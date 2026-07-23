Crear una base de datos
El destino de la copia de seguridad puede ser cualquier destino de copia de seguridad válido, como
CREATE DATABASE backup_database
ENGINE = Backup('database_name_inside_backup', Disk('disk_name', 'backup_name'))
Disk,
S3 o
File. Se pasa como una función, por ejemplo
Disk('disk_name', 'backup_name').
Parámetros del motor
database_name_inside_backup— Nombre de la base de datos en la copia de seguridad.
backup_destination— Destino de la copia de seguridad.
Veamos un ejemplo con un destino de copia de seguridad
Ejemplo de uso
Disk. Primero, configuremos el disco de copias de seguridad en
storage.xml:
Ejemplo de uso. Creemos una base de datos de prueba y unas tablas, insertemos algunos datos y luego creemos una copia de seguridad:
<storage_configuration>
<disks>
<backups>
<type>local</type>
<path>/home/ubuntu/ClickHouseWorkDir/backups/</path>
</backups>
</disks>
</storage_configuration>
<backups>
<allowed_disk>backups</allowed_disk>
<allowed_path>/home/ubuntu/ClickHouseWorkDir/backups/</allowed_path>
</backups>
Ahora que ya tenemos la copia de seguridad
CREATE DATABASE test_database;
CREATE TABLE test_database.test_table_1 (id UInt64, value String) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO test_database.test_table_1 VALUES (0, 'test_database.test_table_1');
CREATE TABLE test_database.test_table_2 (id UInt64, value String) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO test_database.test_table_2 VALUES (0, 'test_database.test_table_2');
CREATE TABLE test_database.test_table_3 (id UInt64, value String) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO test_database.test_table_3 VALUES (0, 'test_database.test_table_3');
BACKUP DATABASE test_database TO Disk('backups', 'test_database_backup');
test_database_backup, vamos a crear la base de datos Backup:
Ahora podemos consultar cualquier tabla de la base de datos:
CREATE DATABASE test_database_backup ENGINE = Backup('test_database', Disk('backups', 'test_database_backup'));
También es posible trabajar con esta base de datos Backup como con cualquier base de datos normal. Por ejemplo, consultar sus tablas:
SELECT id, value FROM test_database_backup.test_table_1;
┌─id─┬─value──────────────────────┐
│ 0 │ test_database.test_table_1 │
└────┴────────────────────────────┘
SELECT id, value FROM test_database_backup.test_table_2;
┌─id─┬─value──────────────────────┐
│ 0 │ test_database.test_table_2 │
└────┴────────────────────────────┘
SELECT id, value FROM test_database_backup.test_table_3;
┌─id─┬─value──────────────────────┐
│ 0 │ test_database.test_table_3 │
└────┴────────────────────────────┘
SELECT database, name FROM system.tables WHERE database = 'test_database_backup';
┌─database─────────────┬─name─────────┐
│ test_database_backup │ test_table_1 │
│ test_database_backup │ test_table_2 │
│ test_database_backup │ test_table_3 │
└──────────────────────┴──────────────┘