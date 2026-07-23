Permite adjuntar al instante una tabla/base de datos desde copias de seguridad en modo de solo lectura.

El motor de base de datos Backup permite adjuntar al instante una tabla/base de datos desde copias de seguridad en modo de solo lectura.

El motor de base de datos Backup funciona tanto con copias de seguridad incrementales como no incrementales.

​ Crear una base de datos

CREATE DATABASE backup_database ENGINE = Backup ( 'database_name_inside_backup' , Disk ( 'disk_name' , 'backup_name' ))

Disk , S3 o File . Se pasa como una función, por ejemplo Disk('disk_name', 'backup_name') . El destino de la copia de seguridad puede ser cualquier destino de copia de seguridad válido, como. Se pasa como una función, por ejemplo

Parámetros del motor

database_name_inside_backup — Nombre de la base de datos en la copia de seguridad.

— Nombre de la base de datos en la copia de seguridad. backup_destination — Destino de la copia de seguridad.

​ Ejemplo de uso

Veamos un ejemplo con un destino de copia de seguridad Disk . Primero, configuremos el disco de copias de seguridad en storage.xml :

< storage_configuration > < disks > < backups > < type > local </ type > < path > /home/ubuntu/ClickHouseWorkDir/backups/ </ path > </ backups > </ disks > </ storage_configuration > < backups > < allowed_disk > backups </ allowed_disk > < allowed_path > /home/ubuntu/ClickHouseWorkDir/backups/ </ allowed_path > </ backups >

Ejemplo de uso. Creemos una base de datos de prueba y unas tablas, insertemos algunos datos y luego creemos una copia de seguridad:

CREATE DATABASE test_database ; CREATE TABLE test_database .test_table_1 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test_database . test_table_1 VALUES ( 0 , 'test_database.test_table_1' ); CREATE TABLE test_database .test_table_2 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test_database . test_table_2 VALUES ( 0 , 'test_database.test_table_2' ); CREATE TABLE test_database .test_table_3 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test_database . test_table_3 VALUES ( 0 , 'test_database.test_table_3' ); BACKUP DATABASE test_database TO Disk ( 'backups' , 'test_database_backup' );

Ahora que ya tenemos la copia de seguridad test_database_backup , vamos a crear la base de datos Backup:

CREATE DATABASE test_database_backup ENGINE = Backup ( 'test_database' , Disk ( 'backups' , 'test_database_backup' ));

Ahora podemos consultar cualquier tabla de la base de datos:

SELECT id, value FROM test_database_backup . test_table_1 ; ┌─id─┬─ value ──────────────────────┐ │ 0 │ test_database . test_table_1 │ └────┴────────────────────────────┘ SELECT id, value FROM test_database_backup . test_table_2 ; ┌─id─┬─ value ──────────────────────┐ │ 0 │ test_database . test_table_2 │ └────┴────────────────────────────┘ SELECT id, value FROM test_database_backup . test_table_3 ; ┌─id─┬─ value ──────────────────────┐ │ 0 │ test_database . test_table_3 │ └────┴────────────────────────────┘

También es posible trabajar con esta base de datos Backup como con cualquier base de datos normal. Por ejemplo, consultar sus tablas:

SELECT database , name FROM system . tables WHERE database = 'test_database_backup' ;