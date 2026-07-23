Acceder al registro de la consola desde la interfaz de usuario
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Seleccionar organización
En ClickHouse Cloud, ve a los detalles de tu organización.
2
Seleccionar auditoría
Selecciona la pestaña Audit en el menú de la izquierda para ver qué cambios se han realizado en tu organización de ClickHouse Cloud, incluido quién los hizo y cuándo se produjeron.La página Activity muestra una tabla con una lista de eventos registrados sobre tu organización. De forma predeterminada, esta lista está ordenada en orden cronológico inverso (el evento más reciente aparece arriba). Puedes cambiar el orden de la tabla haciendo clic en los encabezados de las columnas. Cada elemento de la tabla contiene los siguientes campos:
- Activity: Un fragmento de texto que describe el evento
- User: El usuario que inició el evento
- IP Address: Cuando corresponde, este campo muestra la dirección IP del usuario que inició el evento
- Time: La marca temporal del evento
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Usar la barra de búsqueda
Puedes usar la barra de búsqueda para filtrar eventos según distintos criterios, como el nombre del servicio o la dirección IP. También puedes exportar esta información en formato CSV para distribuirla o analizarla en una herramienta externa.
Puedes usar el endpoint
Acceder al registro de auditoría de la consola mediante la API
activity de la API de ClickHouse Cloud para obtener una exportación
de eventos de auditoría. Encontrarás más detalles en la Referencia de la API.
Puede usar la API para integrarse con la plataforma de logging que prefiera. Los siguientes ofrecen conectores compatibles listos para usar: