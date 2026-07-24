Si vous souhaitez explorer un exemple interactif d’interrogation de ClickHouse à partir de notebooks Deepnote, cliquez sur le bouton ci-dessous pour lancer un modèle de projet connecté au ClickHouse playground.
Exemple interactif
Se connecter à ClickHouse
- Dans Deepnote, sélectionnez la vue d’ensemble « Integrations », puis cliquez sur la vignette ClickHouse.
- Saisissez les informations de connexion de votre instance ClickHouse :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. REMARQUE : Si votre connexion à ClickHouse est protégée par une IP Access List, vous devrez peut-être autoriser les adresses IP de Deepnote. Pour en savoir plus, consultez la documentation de Deepnote.
- Félicitations ! Vous avez maintenant intégré ClickHouse à Deepnote.
Utilisation de l’intégration ClickHouse.
- Commencez par vous connecter à l’intégration ClickHouse à droite de votre notebook.
- Créez ensuite un nouveau bloc de requête ClickHouse et interrogez votre base de données. Les résultats de la requête seront enregistrés dans un DataFrame et stockés dans la variable spécifiée dans le bloc SQL.
- Vous pouvez également convertir n’importe quel bloc SQL existant en bloc ClickHouse.