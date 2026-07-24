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Rassemblez vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Créer un type de connexion ClickHouse
Ajoutez une connexion à une base de données à l’aide de l’Embeddable API. Cette connexion permet de vous connecter à votre service ClickHouse. Vous pouvez ajouter une connexion à l’aide de l’appel d’API suivant :
Query
// for security reasons, this must *never* be called from your client-side
fetch('https://api.embeddable.com/api/v1/connections', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
Accept: 'application/json',
Authorization: `Bearer ${apiKey}` /* keep your API Key secure */,
},
body: JSON.stringify({
name: 'my-clickhouse-db',
type: 'clickhouse',
credentials: {
host: 'my.clickhouse.host',
user: 'clickhouse_user',
port: 8443,
password: '*****',
},
}),
});
Ce qui précède correspond à une action
Response
Status 201 { errorMessage: null }
CREATE, mais toutes les opérations
CRUD sont disponibles.La
apiKey se trouve en cliquant sur “Publish” dans l’un de vos dashboards Embeddable.Le
name est un nom unique permettant d’identifier cette connexion.
- Par défaut, vos modèles de données rechercheront une connexion appelée “default”, mais vous pouvez fournir à vos modèles différents noms
data_sourceafin de connecter différents modèles de données à différentes connexions (il suffit de spécifier le nom de data_source dans le modèle)
type indique à Embeddable quel pilote utiliser.
- Ici, vous devrez utiliser
clickhouse, mais vous pouvez connecter plusieurs sources de données différentes à un même espace de travail Embeddable, vous pouvez donc aussi en utiliser d’autres, comme :
postgres,
bigquery,
mongodb, etc.
credentials est un objet JavaScript contenant les identifiants nécessaires attendus par le pilote.
- Ceux-ci sont chiffrés de manière sécurisée et utilisés uniquement pour récupérer exactement les données que vous avez décrites dans vos modèles de données. Embeddable vous recommande vivement de créer un utilisateur de base de données en lecture seule pour chaque connexion (Embeddable lira uniquement les données de votre base de données, sans jamais y écrire).