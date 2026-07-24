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El motor de base de datos Shared funciona en conjunto con Shared Catalog para gestionar bases de datos cuyas tablas utilizan motores de tabla sin estado, como SharedMergeTree. Estos motores de tabla no escriben estado persistente en disco y son compatibles con entornos de cómputo dinámico. El motor de base de datos Shared en Cloud elimina la dependencia de los discos locales. Es un motor que funciona íntegramente en memoria y solo requiere CPU y memoria.

¿Cómo funciona?

El motor de base de datos Shared almacena todas las definiciones de bases de datos y tablas en un Shared Catalog central respaldado por Keeper. En lugar de escribir en el disco local, mantiene un único estado global versionado que comparten todos los nodos de cómputo. Cada nodo solo registra la última versión aplicada y, al iniciarse, obtiene el estado más reciente sin necesidad de archivos locales ni de configuración manual.

Sintaxis

Para los usuarios finales, el uso de Shared Catalog y del motor de base de datos Shared no requiere ninguna configuración adicional. La creación de bases de datos se realiza como siempre:
ClickHouse Cloud asigna automáticamente el motor de base de datos Shared a las bases de datos. Cualquier tabla que se cree dentro de una base de datos de este tipo con motores sin estado se beneficiará automáticamente de las capacidades de replicación y coordinación de Shared Catalog.
Para obtener más información sobre Shared Catalog y sus ventajas, consulta “Shared catalog and shared database engine” en la sección de referencia de Cloud.
Última modificación el 24 de julio de 2026