, TX 77001 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ **** Houston, TX 77001 │
5. │ 1005 │ David Wilson │ dwilson@email.net │ 555-654-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ 654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ **** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
orders.
Recréez le rôle que nous avons créé précédemment :
Ensuite, accordez le privilège
DROP ROLE IF EXISTS masked_order_viewer;
CREATE ROLE masked_order_viewer;
SELECT sur la table
orders :
Révoquez l’accès aux colonnes sensibles :
GRANT SELECT ON orders TO masked_data_reader;
Enfin, attribuez le rôle aux utilisateurs concernés :
REVOKE SELECT(name) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(email) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(phone) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(shipping_address) ON orders FROM masked_data_reader;
Si vous souhaitez stocker uniquement les données masquées dans la table
GRANT masked_orders_viewer TO your_user;
orders,
vous pouvez marquer les colonnes sensibles non masquées comme
EPHEMERAL,
ce qui garantit que les colonnes de ce type ne sont pas stockées dans la table.
Si nous exécutons la même requête que précédemment, vous verrez maintenant que seules les données masquées matérialisées ont été insérées dans la table :
DROP TABLE IF EXISTS orders;
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String EPHEMERAL,
name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email String EPHEMERAL,
email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone String EPHEMERAL,
phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String EPHEMERAL,
shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^([^,]+),\\s*(.*)$', '*** \\2')
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders (user_id, name, email, phone, total_amount, order_date, shipping_address) VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
Query
SELECT
*,
name_masked,
email_masked,
phone_masked,
shipping_address_masked
FROM orders
ORDER BY user_id ASC
Response
┌─user_id─┬─total_amount─┬─order_date─┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked───┐
1. │ 1001 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ *** New York, NY 10001 │
2. │ 1002 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
3. │ 1003 │ 599 │ 2024-01-17 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ *** Chicago, IL 60601 │
4. │ 1004 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ *** Houston, TX 77001 │
5. │ 1005 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
Pour les utilisateurs de ClickHouse OSS qui souhaitent masquer spécifiquement les données de journalisation, il est possible d’utiliser les règles de masquage des requêtes (masquage des logs) pour masquer les données. Pour ce faire, vous pouvez définir des règles de masquage basées sur des expressions régulières dans la configuration du serveur. Ces règles sont appliquées aux requêtes et à tous les messages de log avant d’être stockés dans les logs du serveur ou les tables système (comme
Utiliser les règles de masquage des requêtes pour les données de journalisation
system.query_log,
system.text_log et
system.processes).
Cela permet uniquement d’éviter que des données sensibles ne se retrouvent dans les logs.
Notez que cela ne masque pas les données dans les résultats de requête.
Par exemple, pour masquer un numéro de sécurité sociale, vous pouvez ajouter la règle suivante à votre configuration du serveur :
<query_masking_rules>
<rule>
<name>hide SSN</name>
<regexp>(^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D)</regexp>
<replace>000-00-0000</replace>
</rule>
</query_masking_rules>