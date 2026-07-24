Vous pouvez consulter le tableau de bord via ce lien.
Lancez RocketBI avec nos images Docker prêtes à l’emploi. Récupérez le fichier docker-compose.yml et le fichier de configuration :
Installer
Modifiez
wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/docker-compose.yml
wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/.clickhouse.env
.clickhouse.env et ajoutez les informations du serveur ClickHouse.
Démarrez RocketBI en exécutant la commande :
docker-compose up -d .
Ouvrez votre navigateur, accédez à
localhost:5050, puis connectez-vous avec ce compte :
hello@gmail.com/123456
Pour compiler depuis le code source ou accéder à une configuration avancée, vous pouvez consulter le README de Rocket.BI
Dans Dashboard, vous trouverez vos rapports. Pour commencer à créer des visualisations, cliquez sur +New Vous pouvez créer un nombre illimité de tableaux de bord & un nombre illimité de graphiques dans un tableau de bord.
Créons le tableau de bord
Consultez le tutoriel en haute résolution sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY
Créer les contrôles du graphique
Dans le filtre Tab, sélectionnez les champs de métrique que vous souhaitez utiliser. Veillez à laisser l’option d’agrégation cochée.
Créer un contrôle de métriques
Renommez les filtres et enregistrez le contrôle dans le Dashboard
Choisissez un champ Date comme colonne Date principale :
Créer un contrôle de type Date
Ajoutez des variantes dupliquées avec différentes granularités. Par exemple : année, mois, jour ou jour de la semaine.
Renommez les filtres et enregistrez le contrôle dans le Dashboard
Maintenant, créons les graphiques
Choisissez Adding new chart, puis sélectionnez Pie Chart
Diagramme circulaire : métriques de ventes par région
Faites d’abord glisser-déposer la colonne “Region” du Dataset vers Legend Field
Ensuite, passez à l’onglet Chart Control
Faites glisser-déposer le Metrics Control dans Value Field
(vous pouvez également utiliser Metrics Control pour le tri) Accédez à Chart Setting pour personnaliser davantage le graphique
Par exemple, remplacez Data label par Percentage
Enregistrez et ajoutez le graphique au Dashboard
Utilisons un graphique en colonnes empilées
Utiliser le contrôle de date dans un graphique de séries temporelles
Dans le Chart Control, utilisez le Metrics Control pour l’axe Y et le Date Range pour l’axe X
Ajoutez la colonne Region dans Breakdown
Ajoutez un Number Chart comme KPI pour mettre en valeur le dashboard
Vous avez maintenant créé avec succès votre premier dashboard avec rocket.BI