system que contiene información sobre:
- Estados, procesos y entorno del servidor.
- Procesos internos del servidor.
- Opciones utilizadas al compilar el binario de ClickHouse.
La consola de ClickHouse Cloud incluye una consola SQL y herramientas de paneles que pueden usarse para consultar las tablas del sistema. Por ejemplo, la siguiente consulta muestra cuántas partes nuevas se crean (y con qué frecuencia) durante las últimas dos horas:
Uso de la consola de ClickHouse Cloud
SELECT
count() AS new_parts,
toStartOfMinute(event_time) AS modification_time_m,
table,
sum(rows) AS total_written_rows,
formatReadableSize(sum(size_in_bytes)) AS total_bytes_on_disk
FROM clusterAllReplicas(default, system.part_log)
WHERE (event_type = 'NewPart') AND (event_time > (now() - toIntervalHour(2)))
GROUP BY
modification_time_m,
table
ORDER BY
modification_time_m ASC,
table DESC
ClickHouse incluye un panel avanzado de observabilidad integrado, accesible mediante
Panel avanzado de observabilidad integrado
$HOST:$PORT/dashboard (requiere usuario y contraseña), que muestra las métricas de Cloud Overview incluidas en
system.dashboards.
Para obtener más información sobre las visualizaciones disponibles y cómo utilizarlas para solucionar problemas, consulte la documentación del panel avanzado.
Este panel requiere autenticación directa en la instancia de ClickHouse y es independiente del Cloud Console Advanced Dashboard, al que se puede acceder desde la UI de Cloud Console sin autenticación adicional.
Para obtener una visión completa de todo el clúster, los usuarios pueden utilizar la función
Consultas entre nodos y versiones
clusterAllReplicas en combinación con la función
merge. La función
clusterAllReplicas permite consultar las tablas del sistema en todas las réplicas del clúster “default”, consolidando los datos específicos de cada nodo en un único resultado. Cuando se combina con la función
merge, puede usarse para abarcar todos los datos del sistema de una tabla específica de un clúster.
Por ejemplo, para encontrar las 5 consultas de mayor duración en todas las réplicas durante la última hora:
Este enfoque es especialmente valioso para la monitorización y la depuración de operaciones en todo el clúster, ya que permite a los usuarios analizar eficazmente el estado y el rendimiento de su entorno de ClickHouse Cloud. Para obtener más información, consulte consultas entre nodos.
SELECT
type,
event_time,
query_duration_ms,
query,
read_rows,
tables
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE event_time >= (now() - toIntervalMinute(60)) AND type = 'QueryFinish'
ORDER BY query_duration_ms DESC
LIMIT 5
FORMAT VERTICAL
Para la monitorización de producción en tiempo real con separación operativa, considere usar el endpoint de métricas compatible con Prometheus o los paneles de Cloud Console, ambos basados en métricas ya recopiladas y sin emitir consultas al servicio subyacente.
Consideraciones del sistema
- Referencia de las tablas del sistema — Referencia completa de todas las tablas del sistema disponibles
- Monitorización de Cloud Console — paneles sin configuración previa que no afectan al rendimiento del servicio
- endpoint de Prometheus — Exporta métricas a herramientas de monitorización externas
- panel avanzado — Referencia detallada de las visualizaciones del panel