Configurer ClickHouse pour Querio
1
Créer un utilisateur dédié
Pour appliquer les bonnes pratiques de sécurité, créez un compte utilisateur dédié exclusivement à Querio, avec le minimum de privilèges nécessaires :
CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD';
2
Accorder un accès en lecture seule à la base de données
Limitez les permissions de Querio aux seules bases de données et tables qu’il doit interroger :
Pour des tables spécifiques, utilisez :
GRANT SELECT ON my_database.* TO querio_user;
Répétez cette opération pour chaque base de données à laquelle Querio doit accéder.
GRANT SELECT ON database.table_name TO querio_user;
3
Rassembler les informations de connexion
Pour connecter Querio à ClickHouse, vous aurez besoin des informations de connexion suivantes :
|Paramètre
|Description
HOST
|L’adresse de votre serveur ou cluster ClickHouse
PORT
|Le port 9440 (par défaut pour le protocole natif sécurisé) ou le port que vous avez configuré
DATABASE
|La base de données que Querio doit interroger
USERNAME
querio_user (ou le nom d’utilisateur que vous avez choisi)
PASSWORD
|Le mot de passe du compte utilisateur
- Pour ClickHouse Cloud, les informations de connexion sont disponibles dans votre console Cloud
- Pour les instances autogérées, si votre ClickHouse utilise un port différent, vérifiez la configuration de votre serveur
- Le port 9440 est le port par défaut pour les connexions via le protocole natif sécurisé
Connectez-vous à votre espace de travail Querio, ou créez-en un, sur https://app.querio.ai/
Créez votre compte Querio et connectez ClickHouse
- Dans Querio, accédez à Settings → Datasources, puis cliquez sur Add Datasource.
- Sélectionnez ClickHouse dans la liste des options de base de données.
- Saisissez les informations de connexion ci-dessus, puis enregistrez la configuration.
- Querio validera la connexion. Une fois celle-ci validée, ClickHouse sera disponible comme source de données dans l’ensemble de votre espace de travail.
Après avoir connecté Querio à ClickHouse, vous pouvez explorer et analyser vos données depuis n’importe quel endroit de la plateforme. Créez un bloc SQL ou une cellule Python dans un notebook Querio, sélectionnez ClickHouse comme source de données, puis exécutez des requêtes directement sur votre cluster ClickHouse. Utilisez les outils de visualisation et d’IA de Querio pour mettre en évidence des insights, créer des tableaux de bord et partager les résultats.