Página que describe el motor de base de datos Shared , disponible en ClickHouse Cloud

Shared funciona en conjunto con Shared Catalog para gestionar bases de datos cuyas tablas utilizan motores de tabla sin estado, como El motor de base de datosfunciona en conjunto con Shared Catalog para gestionar bases de datos cuyas tablas utilizan motores de tabla sin estado, como SharedMergeTree . Estos motores de tabla no escriben estado persistente en disco y son compatibles con entornos de cómputo dinámico.

El motor de base de datos Shared en Cloud elimina la dependencia de los discos locales. Es un motor que funciona íntegramente en memoria y solo requiere CPU y memoria.

El motor de base de datos Shared almacena todas las definiciones de bases de datos y tablas en un Shared Catalog central respaldado por Keeper. En lugar de escribir en el disco local, mantiene un único estado global versionado que comparten todos los nodos de cómputo.

Cada nodo solo registra la última versión aplicada y, al iniciarse, obtiene el estado más reciente sin necesidad de archivos locales ni de configuración manual.

Para los usuarios finales, el uso de Shared Catalog y del motor de base de datos Shared no requiere ninguna configuración adicional. La creación de bases de datos se realiza como siempre:

CREATE DATABASE my_database ;

ClickHouse Cloud asigna automáticamente el motor de base de datos Shared a las bases de datos. Cualquier tabla que se cree dentro de una base de datos de este tipo con motores sin estado se beneficiará automáticamente de las capacidades de replicación y coordinación de Shared Catalog.