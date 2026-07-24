RocketBI est une plateforme de business intelligence en self-service qui vous aide à analyser rapidement les données, à créer des visualisations par glisser-déposer et à collaborer avec vos collègues directement depuis votre navigateur web.

Objectif : créez votre premier tableau de bord avec Rocket.BI

Dans ce guide, vous allez installer Rocket.BI et créer un tableau de bord simple. Voici le tableau de bord :

Lancez RocketBI avec nos images Docker prêtes à l’emploi.

Récupérez le fichier docker-compose.yml et le fichier de configuration :

wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/docker-compose.yml wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/.clickhouse.env

Modifiez .clickhouse.env et ajoutez les informations du serveur ClickHouse.

Démarrez RocketBI en exécutant la commande : docker-compose up -d .

Ouvrez votre navigateur, accédez à localhost:5050 , puis connectez-vous avec ce compte : hello@gmail.com/123456

Pour compiler depuis le code source ou accéder à une configuration avancée, vous pouvez consulter le README de Rocket.BI

​ Créons le tableau de bord

Dans Dashboard, vous trouverez vos rapports. Pour commencer à créer des visualisations, cliquez sur +New

Vous pouvez créer un nombre illimité de tableaux de bord & un nombre illimité de graphiques dans un tableau de bord.

Consultez le tutoriel en haute résolution sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

​ Créer les contrôles du graphique

​ Créer un contrôle de métriques

Dans le filtre Tab, sélectionnez les champs de métrique que vous souhaitez utiliser. Veillez à laisser l’option d’agrégation cochée.

Renommez les filtres et enregistrez le contrôle dans le Dashboard

Choisissez un champ Date comme colonne Date principale :

Ajoutez des variantes dupliquées avec différentes granularités. Par exemple : année, mois, jour ou jour de la semaine.

Renommez les filtres et enregistrez le contrôle dans le Dashboard

​ Maintenant, créons les graphiques

​ Diagramme circulaire : métriques de ventes par région

Choisissez Adding new chart, puis sélectionnez Pie Chart

Faites d’abord glisser-déposer la colonne “Region” du Dataset vers Legend Field

Ensuite, passez à l’onglet Chart Control

Faites glisser-déposer le Metrics Control dans Value Field

(vous pouvez également utiliser Metrics Control pour le tri)

Accédez à Chart Setting pour personnaliser davantage le graphique

Par exemple, remplacez Data label par Percentage

Enregistrez et ajoutez le graphique au Dashboard

Utilisons un graphique en colonnes empilées

Dans le Chart Control, utilisez le Metrics Control pour l’axe Y et le Date Range pour l’axe X

Ajoutez la colonne Region dans Breakdown

Ajoutez un Number Chart comme KPI pour mettre en valeur le dashboard

Vous avez maintenant créé avec succès votre premier dashboard avec rocket.BI