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Permet à ClickHouse de se connecter à des bases de données externes via ODBC. Pour mettre en œuvre des connexions ODBC en toute sécurité, ClickHouse utilise un programme distinct, clickhouse-odbc-bridge. Si le pilote ODBC est chargé directement depuis clickhouse-server, des problèmes liés au pilote peuvent provoquer le plantage du serveur ClickHouse. ClickHouse démarre automatiquement clickhouse-odbc-bridge lorsque cela est nécessaire. Le programme ODBC bridge est installé dans le même paquet que clickhouse-server. Ce moteur prend en charge le type de données Nullable.

Créer une table

Voir une description détaillée de la requête CREATE TABLE. La structure de la table peut différer de celle de la table source :
  • Les noms des colonnes doivent être les mêmes que dans la table source, mais vous pouvez n’utiliser que certaines d’entre elles, dans n’importe quel ordre.
  • Les types de colonnes peuvent différer de ceux de la table source. ClickHouse tente de convertir les valeurs en types de données ClickHouse.
  • Le paramètre external_table_functions_use_nulls définit la manière de gérer les colonnes Nullable. Valeur par défaut : 1. Si sa valeur est 0, la fonction de table ne crée pas de colonnes Nullable et insère des valeurs par défaut à la place des valeurs nulles. Cela s’applique également aux valeurs NULL à l’intérieur des tableaux.
Paramètres du moteur
  • datasource — Nom de la section contenant les paramètres de connexion dans le fichier odbc.ini.
  • external_database — Nom d’une base de données dans un SGBD externe.
  • external_table — Nom d’une table dans external_database.
Ces paramètres peuvent également être transmis à l’aide de collections nommées.

Exemple d’utilisation

Récupération des données depuis l’installation locale de MySQL via ODBC Cet exemple a été validé sur Ubuntu Linux 18.04 et MySQL server 5.7. Assurez-vous que unixODBC et MySQL Connector sont installés. Par défaut (s’il est installé à partir de paquets), ClickHouse démarre sous l’utilisateur clickhouse. Vous devez donc créer et configurer cet utilisateur sur le MySQL server.
Ensuite, configurez la connexion dans /etc/odbc.ini.
Vous pouvez vérifier la connexion à l’aide de l’utilitaire isql fourni avec unixODBC.
Table dans MySQL :
Table dans ClickHouse, récupérant les données de la table MySQL :

Voir aussi

Dernière modification le 24 juillet 2026