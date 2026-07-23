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El motor de base de datos Backup permite adjuntar al instante una tabla/base de datos desde copias de seguridad en modo de solo lectura. El motor de base de datos Backup funciona tanto con copias de seguridad incrementales como no incrementales.

Crear una base de datos

El destino de la copia de seguridad puede ser cualquier destino de copia de seguridad válido, como Disk, S3 o File. Se pasa como una función, por ejemplo Disk('disk_name', 'backup_name'). Parámetros del motor
  • database_name_inside_backup — Nombre de la base de datos en la copia de seguridad.
  • backup_destination — Destino de la copia de seguridad.

Ejemplo de uso

Veamos un ejemplo con un destino de copia de seguridad Disk. Primero, configuremos el disco de copias de seguridad en storage.xml:
Ejemplo de uso. Creemos una base de datos de prueba y unas tablas, insertemos algunos datos y luego creemos una copia de seguridad:
Ahora que ya tenemos la copia de seguridad test_database_backup, vamos a crear la base de datos Backup:
Ahora podemos consultar cualquier tabla de la base de datos:
También es posible trabajar con esta base de datos Backup como con cualquier base de datos normal. Por ejemplo, consultar sus tablas:
Última modificación el 23 de julio de 2026