Prérequis
- Une base de données ClickHouse, autohébergée ou sur ClickHouse Cloud
- Un compte Dot
Connecter Dot à ClickHouse
- Dans l’UI de Dot, accédez à Settings → Connections.
- Cliquez sur Add new connection et sélectionnez ClickHouse.
- Renseignez vos informations de connexion :
- Host : nom d’hôte du serveur ClickHouse ou endpoint ClickHouse Cloud
- Port :
8443(HTTPS ClickHouse Cloud) ou
8123(HTTP auto-hébergé)
- Username / Password : utilisateur disposant d’un accès en lecture
- Database : définissez éventuellement un schéma par défaut
- Cliquez sur Connect.
Dot rend les données accessibles grâce à la conversation :
Points forts
- Posez des questions en langage naturel : obtenez des réponses sans écrire de SQL.
- Analyse des causes : posez des questions complémentaires pour comprendre les tendances et les anomalies.
- Fonctionne là où vous travaillez : dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’application Web.
- Résultats fiables : Dot valide les requêtes par rapport à vos schémas et définitions afin de minimiser les erreurs.
- Évolutif : basé sur le query-pushdown, il associe l’intelligence de Dot à la rapidité de ClickHouse.
Dot est prêt pour les environnements d’entreprise :
Sécurité et gouvernance
- Permissions et rôles : hérite des contrôles d’accès des utilisateurs ClickHouse
- Sécurité au niveau des lignes : prise en charge si elle est configurée dans ClickHouse
- TLS / SSL : activé par défaut pour ClickHouse Cloud ; configuration manuelle pour les déploiements auto-hébergés
- Gouvernance et validation : l’espace d’entraînement et de validation aide à prévenir les hallucinations
- Conformité : certifié SOC 2 Type I
Ressources supplémentaires
- Site de Dot : https://www.getdot.ai/
- Documentation : https://docs.getdot.ai/
- Application Dot : https://app.getdot.ai/