QueryRunner representan consultas que ejecuta el motor.
El motor puede usarse para la ejecución asíncrona de consultas, la ejecución en lote de consultas generadas,
el envío de consultas a clústeres remotos, benchmarks, fuzzing y pruebas con tráfico espejo.
Crear una tabla
La tabla debe crearse con un subconjunto de las columnas permitidas:
CREATE TABLE runner
(
query String,
database String,
settings Map(LowCardinality(String), String)
)
ENGINE = QueryRunner
SETTINGS
cluster = 'cluster_name',
shard = '1',
mode = 'asynchronous',
threads = 4,
max_queue_size = 1000
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }] [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER | NONE }];
query,
database,
settings.
La columna
query es obligatoria y las demás columnas son opcionales.
|Columna
|Tipo
|Significado
query
String
|La consulta que se va a ejecutar.
database
String
|La base de datos predeterminada para la consulta. Si está vacía, se usa la base de datos predeterminada del servidor.
settings
Map(String, String)
|Ajustes aplicados a la consulta.
Configuración del motor
|Configuración
|Predeterminado
|Significado
cluster
''
|Nombre del clúster al que se envían las consultas. Si está vacío, las consultas se ejecutan localmente.
shard
'1'
|Índice basado en 1 del segmento del clúster al que se envían las consultas, o
'random' para elegir un segmento aleatorio por consulta, o
'all' para ejecutar cada consulta en todos los segmentos. Requiere la configuración
cluster.
mode
'asynchronous'
|En el modo
synchronous, INSERT devuelve el control después de que hayan finalizado todas las consultas del lote insertado. En el modo
asynchronous, INSERT devuelve el control en cuanto las consultas se ponen en cola.
threads
4
|Número de hilos en segundo plano que ejecutan las consultas.
max_queue_size
1000
|Número máximo de consultas en cola. Cuando la cola está llena, las consultas recién insertadas se descartan y se registra un error.
La tabla solo permite consultas
Detalles
INSERT.
Las consultas se ejecutan en modo “fire and forget”: en caso de excepción, no hay reintentos
y los resultados de las consultas
SELECT se descartan (la única forma de conservar los resultados es
INSERT SELECT).
El resultado de cada consulta puede comprobarse en la tabla
system.query_log, donde las consultas iniciadas por
este motor se marcan con
is_internal = 1 en el servidor iniciador.
Las consultas en cola se mantienen en memoria y no sobreviven al reinicio del servidor. Al apagar el servidor
(o al hacer
DROP/
DETACH de la tabla), las consultas que aún no se hayan iniciado se descartan. De las
consultas que ya están en ejecución, las que se han enviado a un clúster se cancelan, mientras que se espera
a que finalicen las que se ejecutan localmente.
Cuando la consulta que se va a ejecutar es a su vez un
INSERT, sus datos deben ir en línea:
INSERT ... VALUES (...),
INSERT ... SELECT ... o
INSERT ... FORMAT ... con los datos en el texto de la consulta. Un
INSERT que
espera recibir los datos desde un stream independiente no es compatible.
Sin la configuración
Modo local y SQL SECURITY
cluster, las consultas se ejecutan en el servidor local.
El usuario con cuyos permisos se ejecutan lo determina la cláusula
SQL SECURITY:
INVOKER(predeterminado): las consultas se ejecutan en nombre del usuario que realizó el
INSERT.
DEFINER: las consultas se ejecutan en nombre del usuario
DEFINERespecificado. Como las consultas insertadas son arbitrarias, conceder
INSERTen una tabla de este tipo delega todos los privilegios del definidor.
NONE: las consultas se ejecutan con acceso total, sin usuario. Requiere el privilegio
ALLOW_SQL_SECURITY_NONEal crear la tabla.
Cuando se especifica la configuración
Modo de clúster
cluster, las consultas se envían al clúster especificado.
El segmento de destino se selecciona mediante
shard: un índice fijo de base 1 (
'1' de forma predeterminada),
'random' para elegir un
segmento aleatorio para cada consulta, o
'all' para ejecutar cada consulta en todos los segmentos del clúster. La réplica dentro
del segmento se elige según la configuración
load_balancing del servidor.
La columna
database establece la base de datos predeterminada de la conexión con el servidor remoto. Como la
base de datos predeterminada se establece una vez por conexión, cada valor distinto de
database usa su propio
pool de conexiones, que se crea en el primer uso y se reutiliza durante toda la vida útil de la tabla.
DEFINER y
SQL SECURITY solo tienen efecto en el modo local, y combinarlos con la
configuración
cluster es un error. En los servidores remotos, las consultas se autentican con las
credenciales de la configuración del clúster y se ejecutan como consultas iniciales normales: se registran en
system.query_log con
is_initial_query = 1 y su propio
query_id (no vinculado al INSERT que
las produjo). En el servidor iniciador, las consultas despachadas se registran en
system.query_log
con
is_internal = 1.
Como el motor descarta los resultados de las consultas, siempre ejecuta las consultas despachadas con
discard_query_data = 1, por lo que los datos de resultado de las consultas SELECT no se transfieren por la red
(esto sustituye cualquier valor de
discard_query_data establecido en la columna
settings).
En modo asíncrono, se puede usar la siguiente consulta para bloquear hasta que terminen todas las consultas enviadas a la tabla hasta ese momento:
Esperar a que finalicen las consultas
SYSTEM WAIT QUERY RUNNER runner;
Volver a ejecutar consultas
Ejemplo
SELECT recientes del registro de consultas:
INSERT INTO runner (query, database, settings)
SELECT query, current_database, Settings
FROM system.query_log
WHERE type = 'QueryFinish' AND is_initial_query AND NOT is_internal AND query_kind = 'Select'
AND event_time > now() - INTERVAL 1 HOUR;