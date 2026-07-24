Interrogez efficacement de très grands jeux de données, et analysez-les ou modélisez-les dans un environnement de notebook familier.

Deepnote est un notebook collaboratif de données conçu pour aider les équipes à découvrir et à partager des analyses. En plus d’être compatible avec Jupyter, il fonctionne dans le cloud et vous offre un espace centralisé pour collaborer et travailler efficacement sur des projets de data science.

Ce guide suppose que vous disposez déjà d’un compte Deepnote et d’une instance ClickHouse en fonctionnement.

​ Exemple interactif

Si vous souhaitez explorer un exemple interactif d’interrogation de ClickHouse à partir de notebooks Deepnote, cliquez sur le bouton ci-dessous pour lancer un modèle de projet connecté au ClickHouse playground

​ Se connecter à ClickHouse

Dans Deepnote, sélectionnez la vue d’ensemble « Integrations », puis cliquez sur la vignette ClickHouse.

Saisissez les informations de connexion de votre instance ClickHouse :

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :

Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.

Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :

Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl .

Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.

REMARQUE : Si votre connexion à ClickHouse est protégée par une IP Access List, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de Deepnote. Pour en savoir plus, consultez la Si votre connexion à ClickHouse est protégée par une IP Access List, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de Deepnote. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Deepnote

Félicitations ! Vous avez maintenant intégré ClickHouse à Deepnote.

​ Utilisation de l’intégration ClickHouse.