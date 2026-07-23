Instrucciones para compilar ClickHouse desde el código fuente o instalar un binario generado por CI

​ Compilar desde el código fuente

macOS. Para compilar ClickHouse manualmente, siga las instrucciones para Linux

Puede compilar e instalar los paquetes, o usar los programas sin instalar los paquetes.

Client: < build_directory > /programs/clickhouse-client Server: < build_directory > /programs/clickhouse-server

Tendrás que crear manualmente las carpetas de datos y metadatos y ejecutar chown en ellas para el usuario deseado. Sus rutas se pueden cambiar en la configuración del server (src/programs/server/config.xml); de forma predeterminada, son:

/var/lib/clickhouse/data/default/ /var/lib/clickhouse/metadata/default/

En Gentoo, puedes usar directamente emerge clickhouse para instalar ClickHouse desde el código fuente.

​ Instalar un binario generado por CI

La infraestructura de integración continua (CI) de ClickHouse produce builds especializadas para cada commit del repositorio de ClickHouse , por ejemplo, builds con sanitizers , builds no optimizadas (Debug), builds compiladas de forma cruzada, etc. Aunque este tipo de builds normalmente solo son útiles durante el desarrollo, en determinadas situaciones también pueden resultarle interesantes.

Dado que la CI de ClickHouse evoluciona con el tiempo, los pasos exactos para descargar builds generadas por CI pueden variar. Además, la CI puede eliminar artefactos de compilación antiguos, por lo que es posible que ya no estén disponibles para su descarga.

Por ejemplo, para descargar un binario aarch64 de ClickHouse v23.4, siga estos pasos: