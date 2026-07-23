Para compilar ClickHouse manualmente, siga las instrucciones para Linux o macOS. Puede compilar e instalar los paquetes, o usar los programas sin instalar los paquetes.
Compilar desde el código fuente
Tendrás que crear manualmente las carpetas de datos y metadatos y ejecutar
Client: <build_directory>/programs/clickhouse-client
Server: <build_directory>/programs/clickhouse-server
chown en ellas para el usuario deseado. Sus rutas se pueden cambiar en la configuración del server (src/programs/server/config.xml); de forma predeterminada, son:
En Gentoo, puedes usar directamente
/var/lib/clickhouse/data/default/
/var/lib/clickhouse/metadata/default/
emerge clickhouse para instalar ClickHouse desde el código fuente.
La infraestructura de integración continua (CI) de ClickHouse produce builds especializadas para cada commit del repositorio de ClickHouse, por ejemplo, builds con sanitizers, builds no optimizadas (Debug), builds compiladas de forma cruzada, etc. Aunque este tipo de builds normalmente solo son útiles durante el desarrollo, en determinadas situaciones también pueden resultarle interesantes.
Instalar un binario generado por CI
Por ejemplo, para descargar un binario
Dado que la CI de ClickHouse evoluciona con el tiempo, los pasos exactos para descargar builds generadas por CI pueden variar. Además, la CI puede eliminar artefactos de compilación antiguos, por lo que es posible que ya no estén disponibles para su descarga.
aarch64 de ClickHouse v23.4, siga estos pasos:
- Busque el Pull Request de GitHub para la versión v23.4: Pull Request de la versión para la rama 23.4
- Haga clic en “Commits” y luego en un commit similar a “Update autogenerated version to 23.4.2.1 and contributors” correspondiente a la versión concreta que quiera instalar.
- Haga clic en la marca de verificación verde / el punto amarillo / la cruz roja para abrir la lista de comprobaciones de CI.
- Haga clic en “Details” junto a “Builds” en la lista; se abrirá la página del informe de compilación de CI.
- Busque las filas con compiler = “clang-*-aarch64”; hay varias.
- Descargue los artefactos de esas builds.