Consulta la documentación del registro de auditoría de la base de datos para ver consultas con las que detectar ataques basados en credenciales y para investigar actividades maliciosas.
Credenciales de ClickHouse potencialmente comprometidas
Existen varios métodos para ejecutar un ataque de denegación de servicio (DoS). Si el ataque se centra en provocar la caída de la instancia de ClickHouse mediante un payload específico, recupere el sistema para volver a ponerlo en funcionamiento, o reinicie el sistema y restrinja el acceso para recuperar el control. Use la siguiente consulta para revisar el system.crash_log y obtener más información sobre el ataque.
Ataque de denegación de servicio en la capa de aplicación
SELECT *
FROM clusterAllReplicas('default',system.crash_log)
ClickHouse utiliza roles creados previamente para habilitar funciones del sistema. Esta sección supone que el cliente utiliza AWS con CloudTrail y tiene acceso a los logs de CloudTrail. Si un incidente puede ser consecuencia de un rol comprometido, revise las actividades en CloudTrail y CloudWatch relacionadas con los roles de IAM de ClickHouse y las acciones realizadas. Consulte la pila de CloudFormation o el módulo de Terraform proporcionado como parte de la configuración para ver una lista de roles de IAM. ClickHouse BYOC se ejecuta dentro de EKS. En esta sección se asume que el cliente utiliza CloudTrail y CloudWatch en AWS y tiene acceso a los logs. Si un incidente puede ser el resultado de un clúster de EKS comprometido, use las consultas siguientes en los logs de CloudWatch de EKS para identificar amenazas específicas. Enumere el número de llamadas a la API de Kubernetes por nombre de usuario
Compromiso de los roles de AWS creados por ClickHouse
Identifica si un usuario es ingeniero de ClickHouse
fields user.username
| stats count(*) as count by user.username
Revisar qué usuario accede a los secretos de Kubernetes, descartar los roles de servicio
fields @timestamp,user.extra.sessionName.0, requestURI, verb,userAgent, @message, @logStream, @log
| sort @timestamp desc
| filter user.username like /clickhouse.com/
| limit 10000
fields @timestamp,user.extra.sessionName.0, requestURI, verb,userAgent, @message, @logStream, @log
| sort @timestamp desc
| filter requestURI like /secret/
| filter verb="get"
| filter ispresent(user.extra.sessionName.0)
| filter user.username not like /ClickHouseManagementRole/
| filter user.username not like /data-plane-mgmt/