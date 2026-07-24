Accorder un accès en lecture seule à la base de données

Limitez les permissions de Querio aux seules bases de données et tables qu’il doit interroger :

GRANT SELECT ON my_database. * TO querio_user;

Pour des tables spécifiques, utilisez :

GRANT SELECT ON database . table_name TO querio_user;

Répétez cette opération pour chaque base de données à laquelle Querio doit accéder.