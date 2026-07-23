Consultar la base de datos del sistema de ClickHouse

system que contiene información sobre: Todas las instancias de ClickHouse incluyen un conjunto de tablas del sistema en la base de datosque contiene información sobre:

Estados, procesos y entorno del servidor.

Procesos internos del servidor.

Opciones utilizadas al compilar el binario de ClickHouse.

Consultar estas tablas directamente es útil para supervisar implementaciones de ClickHouse, especialmente para tareas de introspección profunda y depuración.

​ Uso de la consola de ClickHouse Cloud

La consola de ClickHouse Cloud incluye una consola SQL herramientas de paneles que pueden usarse para consultar las tablas del sistema. Por ejemplo, la siguiente consulta muestra cuántas partes nuevas se crean (y con qué frecuencia) durante las últimas dos horas:

SELECT count () AS new_parts, toStartOfMinute(event_time) AS modification_time_m, table , sum ( rows ) AS total_written_rows, formatReadableSize( sum (size_in_bytes)) AS total_bytes_on_disk FROM clusterAllReplicas( default , system . part_log ) WHERE (event_type = 'NewPart' ) AND (event_time > ( now () - toIntervalHour( 2 ))) GROUP BY modification_time_m, table ORDER BY modification_time_m ASC , table DESC

​ Panel avanzado de observabilidad integrado

ClickHouse incluye un panel avanzado de observabilidad integrado, accesible mediante $HOST:$PORT/dashboard (requiere usuario y contraseña), que muestra las métricas de Cloud Overview incluidas en system.dashboards .

Este panel requiere autenticación directa en la instancia de ClickHouse y es independiente del Cloud Console Advanced Dashboard , al que se puede acceder desde la UI de Cloud Console sin autenticación adicional.

Para obtener más información sobre las visualizaciones disponibles y cómo utilizarlas para solucionar problemas, consulte la documentación del panel avanzado

​ Consultas entre nodos y versiones

Para obtener una visión completa de todo el clúster, los usuarios pueden utilizar la función clusterAllReplicas en combinación con la función merge . La función clusterAllReplicas permite consultar las tablas del sistema en todas las réplicas del clúster “default”, consolidando los datos específicos de cada nodo en un único resultado. Cuando se combina con la función merge , puede usarse para abarcar todos los datos del sistema de una tabla específica de un clúster.

Por ejemplo, para encontrar las 5 consultas de mayor duración en todas las réplicas durante la última hora:

SELECT type , event_time, query_duration_ms, query, read_rows, tables FROM clusterAllReplicas( default , system . query_log ) WHERE event_time >= ( now () - toIntervalMinute( 60 )) AND type = 'QueryFinish' ORDER BY query_duration_ms DESC LIMIT 5 FORMAT VERTICAL

Este enfoque es especialmente valioso para la monitorización y la depuración de operaciones en todo el clúster, ya que permite a los usuarios analizar eficazmente el estado y el rendimiento de su entorno de ClickHouse Cloud.

Para obtener más información, consulte consultas entre nodos

​ Consideraciones del sistema

Consultar directamente las tablas del sistema añade carga de consultas a su servicio de producción, impide que las instancias de ClickHouse Cloud entren en inactividad (lo que puede afectar los costos) y supedita la disponibilidad de la monitorización al estado del sistema de producción. Si el sistema de producción falla, la monitorización también puede verse afectada.

Para la monitorización de producción en tiempo real con separación operativa, considere usar el endpoint de métricas compatible con Prometheus o los paneles de Cloud Console , ambos basados en métricas ya recopiladas y sin emitir consultas al servicio subyacente.

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