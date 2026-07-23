Maintenant que vos données sont dans ClickHouse, il est temps de les analyser, ce qui implique souvent de créer des visualisations à l’aide d’un outil BI. De nombreux outils BI et de visualisation populaires se connectent à ClickHouse. Certains se connectent à ClickHouse nativement, tandis que d’autres nécessitent l’installation d’un connecteur. Nous proposons une documentation pour certains de ces outils, notamment :