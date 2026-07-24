Connecter Mitzu à ClickHouse

Mitzu est une application d’analyse produit sans code, warehouse-native. À l’instar d’outils comme Amplitude, Mixpanel et PostHog, Mitzu permet aux utilisateurs d’analyser les données d’usage du produit sans avoir besoin de maîtriser SQL ou Python.

Cependant, contrairement à ces plateformes, Mitzu ne duplique pas les données d’usage du produit de l’entreprise. Il génère plutôt des requêtes SQL natives directement sur l’entrepôt de données ou le data lake existant de l’entreprise.

Dans ce guide, nous allons aborder les points suivants :

Analyse produit nativement sur l’entrepôt de données

Comment intégrer Mitzu à ClickHouse

Jeux de données d’exemple Si vous n’avez pas de jeu de données à utiliser avec Mitzu, vous pouvez utiliser NYC Taxi Data. Ce jeu de données est disponible dans ClickHouse Cloud ou peut être chargé en suivant ces instructions

Ce guide n’offre qu’un bref aperçu de l’utilisation de Mitzu. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la documentation Mitzu

1 Munissez-vous de vos informations de connexion Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage. Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect : Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl . Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. 2 Connectez-vous ou inscrivez-vous à Mitzu Pour commencer, rendez-vous sur https://app.mitzu.io pour vous inscrire. 3 Configurez votre espace de travail Après avoir créé une organisation, suivez le guide d’onboarding Set up your workspace dans la barre latérale de gauche. Cliquez ensuite sur le lien Connect Mitzu with your data warehouse . 4 Connecter Mitzu à ClickHouse Tout d’abord, sélectionnez ClickHouse comme type de connexion et renseignez les informations de connexion. Cliquez ensuite sur le bouton Test connection & Save pour enregistrer les paramètres. 5 Configurer les tables d’événements Une fois la connexion enregistrée, sélectionnez l’onglet Event tables et cliquez sur le bouton Add table . Dans la fenêtre modale, sélectionnez votre base de données et les tables que vous souhaitez ajouter à Mitzu. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner au moins une table, puis cliquez sur le bouton Configure table . Cela ouvrira une fenêtre modale dans laquelle vous pourrez définir les colonnes clés pour chaque table.

Pour exécuter de l’analyse produit sur votre déploiement ClickHouse, vous devez > spécifier quelques colonnes clés de votre table. Voici lesquelles : Identifiant utilisateur - la colonne contenant l’identifiant unique des utilisateurs.

- la colonne contenant l’identifiant unique des utilisateurs. Heure de l’événement - la colonne d’horodatage de vos événements.

- la colonne d’horodatage de vos événements. Facultatif[Nom de l’événement] - cette colonne segmente les événements si la table contient plusieurs types d’événements.

Une fois toutes les tables configurées, cliquez sur le bouton Save & update event catalog , et Mitzu détectera tous les événements ainsi que leurs propriétés à partir des tables définies ci-dessus. Cette étape peut prendre quelques minutes, selon la taille de votre jeu de données. 6 Exécuter des requêtes de segmentation La segmentation des utilisateurs dans Mitzu est aussi simple que dans Amplitude, Mixpanel ou PostHog. La page Explore comporte sur la gauche une zone de sélection des événements, tandis que la partie supérieure vous permet de définir l’horizon temporel.

Filtres et ventilations Le filtrage fonctionne comme vous vous y attendez : choisissez une propriété (colonne ClickHouse) et sélectionnez dans la liste déroulante les valeurs sur lesquelles vous souhaitez filtrer. Vous pouvez choisir n’importe quelle propriété d’événement ou d’utilisateur pour les ventilations (voir ci-dessous comment intégrer les propriétés utilisateur). 7 Exécuter des requêtes de funnel Sélectionnez jusqu’à 9 étapes pour un funnel. Choisissez l’intervalle de temps dans lequel vos utilisateurs peuvent compléter le funnel. Obtenez immédiatement des insights sur le taux de conversion sans écrire une seule ligne de code SQL.

Visualiser les tendances Choisissez Funnel trends pour visualiser les tendances du funnel au fil du temps. 8 Exécuter les requêtes de rétention Sélectionnez jusqu’à 2 étapes pour calculer un taux de rétention. Choisissez la fenêtre de rétention de la fenêtre récurrente pour Obtenez immédiatement des informations sur le taux de conversion sans écrire la moindre ligne de SQL.

Rétention par cohorte Choisissez Weekly cohort retention pour visualiser l’évolution de vos taux de rétention au fil du temps. 9 Exécuter des requêtes sur les parcours Sélectionnez jusqu’à 9 étapes pour un funnel. Choisissez la fenêtre de temps pendant laquelle vos utilisateurs peuvent terminer le parcours. Le graphique de parcours de Mitzu vous donne une représentation visuelle de chaque chemin emprunté par les utilisateurs entre les événements sélectionnés.

Décomposer les étapes Vous pouvez sélectionner une propriété pour le segment Break down afin de distinguer les utilisateurs au sein d’une même étape.

10 Exécuter des requêtes sur les revenus Si les paramètres de revenus sont configurés, Mitzu peut calculer le MRR total et le nombre d’abonnements à partir de vos événements de paiement. 11 SQL natif Mitzu est SQL Native, ce qui signifie qu’il génère du code SQL natif à partir de la configuration que vous avez sélectionnée sur la page Explore.

Poursuivez votre travail dans un outil de BI Si vous rencontrez une limite dans l’interface de Mitzu, copiez le code SQL et poursuivez votre travail dans un outil de BI.

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