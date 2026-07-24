clickhouse-odbc-bridge. Si le pilote ODBC est chargé directement depuis
clickhouse-server, des problèmes liés au pilote peuvent provoquer le plantage du serveur ClickHouse. ClickHouse démarre automatiquement
clickhouse-odbc-bridge lorsque cela est nécessaire. Le programme ODBC bridge est installé dans le même paquet que
clickhouse-server.
Ce moteur prend en charge le type de données Nullable.
Créer une table
Voir une description détaillée de la requête CREATE TABLE. La structure de la table peut différer de celle de la table source :
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
)
ENGINE = ODBC(datasource, external_database, external_table)
- Les noms des colonnes doivent être les mêmes que dans la table source, mais vous pouvez n’utiliser que certaines d’entre elles, dans n’importe quel ordre.
- Les types de colonnes peuvent différer de ceux de la table source. ClickHouse tente de convertir les valeurs en types de données ClickHouse.
- Le paramètre external_table_functions_use_nulls définit la manière de gérer les colonnes Nullable. Valeur par défaut : 1. Si sa valeur est 0, la fonction de table ne crée pas de colonnes Nullable et insère des valeurs par défaut à la place des valeurs nulles. Cela s’applique également aux valeurs NULL à l’intérieur des tableaux.
datasource— Nom de la section contenant les paramètres de connexion dans le fichier
odbc.ini.
external_database— Nom d’une base de données dans un SGBD externe.
external_table— Nom d’une table dans
external_database.
Récupération des données depuis l’installation locale de MySQL via ODBC Cet exemple a été validé sur Ubuntu Linux 18.04 et MySQL server 5.7. Assurez-vous que unixODBC et MySQL Connector sont installés. Par défaut (s’il est installé à partir de paquets), ClickHouse démarre sous l’utilisateur
Exemple d’utilisation
clickhouse. Vous devez donc créer et configurer cet utilisateur sur le MySQL server.
$ sudo mysql
Ensuite, configurez la connexion dans
mysql> CREATE USER 'clickhouse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clickhouse'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
/etc/odbc.ini.
Vous pouvez vérifier la connexion à l’aide de l’utilitaire
$ cat /etc/odbc.ini
[mysqlconn]
DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so
SERVER = 127.0.0.1
PORT = 3306
DATABASE = test
USER = clickhouse
PASSWORD = clickhouse
isql fourni avec unixODBC.
Table dans MySQL :
$ isql -v mysqlconn
+-------------------------+
| Connected! |
| |
...
Table dans ClickHouse, récupérant les données de la table MySQL :
mysql> CREATE DATABASE test;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test.test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test.test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE TABLE odbc_t
(
`int_id` Int32,
`float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE = ODBC('DSN=mysqlconn', 'test', 'test')
SELECT * FROM odbc_t
┌─int_id─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴────────────────┘