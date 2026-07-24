Configurer une connexion à ClickHouse

Pour établir une connexion à ClickHouse, accédez à la page Connections, sélectionnez New Connection, puis choisissez ClickHouse dans la fenêtre modale New Connection.

Vous devrez renseigner un host, un username et un password :

Host : il s’agit du host sur lequel votre base de données ClickHouse est exposée. Notez que seul https est autorisé ici afin de transférer les données de façon sécurisée. La structure attendue pour l’URL du host est la suivante : https://url-to-clickhouse-db:port/database Par défaut, le plugin se connecte à la base de données ‘default’ sur le port 443. En indiquant une base de données après le ’/’, vous pouvez définir la base de données à laquelle vous connecter.

: il s’agit du host sur lequel votre base de données ClickHouse est exposée. Notez que seul est autorisé ici afin de transférer les données de façon sécurisée. La structure attendue pour l’URL du host est la suivante : Par défaut, le plugin se connecte à la base de données ‘default’ sur le port 443. En indiquant une base de données après le ’/’, vous pouvez définir la base de données à laquelle vous connecter. Username : le username qui sera utilisé pour se connecter à votre cluster ClickHouse.

: le username qui sera utilisé pour se connecter à votre cluster ClickHouse. Password : le password permettant de se connecter à votre cluster ClickHouse