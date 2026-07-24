Ce guide vous explique comment connecter Databrain à votre instance ClickHouse.
Prérequis
- Une base de données ClickHouse hébergée soit sur votre propre infrastructure, soit sur ClickHouse Cloud.
- Un compte Databrain.
- Un espace de travail Databrain pour connecter votre source de données.
Étapes pour connecter Databrain à ClickHouse
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Rassembler vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2
Autoriser les adresses IP de Databrain (si nécessaire)
Si le filtrage IP est activé sur votre instance ClickHouse, vous devrez ajouter les adresses IP de Databrain à la liste d’autorisation.Pour les utilisateurs de ClickHouse Cloud :
- Accédez à votre service dans la console ClickHouse Cloud
- Allez dans Settings → Security
- Ajoutez les adresses IP de Databrain à la liste d’autorisation
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Ajouter ClickHouse comme source de données dans Databrain
- Connectez-vous à votre compte Databrain et accédez à l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter la source de données.
- Cliquez sur Data Sources dans le menu de navigation.
- Cliquez sur Add a Data Source ou Connect Data Source.
- Sélectionnez ClickHouse dans la liste des connecteurs disponibles.
- Renseignez les informations de connexion :
- Destination Name : saisissez un nom descriptif pour cette connexion (par ex., “Production ClickHouse” ou “Analytics DB”)
- Host : saisissez l’URL de votre hôte ClickHouse (par ex.,
https://your-instance.region.aws.clickhouse.cloud)
- Port : saisissez
8443(port HTTPS par défaut pour ClickHouse)
- Username : saisissez votre nom d’utilisateur ClickHouse
- Password : saisissez votre mot de passe ClickHouse
- Cliquez sur Test Connection pour vérifier que Databrain peut se connecter à votre instance ClickHouse.
- Une fois la connexion établie avec succès, cliquez sur Save ou Connect pour ajouter la source de données.
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Configurer les autorisations de l’utilisateur
Assurez-vous que l’utilisateur ClickHouse avec lequel vous vous connectez dispose des autorisations nécessaires :
Remplacez
-- Accorder les autorisations pour lire les informations de schéma
GRANT SELECT ON information_schema.* TO your_databrain_user;
-- Accorder un accès en lecture à votre base de données et à vos tables
GRANT SELECT ON your_database.* TO your_databrain_user;
your_databrain_user et
your_database par votre nom d’utilisateur et le nom réel de votre base de données.
Utilisation de Databrain avec ClickHouse
Explorez vos données
- Une fois la connexion établie, accédez à votre espace de travail dans Databrain.
- Vos tables ClickHouse apparaissent dans l’explorateur de données.
- Cliquez sur une table pour en explorer le schéma et prévisualiser les données.
Créer des métriques et des visualisations
- Cliquez sur Create Metric pour créer des visualisations à partir de vos données ClickHouse.
- Sélectionnez votre source de données ClickHouse et choisissez la table que vous souhaitez visualiser.
-
Utilisez l’interface intuitive de Databrain pour :
- Sélectionner des dimensions et des mesures
- Appliquer des filtres et des agrégations
- Choisir des types de visualisation (histogrammes, graphiques linéaires, graphiques en secteurs, tables, etc.)
- Ajouter des requêtes SQL personnalisées pour des analyses avancées
- Enregistrez votre métrique pour la réutiliser dans plusieurs tableaux de bord.
Créer des tableaux de bord
- Cliquez sur Create Dashboard pour commencer à créer un tableau de bord.
- Ajoutez des métriques à votre tableau de bord par glisser-déposer à partir des métriques enregistrées.
- Personnalisez la disposition et l’apparence de votre tableau de bord.
- Partagez votre tableau de bord avec votre équipe ou intégrez-le à votre application.
Databrain offre plusieurs fonctionnalités avancées pour travailler avec ClickHouse :
Fonctionnalités avancées
- Console SQL personnalisée : rédigez et exécutez des requêtes SQL personnalisées directement sur votre base de données ClickHouse
- Multi-tenant et single-tenant : connectez votre base de données ClickHouse, avec des architectures single-tenant et multi-tenant
- Planification des rapports : planifiez des rapports automatisés et envoyez-les par e-mail aux parties prenantes
- Insights alimentés par l’IA : utilisez l’IA pour générer des résumés et des insights à partir de vos données
- Embedded Analytics : intégrez des tableaux de bord et des métriques directement dans vos applications
- Couche sémantique : créez des modèles de données réutilisables et de la logique métier
Dépannage
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à ClickHouse :
La connexion échoue
- Vérifiez les identifiants : revérifiez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et l’URL de l’hôte
- Vérifiez le port : assurez-vous d’utiliser le port
8443pour HTTPS (ou
8123pour HTTP si vous n’utilisez pas SSL)
- Autorisation des adresses IP : confirmez que les adresses IP de Databrain sont autorisées dans les paramètres de pare-feu/sécurité de ClickHouse
- SSL/TLS : assurez-vous que SSL/TLS est correctement configuré si vous utilisez HTTPS
- Autorisation de l’utilisateur : vérifiez que l’utilisateur dispose des droits SELECT sur
information_schemaet vos bases de données cibles
Si les requêtes s’exécutent lentement :
Lenteur des requêtes
- Optimisez vos requêtes : utilisez efficacement les filtres et les agrégations
- Créez des vues matérialisées : pour les agrégations fréquemment consultées, envisagez de créer des vues matérialisées dans ClickHouse
- Utilisez des types de données appropriés : assurez-vous que votre schéma ClickHouse utilise des types de données optimaux
- Optimisez les index : exploitez les clés primaires et les index de saut de ClickHouse
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Databrain et sur la création d’analyses avancées :