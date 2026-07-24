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Rassembler vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Créer une source de données ClickHouse
Accédez à Admin -> Database -> Connections, puis cliquez sur le bouton “Add Connection” dans l’angle supérieur droit.
Choisissez un nom pour votre source de données, puis sélectionnez
Si vous utilisez ClickHouse Cloud ou si votre déploiement nécessite SSL, assurez-vous que SSL est activé dans les paramètres supplémentaires.
Commencez par tester la connexion, puis, une fois le test terminé, connectez-vous à votre nouvelle source de données ClickHouse.
Vous devriez maintenant pouvoir associer la source de données ClickHouse à votre projet Looker.
Choisissez un nom pour votre source de données, puis sélectionnez
ClickHouse dans la liste déroulante des dialectes. Saisissez vos identifiants dans le formulaire.
Si vous utilisez ClickHouse Cloud ou si votre déploiement nécessite SSL, assurez-vous que SSL est activé dans les paramètres supplémentaires.
Commencez par tester la connexion, puis, une fois le test terminé, connectez-vous à votre nouvelle source de données ClickHouse.
Vous devriez maintenant pouvoir associer la source de données ClickHouse à votre projet Looker.
Limites connues
- Les types de données suivants sont traités comme des chaînes par défaut :
- Array - la sérialisation ne fonctionne pas comme prévu en raison des limitations du pilote JDBC
- Decimal* - peut être remplacé par un type numérique dans le modèle
- LowCardinality(…) - peut être remplacé par un type approprié dans le modèle
- Enum8, Enum16
- UUID
- Tuple
- Map
- JSON
- Nested
- FixedString
- types Geo
- MultiPolygon
- Polygon
- Point
- Ring
- La fonctionnalité d’agrégats symétriques n’est pas prise en charge
- La jointure externe complète n’est pas encore implémentée dans le pilote