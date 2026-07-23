Seleccionar auditoría

Selecciona la pestaña Audit en el menú de la izquierda para ver qué cambios se han realizado en tu organización de ClickHouse Cloud, incluido quién los hizo y cuándo se produjeron.

La página Activity muestra una tabla con una lista de eventos registrados sobre tu organización. De forma predeterminada, esta lista está ordenada en orden cronológico inverso (el evento más reciente aparece arriba). Puedes cambiar el orden de la tabla haciendo clic en los encabezados de las columnas. Cada elemento de la tabla contiene los siguientes campos: