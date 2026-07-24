Astrato apporte une véritable BI en libre-service aux entreprises et aux data businesses en mettant l’analytics entre les mains de chaque utilisateur, afin qu’il puisse créer ses propres tableaux de bord, rapports et applications de données, et répondre à ses questions sur les données sans l’aide de l’IT. Astrato accélère l’adoption, raccourcit la prise de décision et réunit l’analytics, l’embedded analytics, la saisie de données et les applications de données sur une seule plateforme. Astrato combine action et analytics dans une même solution, introduit le write-back en temps réel, permet d’interagir avec des modèles de ML et accélère votre analytics grâce à l’IA : allez au-delà des tableaux de bord grâce à la prise en charge du pushdown SQL dans Astrato.

Astrato utilise Pushdown SQL pour interroger directement ClickHouse Cloud ou des déploiements sur site. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les données dont vous avez besoin, en bénéficiant des performances de référence de ClickHouse.

​ Informations de connexion requises

Lors de la configuration de votre connexion de données, vous devrez disposer des informations suivantes :

Connexion de données : nom d’hôte, Port

Identifiants de la base de données : nom d’utilisateur, mot de passe

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

​ Création de la connexion de données à ClickHouse

Sélectionnez Data dans la barre latérale, puis l’onglet connexion de données (ou accédez à ce lien : https://app.astrato.io/data/sources) ​

dans la barre latérale, puis l’onglet (ou accédez à ce lien : https://app.astrato.io/data/sources) ​ Cliquez sur le bouton New connexion de données en haut à droite de l’écran.

Sélectionnez ClickHouse.

Renseignez les champs requis dans la boîte de dialogue de connexion

Cliquez sur Test Connection . Si la connexion aboutit, donnez un nom à la connexion de données, puis cliquez sur Next.

Définissez le user access de la connexion de données, puis cliquez sur connect.

Une connexion et une vue de données sont créées.

si un doublon est créé, un horodatage est ajouté au nom de la source de données.

​ Création d’un modèle sémantique / d’une vue de données

Dans notre éditeur de vue de données, vous verrez toutes vos tables et tous vos schémas dans ClickHouse ; sélectionnez-en quelques-uns pour commencer.

Maintenant que vous avez sélectionné vos données, passez à la définition de la vue de données. Cliquez sur Define en haut à droite de la page.

Ici, vous pouvez effectuer des jointures sur les données, ainsi que créer des dimensions et des mesures gouvernées — idéal pour assurer la cohérence de la logique métier entre différentes équipes.

Astrato suggère intelligemment des jointures à partir de vos métadonnées, notamment en exploitant les clés dans ClickHouse. Nos jointures suggérées vous permettent de démarrer facilement à partir de vos données ClickHouse bien gouvernées, sans réinventer la roue. Nous vous indiquons également la qualité des jointures, afin que vous puissiez examiner en détail toutes les suggestions d’Astrato.

​ Créer un tableau de bord

En quelques étapes seulement, vous pouvez créer votre premier graphique dans Astrato.

Ouvrez le panneau des visuels Sélectionnez un visuel (commencez par un graphique en barres verticales) Ajoutez des dimensions Ajoutez des mesures

​ Voir le SQL généré pour chaque visualisation

La transparence et la précision sont au cœur d’Astrato. Nous veillons à ce que chaque requête générée soit visible, afin que vous gardiez un contrôle total. Toute la puissance de calcul s’effectue directement dans ClickHouse, tirant parti de sa rapidité tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de gouvernance.

​ Exemple de tableau de bord finalisé