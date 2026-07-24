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Dans ce guide, vous allez installer Rocket.BI et créer un tableau de bord simple. Voici le tableau de bord :
Vous pouvez consulter le tableau de bord via ce lien.

Installer

Lancez RocketBI avec nos images Docker prêtes à l’emploi. Récupérez le fichier docker-compose.yml et le fichier de configuration :
Modifiez .clickhouse.env et ajoutez les informations du serveur ClickHouse. Démarrez RocketBI en exécutant la commande : docker-compose up -d . Ouvrez votre navigateur, accédez à localhost:5050, puis connectez-vous avec ce compte : hello@gmail.com/123456 Pour compiler depuis le code source ou accéder à une configuration avancée, vous pouvez consulter le README de Rocket.BI

Créons le tableau de bord

Dans Dashboard, vous trouverez vos rapports. Pour commencer à créer des visualisations, cliquez sur +New Vous pouvez créer un nombre illimité de tableaux de bord & un nombre illimité de graphiques dans un tableau de bord.
Consultez le tutoriel en haute résolution sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

Créer les contrôles du graphique

Créer un contrôle de métriques

Dans le filtre Tab, sélectionnez les champs de métrique que vous souhaitez utiliser. Veillez à laisser l’option d’agrégation cochée.
Renommez les filtres et enregistrez le contrôle dans le Dashboard

Créer un contrôle de type Date

Choisissez un champ Date comme colonne Date principale :
Ajoutez des variantes dupliquées avec différentes granularités. Par exemple : année, mois, jour ou jour de la semaine.
Renommez les filtres et enregistrez le contrôle dans le Dashboard

Maintenant, créons les graphiques

Diagramme circulaire : métriques de ventes par région

Choisissez Adding new chart, puis sélectionnez Pie Chart
Faites d’abord glisser-déposer la colonne “Region” du Dataset vers Legend Field
Ensuite, passez à l’onglet Chart Control
Faites glisser-déposer le Metrics Control dans Value Field
(vous pouvez également utiliser Metrics Control pour le tri) Accédez à Chart Setting pour personnaliser davantage le graphique
Par exemple, remplacez Data label par Percentage
Enregistrez et ajoutez le graphique au Dashboard

Utiliser le contrôle de date dans un graphique de séries temporelles

Utilisons un graphique en colonnes empilées
Dans le Chart Control, utilisez le Metrics Control pour l’axe Y et le Date Range pour l’axe X
Ajoutez la colonne Region dans Breakdown
Ajoutez un Number Chart comme KPI pour mettre en valeur le dashboard
Vous avez maintenant créé avec succès votre premier dashboard avec rocket.BI
Dernière modification le 24 juillet 2026