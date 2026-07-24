java -jar metabase.jar. Metabase se connecte à ClickHouse à l’aide d’un pilote JDBC que vous téléchargez et placez dans le dossier
plugins :
Dans ce guide, vous allez poser quelques questions sur vos données ClickHouse avec Metabase et visualiser les réponses. L’une des réponses ressemblera à ceci :
Objectif
1
Rassemblez vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2
Téléchargez le plugin ClickHouse pour Metabase
-
Si vous n’avez pas de dossier
plugins, créez-en un dans le répertoire où se trouve
metabase.jar.
-
Le plugin est un fichier JAR nommé
clickhouse.metabase-driver.jar. Téléchargez la dernière version du fichier JAR à l’adresse https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest
-
Enregistrez
clickhouse.metabase-driver.jardans votre dossier
plugins.
- Démarrez (ou redémarrez) Metabase afin que le pilote soit correctement chargé.
- Accédez à Metabase à l’adresse http://hostname:3000. Au premier démarrage, vous verrez un écran d’accueil et devrez répondre à une série de questions. Si l’on vous demande de sélectionner une base de données, choisissez “J’ajouterai mes données plus tard” :
3
Connecter Metabase à ClickHouse
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres d’administration pour accéder à votre page d’administration Metabase.
- Cliquez sur Ajouter une base de données. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Bases de données, puis sélectionner le bouton Ajouter une base de données.
- Si l’installation de votre pilote a fonctionné, ClickHouse apparaîtra dans le menu déroulant Type de base de données :
- Donnez à votre base de données un Nom d’affichage. Il s’agit d’un paramètre Metabase : vous pouvez donc utiliser le nom de votre choix.
- Saisissez les informations de connexion de votre base de données ClickHouse. Activez une connexion sécurisée si votre serveur ClickHouse est configuré pour utiliser SSL. Par exemple :
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et Metabase analysera votre base de données à la recherche de tables.
4
Exécuter une requête SQL
- Quittez les Paramètres d’administration en cliquant sur le bouton Exit admin en haut à droite.
- En haut à droite, cliquez sur le menu + New et notez que vous pouvez poser des questions, exécuter des requêtes SQL et créer un dashboard :
-
Par exemple, voici une requête SQL exécutée sur une table nommée
uk_price_paidqui renvoie le prix moyen payé par année de 1995 à 2022 :
5
Poser une question
-
Cliquez sur + New et sélectionnez Question. Notez que vous pouvez créer une question à partir d’une base de données et d’une table. Par exemple, la question suivante est posée à une table nommée
uk_price_paiddans la base de données
default. Voici une question simple qui calcule le prix moyen par ville, dans le comté du Grand Manchester :
- Cliquez sur le bouton Visualize pour afficher les résultats sous forme de tableau.
- Sous les résultats, cliquez sur le bouton Visualization pour remplacer la visualisation par un graphique en barres (ou toute autre option disponible) :
Pour en savoir plus sur Metabase et sur la création de tableaux de bord, consultez la documentation de Metabase.