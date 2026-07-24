Astrato utilise Pushdown SQL pour interroger directement ClickHouse Cloud ou des déploiements sur site. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les données dont vous avez besoin, en bénéficiant des performances de référence de ClickHouse.
Lors de la configuration de votre connexion de données, vous devrez disposer des informations suivantes :
Informations de connexion requises
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud.
Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
-
Connexion de données : nom d’hôte, Port
-
Identifiants de la base de données : nom d’utilisateur, mot de passe
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Création de la connexion de données à ClickHouse
- Sélectionnez Data dans la barre latérale, puis l’onglet connexion de données
(ou accédez à ce lien : https://app.astrato.io/data/sources)
- Cliquez sur le bouton New connexion de données en haut à droite de l’écran.
- Renseignez les champs requis dans la boîte de dialogue de connexion
-
Cliquez sur Test Connection. Si la connexion aboutit, donnez un nom à la connexion de données, puis cliquez sur Next.
-
Définissez le user access de la connexion de données, puis cliquez sur connect.
- Une connexion et une vue de données sont créées.
si un doublon est créé, un horodatage est ajouté au nom de la source de données.
Dans notre éditeur de vue de données, vous verrez toutes vos tables et tous vos schémas dans ClickHouse ; sélectionnez-en quelques-uns pour commencer.
Maintenant que vous avez sélectionné vos données, passez à la définition de la vue de données. Cliquez sur Define en haut à droite de la page.
Ici, vous pouvez effectuer des jointures sur les données, ainsi que créer des dimensions et des mesures gouvernées — idéal pour assurer la cohérence de la logique métier entre différentes équipes.
Astrato suggère intelligemment des jointures à partir de vos métadonnées, notamment en exploitant les clés dans ClickHouse. Nos jointures suggérées vous permettent de démarrer facilement à partir de vos données ClickHouse bien gouvernées, sans réinventer la roue. Nous vous indiquons également la qualité des jointures, afin que vous puissiez examiner en détail toutes les suggestions d’Astrato.
En quelques étapes seulement, vous pouvez créer votre premier graphique dans Astrato.
Création d’un modèle sémantique / d’une vue de données
- Ouvrez le panneau des visuels
- Sélectionnez un visuel (commencez par un graphique en barres verticales)
- Ajoutez des dimensions
- Ajoutez des mesures
La transparence et la précision sont au cœur d’Astrato. Nous veillons à ce que chaque requête générée soit visible, afin que vous gardiez un contrôle total. Toute la puissance de calcul s’effectue directement dans ClickHouse, tirant parti de sa rapidité tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de gouvernance.
Voir le SQL généré pour chaque visualisation
Un superbe tableau de bord complet ou une application de données est désormais à votre portée. Pour découvrir davantage ce que nous avons créé, consultez notre galerie de démos sur notre site web : https://astrato.io/gallery
Exemple de tableau de bord finalisé