Guide de test et de benchmarking des performances matérielles avec ClickHouse

Comment tester votre matériel avec ClickHouse

Cette page ne s’applique pas à ClickHouse Cloud . La fonctionnalité décrite ici n’est pas disponible dans les services ClickHouse Cloud. Consultez le guide ClickHouse Compatibilité Cloud pour plus d’informations.

Vous pouvez exécuter un test simple de performances ClickHouse sur n’importe quel serveur, sans avoir à installer de paquets ClickHouse.

​ Exécution automatique

Vous pouvez exécuter le benchmark à l’aide d’un seul script.

Téléchargez le script.

wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickBench/main/hardware/hardware.sh

Exécutez le script.

chmod a+x ./hardware.sh ./hardware.sh

Copiez le résultat et envoyez-le à feedback@clickhouse.com