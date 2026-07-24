Dans ce guide, nous allons aborder les points suivants :
Objectif
- Analyse produit nativement sur l’entrepôt de données
- Comment intégrer Mitzu à ClickHouse
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Munissez-vous de vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Connectez-vous ou inscrivez-vous à Mitzu
Pour commencer, rendez-vous sur https://app.mitzu.io pour vous inscrire.
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Configurez votre espace de travail
Après avoir créé une organisation, suivez le guide d’onboarding
Set up your workspace dans la barre latérale de gauche. Cliquez ensuite sur le lien
Connect Mitzu with your data warehouse.
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Connecter Mitzu à ClickHouse
Tout d’abord, sélectionnez ClickHouse comme type de connexion et renseignez les informations de connexion. Cliquez ensuite sur le bouton
Test connection & Save pour enregistrer les paramètres.
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Configurer les tables d’événements
Une fois la connexion enregistrée, sélectionnez l’onglet
Une fois toutes les tables configurées, cliquez sur le bouton
Event tables et cliquez sur le bouton
Add table. Dans la fenêtre modale, sélectionnez votre base de données et les tables que vous souhaitez ajouter à Mitzu.Utilisez les cases à cocher pour sélectionner au moins une table, puis cliquez sur le bouton
Configure table. Cela ouvrira une fenêtre modale dans laquelle vous pourrez définir les colonnes clés pour chaque table.
Pour exécuter de l’analyse produit sur votre déploiement ClickHouse, vous devez > spécifier quelques colonnes clés de votre table. Voici lesquelles :
- Identifiant utilisateur - la colonne contenant l’identifiant unique des utilisateurs.
- Heure de l’événement - la colonne d’horodatage de vos événements.
- Facultatif[Nom de l’événement] - cette colonne segmente les événements si la table contient plusieurs types d’événements.
Une fois toutes les tables configurées, cliquez sur le bouton
Save & update event catalog, et Mitzu détectera tous les événements ainsi que leurs propriétés à partir des tables définies ci-dessus. Cette étape peut prendre quelques minutes, selon la taille de votre jeu de données.
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Exécuter des requêtes de segmentation
La segmentation des utilisateurs dans Mitzu est aussi simple que dans Amplitude, Mixpanel ou PostHog.La page Explore comporte sur la gauche une zone de sélection des événements, tandis que la partie supérieure vous permet de définir l’horizon temporel.
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Exécuter des requêtes de funnel
Sélectionnez jusqu’à 9 étapes pour un funnel. Choisissez l’intervalle de temps dans lequel vos utilisateurs peuvent compléter le funnel. Obtenez immédiatement des insights sur le taux de conversion sans écrire une seule ligne de code SQL.
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Exécuter les requêtes de rétention
Sélectionnez jusqu’à 2 étapes pour calculer un taux de rétention. Choisissez la fenêtre de rétention de la fenêtre récurrente pour Obtenez immédiatement des informations sur le taux de conversion sans écrire la moindre ligne de SQL.
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Exécuter des requêtes sur les parcours
Sélectionnez jusqu’à 9 étapes pour un funnel. Choisissez la fenêtre de temps pendant laquelle vos utilisateurs peuvent terminer le parcours. Le graphique de parcours de Mitzu vous donne une représentation visuelle de chaque chemin emprunté par les utilisateurs entre les événements sélectionnés.
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Exécuter des requêtes sur les revenus
Si les paramètres de revenus sont configurés, Mitzu peut calculer le MRR total et le nombre d’abonnements à partir de vos événements de paiement.
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SQL natif
Mitzu est SQL Native, ce qui signifie qu’il génère du code SQL natif à partir de la configuration que vous avez sélectionnée sur la page Explore.
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter à support@mitzu.io Ou rejoignez notre communauté Slack ici
Support Mitzu
Pour en savoir plus sur Mitzu, rendez-vous sur mitzu.io Consultez notre documentation sur docs.mitzu.io