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Fabi.ai est une plateforme collaborative d’analyse de données tout-en-un. Vous pouvez tirer parti de SQL, Python, de l’IA et du no-code pour créer des dashboards et des workflows de données plus rapidement que jamais. Associée à la puissance et à l’évolutivité de ClickHouse, elle vous permet de créer et de partager en quelques minutes votre premier dashboard très performant sur un vaste jeu de données.

Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

Créez votre compte Fabi.ai et connectez ClickHouse

Connectez-vous à votre compte Fabi.ai ou créez-en un : https://app.fabi.ai/
  1. Lors de la création de votre compte, il vous sera demandé de connecter votre base de données. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur le panneau des sources de données à gauche de n’importe quel Smartbook, puis sélectionnez Add Data Source.
  2. Il vous sera ensuite demandé de saisir vos informations de connexion.
  3. Félicitations ! Vous avez maintenant intégré ClickHouse à Fabi.ai.

Interroger ClickHouse.

Une fois Fabi.ai connecté à ClickHouse, accédez à n’importe quel Smartbook et créez une cellule SQL. Si une seule source de données est connectée à votre instance Fabi.ai, la cellule SQL utilisera automatiquement ClickHouse par défaut ; sinon, vous pouvez sélectionner la source à interroger dans la liste déroulante des sources.

Ressources supplémentaires

Documentation de Fabi.ai : https://docs.fabi.ai/introduction Vidéos de prise en main de Fabi.ai : https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxPRVnyBCQXxxByw2CLC0q7c-Aw6t2nl
Dernière modification le 24 juillet 2026