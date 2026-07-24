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Omni peut se connecter à ClickHouse Cloud ou à un déploiement sur site via la source de données ClickHouse officielle.
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Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Créer une source de données ClickHouse

Accédez à Admin -> Connections et cliquez sur le bouton “Add Connection” en haut à droite.
Sélectionnez ClickHouse. Saisissez vos identifiants dans le formulaire.
Vous pouvez désormais interroger et visualiser les données de ClickHouse dans Omni.
Dernière modification le 24 juillet 2026