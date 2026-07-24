Embeddable est un kit de développement permettant de créer directement dans votre application des expériences d’analytics rapides, interactives et entièrement personnalisées.

SDK pour les mettre à la disposition de votre équipe dans le puissant builder no-code d’Embeddable. Dans Embeddable , vous définissez des Modèles de données et des Composants dans le code (stocké dans votre propre repository de code) et utilisez notrepour les mettre à la disposition de votre équipe dans le puissantd’Embeddable.

Le résultat final vous permet de proposer rapidement des analytics interactives orientées client directement dans votre produit ; conçues par votre équipe produit ; développées par votre équipe d’ingénierie ; maintenues par vos équipes en contact avec les clients et vos équipes data. Exactement comme il se doit.

La sécurité intégrée au niveau des lignes signifie que chaque utilisateur ne voit que les données qu’il est autorisé à voir. Et deux niveaux de mise en cache entièrement configurables vous permettent de fournir des analytics rapides en temps réel à grande échelle.