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Hashboard est un outil interactif d’exploration de données qui permet à toute personne de votre organisation de suivre des métriques et d’en tirer des informations exploitables. Hashboard envoie des requêtes SQL en direct à votre base de données ClickHouse et est particulièrement utile pour les cas d’usage d’exploration ponctuelle des données en libre-service.
Ce guide vous explique les étapes à suivre pour connecter Hashboard à votre instance ClickHouse. Ces informations sont également disponibles dans la documentation sur l’intégration ClickHouse de Hashboard.

Prérequis

Étapes pour connecter Hashboard à ClickHouse

1

Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via TCP natif, vous avez besoin des informations suivantes :Les détails de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez le service auquel vous allez vous connecter, puis cliquez sur Connect :
Bouton de connexion du service ClickHouse Cloud
Choisissez Native ; les détails sont disponibles dans un exemple de commande clickhouse-client.
Détails de connexion TCP native du service ClickHouse Cloud
Si vous utilisez une instance ClickHouse autogérée, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2

Ajouter une nouvelle connexion à une base de données dans Hashboard

  1. Accédez à votre projet Hashboard.
  2. Ouvrez la page Settings en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans la barre de navigation latérale.
  3. Cliquez sur + New Database Connection.
  4. Dans la fenêtre modale, sélectionnez « ClickHouse ».
  5. Renseignez les champs Connection Name, Host, Port, Username, Password et Database avec les informations recueillies précédemment.
  6. Cliquez sur « Test » pour vérifier que la connexion est correctement configurée.
  7. Cliquez sur « Add »
Votre base de données ClickHouse est maintenant connectée à Hashboard et vous pouvez poursuivre en créant des modèles de données, des explorations, des métriques et des tableaux de bord. Consultez la documentation Hashboard correspondante pour plus de détails sur ces fonctionnalités.

En savoir plus

Pour découvrir des fonctionnalités plus avancées et obtenir de l’aide pour le dépannage, consultez la documentation de Hashboard.
Dernière modification le 24 juillet 2026