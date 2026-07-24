Fabi.ai est une plateforme collaborative d’analyse de données tout-en-un. Vous pouvez tirer parti de SQL, Python, de l’IA et du no-code pour créer des tableaux de bord et des flux de données plus rapidement que jamais

Fabi.ai est une plateforme collaborative d’analyse de données tout-en-un. Vous pouvez tirer parti de SQL, Python, de l’IA et du no-code pour créer des dashboards et des workflows de données plus rapidement que jamais. Associée à la puissance et à l’évolutivité de ClickHouse, elle vous permet de créer et de partager en quelques minutes votre premier dashboard très performant sur un vaste jeu de données.

​ Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

​ Créez votre compte Fabi.ai et connectez ClickHouse

Connectez-vous à votre compte Fabi.ai ou créez-en un : https://app.fabi.ai/

Lors de la création de votre compte, il vous sera demandé de connecter votre base de données. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur le panneau des sources de données à gauche de n’importe quel Smartbook, puis sélectionnez Add Data Source. Il vous sera ensuite demandé de saisir vos informations de connexion. Félicitations ! Vous avez maintenant intégré ClickHouse à Fabi.ai.

Une fois Fabi.ai connecté à ClickHouse, accédez à n’importe quel Smartbook et créez une cellule SQL. Si une seule source de données est connectée à votre instance Fabi.ai, la cellule SQL utilisera automatiquement ClickHouse par défaut ; sinon, vous pouvez sélectionner la source à interroger dans la liste déroulante des sources.

​ Ressources supplémentaires