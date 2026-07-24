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Configurer une connexion à ClickHouse
Pour établir une connexion à ClickHouse, accédez à la page Connections, sélectionnez New Connection, puis choisissez ClickHouse dans la fenêtre modale New Connection.Vous devrez renseigner un host, un username et un password :
- Host : il s’agit du host sur lequel votre base de données ClickHouse est exposée. Notez que seul
httpsest autorisé ici afin de transférer les données de façon sécurisée. La structure attendue pour l’URL du host est la suivante :
https://url-to-clickhouse-db:port/databasePar défaut, le plugin se connecte à la base de données ‘default’ sur le port 443. En indiquant une base de données après le ’/’, vous pouvez définir la base de données à laquelle vous connecter.
- Username : le username qui sera utilisé pour se connecter à votre cluster ClickHouse.
- Password : le password permettant de se connecter à votre cluster ClickHouse
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Ajouter des datasets
Une fois ClickHouse connecté, vous pouvez ajouter des datasets comme expliqué ici. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs datasets disponibles dans ClickHouse et les lier dans Luzmo afin qu’ils puissent être utilisés ensemble dans un dashboard. N’oubliez pas non plus de consulter cet article sur la préparation de vos données pour l’analytics.Pour savoir comment ajouter des datasets à l’aide de notre API, veuillez consulter cet exemple dans notre documentation développeur.Vous pouvez désormais utiliser vos datasets pour créer de superbes dashboards (embedded), ou même alimenter un AI Data Analyst (Luzmo IQ) capable de répondre aux questions de vos clients.
Notes d’utilisation
- Le connecteur ClickHouse de Luzmo utilise l’interface HTTP de l’API (généralement en écoute sur le port 8123) pour se connecter.
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Si vous utilisez des tables avec le moteur de table
Distributed, certains graphiques Luzmo peuvent échouer lorsque
distributed_product_modeest défini sur
deny. Cela ne devrait toutefois se produire que si vous liez la table à une autre table et utilisez cette liaison dans un graphique. Dans ce cas, veillez à définir
distributed_product_modesur une autre option adaptée à votre cluster ClickHouse. Si vous utilisez ClickHouse Cloud, vous pouvez ignorer ce paramètre en toute sécurité.
- Pour garantir, par exemple, que seule l’application Luzmo puisse accéder à votre instance ClickHouse, il est fortement recommandé d’autoriser la plage d’adresses IP statiques de Luzmo. Nous recommandons également d’utiliser un utilisateur technique en lecture seule.
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Le connecteur ClickHouse prend actuellement en charge les types de données suivants :
Type ClickHouse Type Luzmo UInt numeric Int numeric Float numeric Decimal numeric Date datetime DateTime datetime String hierarchy Enum hierarchy FixedString hierarchy UUID hierarchy Bool hierarchy