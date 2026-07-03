Vous pouvez exécuter un test simple de performances ClickHouse sur n’importe quel serveur, sans avoir à installer de paquets ClickHouse.
Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud. La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.
Vous pouvez exécuter le benchmark à l’aide d’un seul script.
Exécution automatique
- Téléchargez le script.
wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickBench/main/hardware/hardware.sh
- Exécutez le script.
chmod a+x ./hardware.sh
./hardware.sh
- Copiez le résultat et envoyez-le à feedback@clickhouse.com