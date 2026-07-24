Ce guide vous explique les étapes à suivre pour connecter Hashboard à votre instance ClickHouse. Ces informations sont également disponibles dans la documentation sur l’intégration ClickHouse de Hashboard.
Prérequis
- Une base de données ClickHouse hébergée soit sur votre propre infrastructure, soit sur ClickHouse Cloud.
- Un compte Hashboard ainsi qu’un projet.
Étapes pour connecter Hashboard à ClickHouse
1
Rassemblez vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via TCP natif, vous avez besoin des informations suivantes :
Les détails de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez le service auquel vous allez vous connecter, puis cliquez sur Connect :
|Paramètres
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 9440 lorsque vous utilisez TLS, ou 9000 lorsque vous ne l’utilisez pas.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default existe ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez Native ; les détails sont disponibles dans un exemple de commande
clickhouse-client.
Si vous utilisez une instance ClickHouse autogérée, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2
Ajouter une nouvelle connexion à une base de données dans Hashboard
- Accédez à votre projet Hashboard.
- Ouvrez la page Settings en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans la barre de navigation latérale.
- Cliquez sur
+ New Database Connection.
- Dans la fenêtre modale, sélectionnez « ClickHouse ».
- Renseignez les champs Connection Name, Host, Port, Username, Password et Database avec les informations recueillies précédemment.
- Cliquez sur « Test » pour vérifier que la connexion est correctement configurée.
- Cliquez sur « Add »
Pour découvrir des fonctionnalités plus avancées et obtenir de l’aide pour le dépannage, consultez la documentation de Hashboard.