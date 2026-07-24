Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via TCP natif, vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètres Description HOST and PORT En général, le port est 9440 lorsque vous utilisez TLS, ou 9000 lorsque vous ne l’utilisez pas. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default existe ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les détails de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez le service auquel vous allez vous connecter, puis cliquez sur Connect :

Choisissez Native ; les détails sont disponibles dans un exemple de commande clickhouse-client .

Si vous utilisez une instance ClickHouse autogérée, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.