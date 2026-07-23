Los registros insertados en una tabla QueryRunner representan consultas que el motor ejecuta, ya sea localmente o en un clúster remoto, en el modo “fire and forget”.

Los registros insertados en una tabla QueryRunner representan consultas que ejecuta el motor. El motor puede usarse para la ejecución asíncrona de consultas, la ejecución en lote de consultas generadas, el envío de consultas a clústeres remotos, benchmarks, fuzzing y pruebas con tráfico espejo.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE runner ( query String, database String, settings Map(LowCardinality(String), String) ) ENGINE = QueryRunner SETTINGS cluster = 'cluster_name' , shard = '1' , mode = 'asynchronous' , threads = 4 , max_queue_size = 1000 [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER | NONE }];

La tabla debe crearse con un subconjunto de las columnas permitidas: query , database , settings . La columna query es obligatoria y las demás columnas son opcionales.

Columna Tipo Significado query String La consulta que se va a ejecutar. database String La base de datos predeterminada para la consulta. Si está vacía, se usa la base de datos predeterminada del servidor. settings Map(String, String) Ajustes aplicados a la consulta.

​ Configuración del motor

Configuración Predeterminado Significado cluster '' Nombre del clúster al que se envían las consultas. Si está vacío, las consultas se ejecutan localmente. shard '1' Índice basado en 1 del segmento del clúster al que se envían las consultas, o 'random' para elegir un segmento aleatorio por consulta, o 'all' para ejecutar cada consulta en todos los segmentos. Requiere la configuración cluster . mode 'asynchronous' En el modo synchronous , INSERT devuelve el control después de que hayan finalizado todas las consultas del lote insertado. En el modo asynchronous , INSERT devuelve el control en cuanto las consultas se ponen en cola. threads 4 Número de hilos en segundo plano que ejecutan las consultas. max_queue_size 1000 Número máximo de consultas en cola. Cuando la cola está llena, las consultas recién insertadas se descartan y se registra un error.

La tabla solo permite consultas INSERT . Las consultas se ejecutan en modo “fire and forget”: en caso de excepción, no hay reintentos y los resultados de las consultas SELECT se descartan (la única forma de conservar los resultados es INSERT SELECT ). El resultado de cada consulta puede comprobarse en la tabla system.query_log , donde las consultas iniciadas por este motor se marcan con is_internal = 1 en el servidor iniciador.

Las consultas en cola se mantienen en memoria y no sobreviven al reinicio del servidor. Al apagar el servidor (o al hacer DROP / DETACH de la tabla), las consultas que aún no se hayan iniciado se descartan. De las consultas que ya están en ejecución, las que se han enviado a un clúster se cancelan, mientras que se espera a que finalicen las que se ejecutan localmente.

Cuando la consulta que se va a ejecutar es a su vez un INSERT , sus datos deben ir en línea: INSERT ... VALUES (...) , INSERT ... SELECT ... o INSERT ... FORMAT ... con los datos en el texto de la consulta. Un INSERT que espera recibir los datos desde un stream independiente no es compatible.

​ Modo local y SQL SECURITY

Sin la configuración cluster , las consultas se ejecutan en el servidor local. El usuario con cuyos permisos se ejecutan lo determina la cláusula SQL SECURITY :

INVOKER (predeterminado): las consultas se ejecutan en nombre del usuario que realizó el INSERT .

(predeterminado): las consultas se ejecutan en nombre del usuario que realizó el . DEFINER : las consultas se ejecutan en nombre del usuario DEFINER especificado. Como las consultas insertadas son arbitrarias, conceder INSERT en una tabla de este tipo delega todos los privilegios del definidor.

: las consultas se ejecutan en nombre del usuario especificado. Como las consultas insertadas son arbitrarias, conceder en una tabla de este tipo delega todos los privilegios del definidor. NONE : las consultas se ejecutan con acceso total, sin usuario. Requiere el privilegio ALLOW_SQL_SECURITY_NONE al crear la tabla.

​ Modo de clúster

Cuando se especifica la configuración cluster , las consultas se envían al clúster especificado.

El segmento de destino se selecciona mediante shard : un índice fijo de base 1 ( '1' de forma predeterminada), 'random' para elegir un segmento aleatorio para cada consulta, o 'all' para ejecutar cada consulta en todos los segmentos del clúster. La réplica dentro del segmento se elige según la configuración load_balancing del servidor.

La columna database establece la base de datos predeterminada de la conexión con el servidor remoto. Como la base de datos predeterminada se establece una vez por conexión, cada valor distinto de database usa su propio pool de conexiones, que se crea en el primer uso y se reutiliza durante toda la vida útil de la tabla.

DEFINER y SQL SECURITY solo tienen efecto en el modo local, y combinarlos con la configuración cluster es un error. En los servidores remotos, las consultas se autentican con las credenciales de la configuración del clúster y se ejecutan como consultas iniciales normales: se registran en system.query_log con is_initial_query = 1 y su propio query_id (no vinculado al INSERT que las produjo). En el servidor iniciador, las consultas despachadas se registran en system.query_log con is_internal = 1 .

Como el motor descarta los resultados de las consultas, siempre ejecuta las consultas despachadas con discard_query_data = 1 , por lo que los datos de resultado de las consultas SELECT no se transfieren por la red (esto sustituye cualquier valor de discard_query_data establecido en la columna settings ).

​ Esperar a que finalicen las consultas

En modo asíncrono, se puede usar la siguiente consulta para bloquear hasta que terminen todas las consultas enviadas a la tabla hasta ese momento:

SYSTEM WAIT QUERY RUNNER runner;

Volver a ejecutar consultas SELECT recientes del registro de consultas: