Maintenant que vos données sont dans ClickHouse, il est temps de les analyser, ce qui implique souvent de créer des visualisations à l’aide d’un outil BI. De nombreux outils BI et de visualisation populaires se connectent à ClickHouse. Certains se connectent à ClickHouse nativement, tandis que d’autres nécessitent l’installation d’un connecteur. Nous proposons une documentation pour certains de ces outils, notamment :
- Apache Superset
- Astrato
- Chartbrew
- Databrain
- Deepnote
- Dot
- Draxlr
- Embeddable
- Explo
- Fabi.ai
- Grafana
- Lightdash
- Looker
- Luzmo
- Metabase
- Mitzu
- Omni
- Querio
- Rill
- Rocket BI
- Splunk
- Tableau
- Holistics BI
Compatibilité de ClickHouse Cloud avec les outils de visualisation de données
|Outil
|Pris en charge via
|Testé
|Documenté
|Commentaire
|Apache Superset
|connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Astrato
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Fonctionne nativement via le pushdown SQL (requêtes directes uniquement).
|AWS QuickSight
|Interface MySQL
|✅
|✅
|Fonctionne avec certaines limitations ; voir la documentation pour plus de détails
|Chartbrew
|Connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Databrain
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Deepnote
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Dot
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Explo
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Fabi.ai
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Grafana
|connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Hashboard
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Holistics
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Lightdash
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Looker
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Fonctionne avec certaines limitations ; voir la documentation pour plus de détails
|Looker
|Interface MySQL
|🚧
|❌
|Luzmo
|connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Looker Studio
|Interface MySQL
|✅
|✅
|Metabase
|connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Mitzu
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Omni
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Power BI Desktop
|connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Prend en charge le mode Direct Query via ODBC
|Power BI Service
|connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|La mise en place d’un Microsoft Data Gateway est nécessaire
|Querio
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Rill
|Connecteur natif
|✅
|✅
|Rocket BI
|Connecteur natif
|✅
|❌
|Tableau Desktop
|Connecteur officiel de ClickHouse
|✅
|✅
|Tableau Online
|interface MySQL
|✅
|✅
|Fonctionne avec certaines limitations ; voir la documentation pour plus de détails