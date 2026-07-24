Permet à ClickHouse de se connecter à des bases de données externes via ODBC

Pour mettre en œuvre des connexions ODBC en toute sécurité, ClickHouse utilise un programme distinct, clickhouse-odbc-bridge . Si le pilote ODBC est chargé directement depuis clickhouse-server , des problèmes liés au pilote peuvent provoquer le plantage du serveur ClickHouse. ClickHouse démarre automatiquement clickhouse-odbc-bridge lorsque cela est nécessaire. Le programme ODBC bridge est installé dans le même paquet que clickhouse-server .

Ce moteur prend en charge le type de données Nullable

​ Créer une table

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = ODBC(datasource, external_database, external_table)

Voir une description détaillée de la requête CREATE TABLE

La structure de la table peut différer de celle de la table source :

Les noms des colonnes doivent être les mêmes que dans la table source, mais vous pouvez n’utiliser que certaines d’entre elles, dans n’importe quel ordre.

Les types de colonnes peuvent différer de ceux de la table source. ClickHouse tente de convertir les valeurs en types de données ClickHouse.

Le paramètre external_table_functions_use_nulls définit la manière de gérer les colonnes Nullable. Valeur par défaut : 1. Si sa valeur est 0, la fonction de table ne crée pas de colonnes Nullable et insère des valeurs par défaut à la place des valeurs nulles. Cela s’applique également aux valeurs NULL à l’intérieur des tableaux.

Paramètres du moteur

datasource — Nom de la section contenant les paramètres de connexion dans le fichier odbc.ini .

— Nom de la section contenant les paramètres de connexion dans le fichier . external_database — Nom d’une base de données dans un SGBD externe.

— Nom d’une base de données dans un SGBD externe. external_table — Nom d’une table dans external_database .

Ces paramètres peuvent également être transmis à l’aide de collections nommées

Récupération des données depuis l’installation locale de MySQL via ODBC

Cet exemple a été validé sur Ubuntu Linux 18.04 et MySQL server 5.7.

Assurez-vous que unixODBC et MySQL Connector sont installés.

Par défaut (s’il est installé à partir de paquets), ClickHouse démarre sous l’utilisateur clickhouse . Vous devez donc créer et configurer cet utilisateur sur le MySQL server.

$ sudo mysql

mysql > CREATE USER 'clickhouse' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse' ; mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'clickhouse' @ 'localhost' WITH GRANT OPTION ;

Ensuite, configurez la connexion dans /etc/odbc.ini .

$ cat /etc/odbc.ini [mysqlconn] DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so SERVER = 127.0.0.1 PORT = 3306 DATABASE = test USER = clickhouse PASSWORD = clickhouse

Vous pouvez vérifier la connexion à l’aide de l’utilitaire isql fourni avec unixODBC.

$ isql -v mysqlconn +-------------------------+ | Connected! | | | ...

Table dans MySQL :

mysql> CREATE DATABASE test; Query OK, 1 row affected (0,01 sec) mysql> CREATE TABLE `test`.`test` ( -> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL, -> `float` FLOAT NOT NULL, -> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL, -> PRIMARY KEY (`int_id`)); Query OK, 0 rows affected (0,09 sec) mysql> insert into test.test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2); Query OK, 1 row affected (0,00 sec) mysql> select * from test.test; +------+----------+-----+----------+ | int_id | int_nullable | float | float_nullable | +------+----------+-----+----------+ | 1 | NULL | 2 | NULL | +------+----------+-----+----------+ 1 row in set (0,00 sec)

Table dans ClickHouse, récupérant les données de la table MySQL :

CREATE TABLE odbc_t ( `int_id` Int32, `float_nullable` Nullable(Float32) ) ENGINE = ODBC( 'DSN=mysqlconn' , 'test' , 'test' )

SELECT * FROM odbc_t

┌─int_id─┬─float_nullable─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────┴────────────────┘