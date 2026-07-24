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Databrain est une plateforme d’analytique embarquée qui vous permet de créer et de partager des tableaux de bord interactifs, des métriques et des visualisations de données avec vos clients. Databrain se connecte à ClickHouse via l’interface HTTPS, ce qui facilite la visualisation et l’analyse de vos données ClickHouse dans une interface moderne et conviviale.
Ce guide vous explique comment connecter Databrain à votre instance ClickHouse.

Prérequis

  • Une base de données ClickHouse hébergée soit sur votre propre infrastructure, soit sur ClickHouse Cloud.
  • Un compte Databrain.
  • Un espace de travail Databrain pour connecter votre source de données.

Étapes pour connecter Databrain à ClickHouse

1

Rassembler vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2

Autoriser les adresses IP de Databrain (si nécessaire)

Si le filtrage IP est activé sur votre instance ClickHouse, vous devrez ajouter les adresses IP de Databrain à la liste d’autorisation.Pour les utilisateurs de ClickHouse Cloud :
  1. Accédez à votre service dans la console ClickHouse Cloud
  2. Allez dans SettingsSecurity
  3. Ajoutez les adresses IP de Databrain à la liste d’autorisation
Consultez la documentation de Databrain sur l’autorisation des adresses IP pour obtenir la liste à jour des adresses IP à autoriser.
3

Ajouter ClickHouse comme source de données dans Databrain

  1. Connectez-vous à votre compte Databrain et accédez à l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter la source de données.
  2. Cliquez sur Data Sources dans le menu de navigation.
  1. Cliquez sur Add a Data Source ou Connect Data Source.
  2. Sélectionnez ClickHouse dans la liste des connecteurs disponibles.
  1. Renseignez les informations de connexion :
    • Destination Name : saisissez un nom descriptif pour cette connexion (par ex., “Production ClickHouse” ou “Analytics DB”)
    • Host : saisissez l’URL de votre hôte ClickHouse (par ex., https://your-instance.region.aws.clickhouse.cloud)
    • Port : saisissez 8443 (port HTTPS par défaut pour ClickHouse)
    • Username : saisissez votre nom d’utilisateur ClickHouse
    • Password : saisissez votre mot de passe ClickHouse
  1. Cliquez sur Test Connection pour vérifier que Databrain peut se connecter à votre instance ClickHouse.
  2. Une fois la connexion établie avec succès, cliquez sur Save ou Connect pour ajouter la source de données.
4

Configurer les autorisations de l’utilisateur

Assurez-vous que l’utilisateur ClickHouse avec lequel vous vous connectez dispose des autorisations nécessaires :
Remplacez your_databrain_user et your_database par votre nom d’utilisateur et le nom réel de votre base de données.

Utilisation de Databrain avec ClickHouse

Explorez vos données

  1. Une fois la connexion établie, accédez à votre espace de travail dans Databrain.
  2. Vos tables ClickHouse apparaissent dans l’explorateur de données.
  1. Cliquez sur une table pour en explorer le schéma et prévisualiser les données.

Créer des métriques et des visualisations

  1. Cliquez sur Create Metric pour créer des visualisations à partir de vos données ClickHouse.
  2. Sélectionnez votre source de données ClickHouse et choisissez la table que vous souhaitez visualiser.
  3. Utilisez l’interface intuitive de Databrain pour :
    • Sélectionner des dimensions et des mesures
    • Appliquer des filtres et des agrégations
    • Choisir des types de visualisation (histogrammes, graphiques linéaires, graphiques en secteurs, tables, etc.)
    • Ajouter des requêtes SQL personnalisées pour des analyses avancées
  4. Enregistrez votre métrique pour la réutiliser dans plusieurs tableaux de bord.

Créer des tableaux de bord

  1. Cliquez sur Create Dashboard pour commencer à créer un tableau de bord.
  2. Ajoutez des métriques à votre tableau de bord par glisser-déposer à partir des métriques enregistrées.
  3. Personnalisez la disposition et l’apparence de votre tableau de bord.
  1. Partagez votre tableau de bord avec votre équipe ou intégrez-le à votre application.

Fonctionnalités avancées

Databrain offre plusieurs fonctionnalités avancées pour travailler avec ClickHouse :
  • Console SQL personnalisée : rédigez et exécutez des requêtes SQL personnalisées directement sur votre base de données ClickHouse
  • Multi-tenant et single-tenant : connectez votre base de données ClickHouse, avec des architectures single-tenant et multi-tenant
  • Planification des rapports : planifiez des rapports automatisés et envoyez-les par e-mail aux parties prenantes
  • Insights alimentés par l’IA : utilisez l’IA pour générer des résumés et des insights à partir de vos données
  • Embedded Analytics : intégrez des tableaux de bord et des métriques directement dans vos applications
  • Couche sémantique : créez des modèles de données réutilisables et de la logique métier

Dépannage

La connexion échoue

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à ClickHouse :
  1. Vérifiez les identifiants : revérifiez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et l’URL de l’hôte
  2. Vérifiez le port : assurez-vous d’utiliser le port 8443 pour HTTPS (ou 8123 pour HTTP si vous n’utilisez pas SSL)
  3. Autorisation des adresses IP : confirmez que les adresses IP de Databrain sont autorisées dans les paramètres de pare-feu/sécurité de ClickHouse
  4. SSL/TLS : assurez-vous que SSL/TLS est correctement configuré si vous utilisez HTTPS
  5. Autorisation de l’utilisateur : vérifiez que l’utilisateur dispose des droits SELECT sur information_schema et vos bases de données cibles

Lenteur des requêtes

Si les requêtes s’exécutent lentement :
  1. Optimisez vos requêtes : utilisez efficacement les filtres et les agrégations
  2. Créez des vues matérialisées : pour les agrégations fréquemment consultées, envisagez de créer des vues matérialisées dans ClickHouse
  3. Utilisez des types de données appropriés : assurez-vous que votre schéma ClickHouse utilise des types de données optimaux
  4. Optimisez les index : exploitez les clés primaires et les index de saut de ClickHouse

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Databrain et sur la création d’analyses avancées :
Dernière modification le 24 juillet 2026