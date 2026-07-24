Chatbot IA | Dot est un assistant virtuel intelligent dédié aux données qui répond aux questions sur les données métier, retrouve des définitions et des ressources de données pertinentes, et peut même aider à la modélisation des données, propulsé par ClickHouse.

analyste de données IA. Il se connecte directement à ClickHouse pour vous permettre de poser des questions sur vos données en langage naturel, d’explorer les données, de tester des hypothèses et de comprendre le pourquoi — directement dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’interface Web native. Dot est votre. Il se connecte directement à ClickHouse pour vous permettre de poser des questions sur vos données en langage naturel, d’explorer les données, de tester des hypothèses et de comprendre le pourquoi — directement dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’interface Web native.

Une base de données ClickHouse, autohébergée ou sur ClickHouse Cloud

Un compte Dot

​ Connecter Dot à ClickHouse

Dans l’UI de Dot, accédez à Settings → Connections. Cliquez sur Add new connection et sélectionnez ClickHouse. Renseignez vos informations de connexion : Host : nom d’hôte du serveur ClickHouse ou endpoint ClickHouse Cloud

: nom d’hôte du serveur ClickHouse ou endpoint ClickHouse Cloud Port : 8443 (HTTPS ClickHouse Cloud) ou 8123 (HTTP auto-hébergé)

: (HTTPS ClickHouse Cloud) ou (HTTP auto-hébergé) Username / Password : utilisateur disposant d’un accès en lecture

: utilisateur disposant d’un accès en lecture Database : définissez éventuellement un schéma par défaut Cliquez sur Connect.

Dot utilise le query-pushdown : ClickHouse effectue les calculs intensifs à grande échelle, tandis que Dot garantit des résultats exacts et fiables.

​ Points forts

Dot rend les données accessibles grâce à la conversation :

Posez des questions en langage naturel : obtenez des réponses sans écrire de SQL.

: obtenez des réponses sans écrire de SQL. Analyse des causes : posez des questions complémentaires pour comprendre les tendances et les anomalies.

: posez des questions complémentaires pour comprendre les tendances et les anomalies. Fonctionne là où vous travaillez : dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’application Web.

: dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’application Web. Résultats fiables : Dot valide les requêtes par rapport à vos schémas et définitions afin de minimiser les erreurs.

: Dot valide les requêtes par rapport à vos schémas et définitions afin de minimiser les erreurs. Évolutif : basé sur le query-pushdown, il associe l’intelligence de Dot à la rapidité de ClickHouse.

​ Sécurité et gouvernance

Dot est prêt pour les environnements d’entreprise :

Permissions et rôles : hérite des contrôles d’accès des utilisateurs ClickHouse

: hérite des contrôles d’accès des utilisateurs ClickHouse Sécurité au niveau des lignes : prise en charge si elle est configurée dans ClickHouse

: prise en charge si elle est configurée dans ClickHouse TLS / SSL : activé par défaut pour ClickHouse Cloud ; configuration manuelle pour les déploiements auto-hébergés

: activé par défaut pour ClickHouse Cloud ; configuration manuelle pour les déploiements auto-hébergés Gouvernance et validation : l’espace d’entraînement et de validation aide à prévenir les hallucinations

: l’espace d’entraînement et de validation aide à prévenir les hallucinations Conformité : certifié SOC 2 Type I

​ Ressources supplémentaires

Site de Dot : https://www.getdot.ai/

Documentation : https://docs.getdot.ai/

Application Dot : https://app.getdot.ai/

Vous pouvez désormais utiliser ClickHouse + Dot pour analyser vos données en langage naturel, en combinant l’assistant IA de Dot avec le moteur d’analytics rapide et évolutif de ClickHouse.