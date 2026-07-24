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Dot est votre analyste de données IA. Il se connecte directement à ClickHouse pour vous permettre de poser des questions sur vos données en langage naturel, d’explorer les données, de tester des hypothèses et de comprendre le pourquoi — directement dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’interface Web native.

Prérequis

Connecter Dot à ClickHouse


  1. Dans l’UI de Dot, accédez à Settings → Connections.
  2. Cliquez sur Add new connection et sélectionnez ClickHouse.
  3. Renseignez vos informations de connexion :
    • Host : nom d’hôte du serveur ClickHouse ou endpoint ClickHouse Cloud
    • Port : 8443 (HTTPS ClickHouse Cloud) ou 8123 (HTTP auto-hébergé)
    • Username / Password : utilisateur disposant d’un accès en lecture
    • Database : définissez éventuellement un schéma par défaut
  4. Cliquez sur Connect.
Dot utilise le query-pushdown : ClickHouse effectue les calculs intensifs à grande échelle, tandis que Dot garantit des résultats exacts et fiables.

Points forts

Dot rend les données accessibles grâce à la conversation :
  • Posez des questions en langage naturel : obtenez des réponses sans écrire de SQL.
  • Analyse des causes : posez des questions complémentaires pour comprendre les tendances et les anomalies.
  • Fonctionne là où vous travaillez : dans Slack, Microsoft Teams, ChatGPT ou l’application Web.
  • Résultats fiables : Dot valide les requêtes par rapport à vos schémas et définitions afin de minimiser les erreurs.
  • Évolutif : basé sur le query-pushdown, il associe l’intelligence de Dot à la rapidité de ClickHouse.

Sécurité et gouvernance

Dot est prêt pour les environnements d’entreprise :
  • Permissions et rôles : hérite des contrôles d’accès des utilisateurs ClickHouse
  • Sécurité au niveau des lignes : prise en charge si elle est configurée dans ClickHouse
  • TLS / SSL : activé par défaut pour ClickHouse Cloud ; configuration manuelle pour les déploiements auto-hébergés
  • Gouvernance et validation : l’espace d’entraînement et de validation aide à prévenir les hallucinations
  • Conformité : certifié SOC 2 Type I

Ressources supplémentaires

Vous pouvez désormais utiliser ClickHouse + Dot pour analyser vos données en langage naturel, en combinant l’assistant IA de Dot avec le moteur d’analytics rapide et évolutif de ClickHouse.
Dernière modification le 24 juillet 2026