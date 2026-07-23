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Las actividades de la consola se registran en el registro de auditoría. Si tiene el rol Admin o Developer de la organización, puede revisar el registro e integrarlo con sus sistemas de logging.

Acceder al registro de la consola desde la interfaz de usuario

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Seleccionar organización

En ClickHouse Cloud, ve a los detalles de tu organización.
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Seleccionar auditoría

Selecciona la pestaña Audit en el menú de la izquierda para ver qué cambios se han realizado en tu organización de ClickHouse Cloud, incluido quién los hizo y cuándo se produjeron.La página Activity muestra una tabla con una lista de eventos registrados sobre tu organización. De forma predeterminada, esta lista está ordenada en orden cronológico inverso (el evento más reciente aparece arriba). Puedes cambiar el orden de la tabla haciendo clic en los encabezados de las columnas. Cada elemento de la tabla contiene los siguientes campos:
  • Activity: Un fragmento de texto que describe el evento
  • User: El usuario que inició el evento
  • IP Address: Cuando corresponde, este campo muestra la dirección IP del usuario que inició el evento
  • Time: La marca temporal del evento

Acceder al registro de auditoría de la consola mediante la API

Puedes usar el endpoint activity de la API de ClickHouse Cloud para obtener una exportación de eventos de auditoría. Encontrarás más detalles en la Referencia de la API.

Integraciones de logs

Puede usar la API para integrarse con la plataforma de logging que prefiera. Los siguientes ofrecen conectores compatibles listos para usar:
Última modificación el 23 de julio de 2026