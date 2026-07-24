Microsoft Power BI est un logiciel de visualisation de données interactif développé par Microsoft, principalement dédié à la business intelligence.

Microsoft Power BI peut interroger les données de ClickHouse Cloud ou d’un déploiement autogéré, ou les charger en mémoire.

Il existe plusieurs versions de Power BI que vous pouvez utiliser pour visualiser vos données :

Power BI Desktop : une application de bureau Windows pour créer des tableaux de bord et des visualisations

Power BI Service : disponible dans Azure sous forme de SaaS pour héberger les tableaux de bord créés avec Power BI Desktop

Power BI nécessite que vous créiez vos tableaux de bord dans la version Desktop, puis que vous les publiiez dans Power BI Service.

Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes suivantes :

​ Installation de Power BI

Ce tutoriel suppose que Microsoft Power BI Desktop est installé sur votre ordinateur Windows. Vous pouvez télécharger et installer Power BI Desktop ici

Nous vous recommandons de mettre Power BI à jour vers la dernière version. Le ClickHouse Connector est disponible par défaut à partir de la version 2.137.751.0 .

​ Rassemblez les informations de connexion de votre instance ClickHouse

Vous aurez besoin des informations suivantes pour vous connecter à votre instance ClickHouse :

Nom d’hôte - ClickHouse

Nom d’utilisateur - Identifiants de l’utilisateur

Mot de passe - Mot de passe de l’utilisateur

Base de données - Nom de la base de données de l’instance à laquelle vous souhaitez vous connecter

​ Power BI Desktop

Pour commencer à interroger les données dans Power BI Desktop, vous devez suivre les étapes suivantes :

Installez le pilote ODBC ClickHouse Recherchez le ClickHouse Connector Connectez-vous à ClickHouse Interrogez et visualisez vos données

​ Installer le pilote ODBC

Exécutez le programme d’installation .msi fourni et suivez l’assistant.

Debug symbols sont facultatifs et ne sont pas nécessaires

​ Vérifier le pilote ODBC

Une fois l’installation du pilote terminée, vous pouvez vérifier qu’elle s’est bien déroulée comme suit :

recherchez ODBC dans le menu Démarrer, puis sélectionnez « ODBC Data Sources (64-bit) ».

Vérifiez que le pilote ClickHouse figure bien dans la liste.

​ Trouver le ClickHouse Connector

Disponible dans la version 2.137.751.0 de Power BI Desktop

Dans l’écran de démarrage de Power BI Desktop, cliquez sur « Get Data ».

Recherchez « ClickHouse »

​ Se connecter à ClickHouse

Sélectionnez le connecteur, puis saisissez les identifiants de l’instance ClickHouse :

Host (obligatoire) - Le domaine/l’adresse de votre instance. Veillez à l’ajouter sans préfixe ni suffixe.

Port (obligatoire) - Le port de votre instance.

Database - Le nom de votre base de données.

Options - Toute option ODBC, comme indiqué sur la page GitHub ODBC de ClickHouse

Mode de connectivité des données - DirectQuery

Nous vous conseillons de sélectionner DirectQuery pour interroger ClickHouse directement. Si votre cas d’usage implique un faible volume de données, vous pouvez choisir le mode Import, et l’ensemble des données sera chargé dans Power BI.

Indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe

​ Interroger et visualiser les données

Enfin, vous devriez voir les bases de données et les tables dans la vue Navigator. Sélectionnez la table souhaitée et cliquez sur “Load” pour importer les données depuis ClickHouse.

Une fois l’importation terminée, vos données ClickHouse devraient être accessibles dans Power BI comme à l’accoutumée.

​ Power BI Service

Pour utiliser Microsoft Power BI Service, vous devez créer une passerelle de données locale

Pour en savoir plus sur la configuration des connecteurs personnalisés, consultez la documentation de Microsoft sur la façon d’ utiliser des connecteurs de données personnalisés avec une passerelle de données locale

​ Pilote ODBC (importation uniquement)

Nous vous recommandons d’utiliser le ClickHouse Connector avec DirectQuery.

Installez le Pilote ODBC sur l’instance de la passerelle de données locale et vérifiez comme décrit ci-dessus.

​ Créer un nouveau DSN utilisateur

Une fois l’installation du pilote terminée, vous pouvez créer une source de données ODBC. Recherchez ODBC dans le menu Démarrer et sélectionnez « ODBC Data Sources (64-bit) ».

Ajoutez ici un nouveau DSN utilisateur. Cliquez sur le bouton « Add » à gauche.

Choisissez la version Unicode du pilote ODBC.

Renseignez les informations de connexion.

Si vous utilisez un déploiement avec SSL activé (par exemple ClickHouse Cloud ou une instance autogérée), vous devez indiquer require dans le champ SSLMode . Host doit toujours être renseigné sans le protocole (c.-à-d. sans http:// ou https:// ).

doit toujours être renseigné sans le protocole (c.-à-d. sans ou ). Timeout est un entier représentant un nombre de secondes. Valeur par défaut : 30 seconds .

​ Importer des données dans Power BI

Sur l’écran de démarrage de Power BI Desktop, cliquez sur “Get Data”.

Sélectionnez “Other” -> “ODBC”.

Sélectionnez la source de données que vous avez créée précédemment dans la liste.

Si vous n’avez pas indiqué d’identifiants lors de la création de la source de données, vous serez invité à renseigner un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Enfin, vous devriez voir les bases de données et les tables dans la vue Navigator. Sélectionnez la table souhaitée, puis cliquez sur “Load” pour importer les données depuis ClickHouse.

Une fois l’importation terminée, les données ClickHouse devraient être accessibles dans Power BI comme d’habitude.

​ Optimiser le travail avec de grands jeux de données

PowerBI est conçu pour les bases de données relationnelles traditionnelles avec des volumes de données modérés. Lorsque vous utilisez ClickHouse à grande échelle (des milliards de lignes), des schémas d’architecture spécifiques sont nécessaires pour obtenir des performances optimales.

PowerBI génère automatiquement des requêtes SQL avec des sous-requêtes imbriquées, des jointures complexes et des transformations à la volée. Ces schémas fonctionnent bien avec les bases de données SQL traditionnelles, mais peuvent s’avérer inefficaces lors de l’interrogation de bases de données columnaires à grande échelle comme ClickHouse.

Approche recommandée pour les grands jeux de données : au lieu d’interroger directement les tables brutes, créez des vues matérialisées dédiées dans ClickHouse pour chaque visualisation de tableau de bord. Cela vous permet de bénéficier de :

Performances rapides et constantes, quel que soit le volume de données

Charge réduite sur votre cluster ClickHouse

Coûts plus prévisibles

Si vos tableaux de bord sont lents, consultez le query_log de ClickHouse pour voir quelles requêtes SQL Power BI exécute réellement. Les problèmes les plus fréquents incluent des sous-requêtes imbriquées, le balayage de tables entières ou des jointures inefficaces. Une fois le problème identifié, créez des vues matérialisées qui répondent précisément à ces problèmes.

​ Bonnes pratiques d’implémentation

​ Stratégie de pré-agrégation

Créez des vues matérialisées à plusieurs niveaux d’agrégation :

Des agrégations horaires pour des tableaux de bord récents et détaillés

Des agrégations quotidiennes pour les tendances historiques

Des rollups mensuels pour les rapports à long terme

Conservez les données brutes avec un TTL approprié pour des analyses ad hoc

​ Optimisation de la modélisation des données

Définissez des clés ORDER BY adaptées à vos schémas de requêtes

adaptées à vos schémas de requêtes Utilisez le partitionnement pour les données de séries temporelles

Convertissez les petites tables de dimensions en dictionnaires pour des recherches efficaces

Tirez parti des projections pour optimiser davantage les requêtes

​ Limites connues

Les types d’entiers non signés tels que UInt64 ou supérieurs ne sont pas chargés automatiquement dans le jeu de données, car Int64 est le plus grand type de nombre entier pris en charge par Power BI.

Pour importer correctement les données, avant de cliquer sur le bouton “Load” dans le Navigator, cliquez d’abord sur “Transform Data”.

Dans cet exemple, la table pageviews comporte une colonne UInt64, reconnue par défaut comme “Binary”. “Transform Data” ouvre le Power Query Editor, où il est possible de réattribuer le type de la colonne, en la définissant par exemple comme Text.

Une fois l’opération terminée, cliquez sur “Close & Apply” dans le coin supérieur gauche, puis poursuivez le chargement des données.