La función de paneles de SQL Console le permite recopilar y compartir visualizaciones a partir de consultas guardadas.

La función de paneles de SQL Console te permite reunir y compartir visualizaciones a partir de consultas guardadas. Para empezar, guarda consultas y crea visualizaciones, añade las visualizaciones de las consultas a un panel y haz que el panel sea interactivo con parámetros de consulta.

​ Conceptos clave

​ Compartir consultas

Para compartir tu panel con tus colegas, asegúrate de compartir también la consulta guardada en la que se basa. Para ver una visualización, debes tener, como mínimo, acceso de solo lectura a la consulta guardada en la que se basa.

WHERE para que actúe como filtro. Usa parámetros de consulta para que tu panel sea interactivo. Por ejemplo, puedes añadir un parámetro de consulta a una cláusulapara que actúe como filtro.

Global seleccionando un tipo “filter” en la configuración de la visualización. También puedes mostrar u ocultar el campo del parámetro de consulta vinculándolo a otro objeto (como una tabla) del panel. Consulta la sección “ Puedes mostrar u ocultar el campo del parámetro de consulta desde el panel lateral de filtrosseleccionando un tipo “filter” en la configuración de la visualización. También puedes mostrar u ocultar el campo del parámetro de consulta vinculándolo a otro objeto (como una tabla) del panel. Consulta la sección “ configurar un filtro ” de la guía de inicio rápido que aparece a continuación.

​ Inicio rápido

Vamos a crear un panel para supervisar nuestro servicio de ClickHouse usando la tabla del sistema query_log

​ Inicio rápido

​ Crear una consulta guardada

Si ya tienes consultas guardadas para visualizar, puedes omitir este paso.

Abre una nueva pestaña de consulta. Vamos a escribir una consulta para contar el volumen de consultas por día en un servicio usando las tablas del sistema de ClickHouse:

Podemos ver los resultados de la consulta en formato de tabla o empezar a crear visualizaciones desde la vista de gráfico. En el siguiente paso, guardaremos la consulta como queries over time :

Puedes encontrar más documentación sobre las consultas guardadas en la sección Saving a Query

Podemos crear y guardar otra consulta, query count by query kind , para contar el número de consultas por tipo de consulta. Aquí tienes una visualización de gráfico de barras de los datos en la SQL Console.

Ahora que ya hay dos consultas, vamos a crear un panel para visualizarlas y agruparlas.

​ Crear un panel

Ve al panel Panel y haz clic en “New Dashboard”. Cuando le asignes un nombre, habrás creado tu primer panel.

​ Añadir una visualización

Hay dos consultas guardadas, queries over time y query count by query kind . Visualicemos la primera como un gráfico de líneas. Asigna un título y un subtítulo a la visualización, y selecciona la consulta que quieres visualizar. A continuación, selecciona el tipo de gráfico “Line” y asigna los ejes X e Y.

Aquí también puedes realizar cambios de estilo adicionales, como el formato de los números, la disposición de la leyenda y las etiquetas de los ejes.

A continuación, visualicemos la segunda consulta como una tabla y colócala debajo del gráfico de líneas.

¡Has creado tu primer panel visualizando dos consultas guardadas!

​ Configurar un filtro

Hagamos que este panel sea interactivo añadiendo un filtro sobre el tipo de consulta, para que puedas mostrar solo las tendencias relacionadas con las consultas Insert. Realizaremos esta tarea usando parámetros de consulta

Haz clic en los tres puntos junto al gráfico de líneas y, después, en el botón del lápiz que aparece junto a la consulta para abrir el editor de consultas en línea. Aquí podemos editar directamente desde el panel la consulta guardada subyacente.

Ahora, al pulsar el botón amarillo de ejecutar consulta, verás la misma consulta de antes filtrada para mostrar solo las consultas Insert. Haz clic en el botón Guardar para actualizar la consulta. Cuando vuelvas a la configuración del gráfico, podrás filtrar el gráfico de líneas.

Ahora, usando Filtros globales en la barra superior, puedes activar o desactivar el filtro cambiando el valor de entrada.

Supongamos que quieres vincular el filtro del gráfico de líneas a la tabla. Puedes hacerlo volviendo a la configuración de la visualización, cambiando el origen del valor del parámetro de consulta query_kind a una tabla y seleccionando la columna query_kind como el campo que se va a vincular.

Ahora puedes controlar el filtro del gráfico de líneas directamente desde la tabla de consultas por tipo para hacer que tu panel sea interactivo.