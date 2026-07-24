Tableau peut utiliser les bases de données et les tables ClickHouse comme source de données.

ClickHouse propose un connecteur Tableau officiel, disponible sur le Tableau Exchange . Ce connecteur s’appuie sur le JDBC driver avancé de ClickHouse.

Grâce à ce connecteur, Tableau peut utiliser les bases de données et les tables ClickHouse comme sources de données. Pour activer cette fonctionnalité, suivez le guide de configuration ci-dessous.

​ Configuration requise avant utilisation

Rassemblez vos informations de connexion Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes : Paramètre(s) Description HOST and PORT En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS. DATABASE NAME Par défaut, une base de données nommée default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. USERNAME and PASSWORD Par défaut, le nom d’utilisateur est default . Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage. Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect : Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl . Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse. Téléchargez et installez Tableau Desktop clickhouse-tableau-connector-jdbc pour télécharger la version compatible du Suivez les instructions depour télécharger la version compatible du ClickHouse JDBC driver

0.9.2 . Assurez-vous de télécharger le fichier JAR clickhouse-jdbc-X.X.X-all-dependencies.jar . Cet artefact est disponible à partir de la version

Placez le JDBC driver dans le dossier suivant (selon votre OS ; si le dossier n’existe pas, vous pouvez le créer) : macOS : ~/Library/Tableau/Drivers

Windows : C:\Program Files\Tableau\Drivers Configurez une source de données ClickHouse dans Tableau et commencez à créer des visualisations de données !

​ Configurer une source de données ClickHouse dans Tableau

Maintenant que le pilote clickhouse-jdbc est installé et configuré, voyons comment définir une source de données dans Tableau qui se connecte à la base de données TPCD dans ClickHouse.

Lancez Tableau. (S’il était déjà ouvert, redémarrez-le.) Dans le menu de gauche, cliquez sur More dans la section To a Server. Recherchez ClickHouse by ClickHouse dans la liste des connecteurs disponibles :

ClickHouse by ClickHouse dans votre liste de connecteurs ? Cela peut être lié à une ancienne version de Tableau Desktop. Pour résoudre ce problème, envisagez de mettre à jour votre application Tableau Desktop, ou Vous ne voyez pas le connecteurdans votre liste de connecteurs ? Cela peut être lié à une ancienne version de Tableau Desktop. Pour résoudre ce problème, envisagez de mettre à jour votre application Tableau Desktop, ou d’installer le connecteur manuellement

Cliquez sur ClickHouse by ClickHouse et la boîte de dialogue suivante s’affichera :

Cliquez sur Install and Restart Tableau. Redémarrez l’application. Après le redémarrage, le connecteur affichera son nom complet : ClickHouse JDBC by ClickHouse, Inc. . En cliquant dessus, la boîte de dialogue suivante s’affichera :

Saisissez vos informations de connexion : Setting Value Server Votre hôte ClickHouse (sans préfixe ni suffixe) Port 8443 Database default Username default Password ******

Lorsque vous utilisez ClickHouse Cloud, vous devez cocher la case SSL pour sécuriser la connexion.

Notre base de données ClickHouse s’appelle TPCD, mais vous devez définir Database sur default dans la boîte de dialogue ci-dessus, puis sélectionner TPCD pour Schema à l’étape suivante. (Cela est probablement dû à un bug du connecteur ; ce comportement pourra donc changer, mais pour l’instant, vous devez utiliser default comme base de données.)

Cliquez sur le bouton Sign In et vous devriez voir un nouveau workbook Tableau :

Sélectionnez TPCD dans la liste déroulante Schema et vous devriez voir la liste des tables dans TPCD :

Vous êtes maintenant prêt à créer des visualisations dans Tableau !

​ Créer des visualisations dans Tableau

Maintenant que nous avons configuré une source de données ClickHouse dans Tableau, passons à la visualisation des données…

Faites glisser la table CUSTOMER dans le workbook. Notez que les colonnes apparaissent, mais que la table de données est vide :

Cliquez sur le bouton Update Now et 100 lignes de CUSTOMER rempliront la table. Faites glisser la table ORDERS dans le workbook, puis définissez Custkey comme champ de relation entre les deux tables :

Les tables ORDERS et LINEITEM sont maintenant associées dans votre source de données, vous pouvez donc utiliser cette relation pour répondre à des questions sur les données. Sélectionnez l’onglet Sheet 1 en bas du workbook.

Supposons que vous vouliez savoir combien d’articles spécifiques ont été commandés chaque année. Faites glisser OrderDate de ORDERS dans la section Columns (le champ horizontal), puis faites glisser Quantity de LINEITEM dans Rows. Tableau générera le graphique linéaire suivant :

Ce n’est pas un graphique linéaire très passionnant, mais le jeu de données a été généré par un script et conçu pour tester les performances des requêtes, donc vous remarquerez qu’il n’y a pas beaucoup de variation dans les commandes simulées des données TCPD.

Supposons que vous vouliez connaître le montant moyen des commandes (en dollars) par trimestre, ainsi que par mode d’expédition (avion, courrier, navire, camion, etc.) : Cliquez sur l’onglet New Worksheet pour créer une nouvelle feuille

pour créer une nouvelle feuille Faites glisser OrderDate de ORDERS dans Columns et remplacez Year par Quarter

de dans et remplacez par Faites glisser Shipmode de LINEITEM dans Rows

Vous devriez voir ce qui suit :

Les valeurs Abc ne servent qu’à occuper l’espace jusqu’à ce que vous fassiez glisser une métrique sur la table. Faites glisser Totalprice de * ORDERS* sur la table. Notez que le calcul par défaut consiste à SUM les Totalprices :

Cliquez sur SUM et remplacez Measure par Average. Dans le même menu déroulant, sélectionnez Format puis remplacez Numbers par Currency (Standard) :

Bravo ! Vous avez connecté Tableau à ClickHouse avec succès, et vous avez désormais accès à tout un monde de possibilités pour analyser et visualiser vos données ClickHouse.

​ Installez le connecteur manuellement

Si vous utilisez une ancienne version de Tableau Desktop qui n’inclut pas le connecteur par défaut, vous pouvez l’installer manuellement en suivant ces étapes :

Téléchargez le fichier taco le plus récent depuis Tableau Exchange Placez le fichier taco dans macOS : ~/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Windows : C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors Redémarrez Tableau Desktop ; si l’installation s’est bien déroulée, vous trouverez le connecteur dans la section New Data Source .

​ Conseils de connexion et d’analyse

Le connecteur est testé à l’aide du framework TDVT et affiche actuellement un taux de couverture de 97 %.