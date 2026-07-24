Skip to main content
Des analyses orientées client pour n’importe quelle plateforme. Conçu pour de superbes visualisations. Pensé pour la simplicité.

Objectif

Dans ce guide, vous allez connecter vos données depuis ClickHouse à Explo et visualiser les résultats. Le graphique se présentera ainsi :

Ajoutez des donnéesSi vous n’avez pas de jeu de données sur lequel travailler, vous pouvez en ajouter un à partir des exemples. Ce guide utilise le jeu de données UK Price Paid, vous pouvez donc choisir celui-ci. Vous pouvez en consulter plusieurs autres dans cette même catégorie de la documentation.
1

Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2

Connectez Explo à ClickHouse

  1. Créez un compte Explo.
  2. Cliquez sur l’onglet Données d’Explo dans la barre latérale gauche.
  1. Cliquez sur Connecter une source de données en haut à droite.
  1. Renseignez les informations sur la page Premiers pas
  1. Sélectionnez ClickHouse
  1. Saisissez vos identifiants ClickHouse.
  1. Configurez Sécurité
  1. Dans ClickHouse, autorisez les IP d’Explo. 54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94, et 54.156.141.148
3

Créer un tableau de bord

  1. Accédez à l’onglet Tableau de bord dans la barre de navigation de gauche.
  1. Cliquez sur Créer un tableau de bord dans le coin supérieur droit et donnez un nom à votre tableau de bord. Vous avez maintenant créé un tableau de bord !
  1. Vous devriez maintenant voir un écran similaire à celui-ci :
4

Exécuter une requête SQL

  1. Récupérez le nom de votre table dans la barre latérale de droite, sous le titre de votre schéma. Vous devez ensuite saisir la commande suivante dans votre éditeur de jeu de données : SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100
  1. Cliquez maintenant sur Run, puis accédez à l’onglet d’aperçu pour voir vos données.
5

Créer un graphique

  1. Depuis la gauche, faites glisser l’icône du graphique en barres sur l’écran.
  1. Sélectionnez le jeu de données. Vous devriez maintenant voir un écran comme celui-ci :
  1. Renseignez county sur l’axe X et Price dans la section de l’axe Y, comme suit :
  1. Remplacez ensuite l’agrégation par AVG.
  1. Vous obtenez maintenant le prix moyen des logements par comté !

En savoir plus

Pour en savoir plus sur Explo et sur la création de tableaux de bord, consultez la documentation d’Explo.
Dernière modification le 24 juillet 2026