ClickHouse registra eventos de la base de datos relevantes para la seguridad principalmente en los registros de sesión y de consultas. El system.session_log registra los intentos de inicio de sesión correctos y fallidos, así como el origen del intento de autenticación. Esta información puede utilizarse para identificar ataques de credential stuffing o de fuerza bruta contra una instancia de ClickHouse. Consulta de ejemplo que muestra fallos de inicio de sesión
Registros relevantes para la seguridad
El system.query_log registra la actividad de las consultas ejecutadas en una instancia de ClickHouse. Esta información puede ser útil para determinar qué consultas ejecutó un actor malicioso. Consulta de ejemplo para buscar la actividad de un usuario “compromised_account”
select event_time
,type
,user
,auth_type
,client_address
FROM clusterAllReplicas('default',system.session_log)
WHERE type='LoginFailure'
LIMIT 100
SELECT event_time
,address
,initial_user
,initial_address
,forwarded_for
,query
FROM clusterAllReplicas('default', system.query_log)
WHERE user=’compromised_account’
Los clientes que necesiten una retención más prolongada o una mayor durabilidad de los logs pueden usar vistas materializadas para lograr estos objetivos. Para obtener más información sobre qué son las vistas materializadas, sus ventajas y cómo implementarlas, consulte nuestros videos y la documentación sobre vistas materializadas.
Retención de datos de logs en los servicios
Los logs del sistema pueden escribirse o exportarse a una ubicación de almacenamiento en varios formatos compatibles con los sistemas SIEM. Para obtener más información, consulta nuestra documentación sobre funciones de tabla. Los métodos más comunes son: