Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Rassemblez vos informations de connexion
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Connectez-vous à votre compte Fabi.ai ou créez-en un : https://app.fabi.ai/
Créez votre compte Fabi.ai et connectez ClickHouse
- Lors de la création de votre compte, il vous sera demandé de connecter votre base de données. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur le panneau des sources de données à gauche de n’importe quel Smartbook, puis sélectionnez Add Data Source.
- Il vous sera ensuite demandé de saisir vos informations de connexion.
- Félicitations ! Vous avez maintenant intégré ClickHouse à Fabi.ai.
Une fois Fabi.ai connecté à ClickHouse, accédez à n’importe quel Smartbook et créez une cellule SQL. Si une seule source de données est connectée à votre instance Fabi.ai, la cellule SQL utilisera automatiquement ClickHouse par défaut ; sinon, vous pouvez sélectionner la source à interroger dans la liste déroulante des sources.
Interroger ClickHouse.
Documentation de Fabi.ai : https://docs.fabi.ai/introduction Vidéos de prise en main de Fabi.ai : https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxPRVnyBCQXxxByw2CLC0q7c-Aw6t2nl