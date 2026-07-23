Paneles
El panel Service Health puede usarse para supervisar el estado general de un servicio. ClickHouse Cloud recopila y almacena las métricas que se muestran en este panel a partir de las tablas del sistema para que puedan consultarse cuando un servicio se suspende por inactividad.
Estado del servicio
El panel Infrastructure ofrece una vista detallada de los recursos que utiliza el proceso de ClickHouse. ClickHouse Cloud recopila y almacena las métricas que se muestran en este panel a partir de las tablas del sistema, para que puedan consultarse cuando un servicio esté inactivo.
Utilización de recursos
Los gráficos de CPU asignada y Memoria asignada muestran los recursos de cómputo totales disponibles para cada réplica de su servicio. Estas asignaciones pueden modificarse mediante las funciones de escalado de ClickHouse Cloud. Los gráficos de Uso de memoria y Uso de CPU estiman cuánta CPU y memoria están utilizando realmente los procesos de ClickHouse en cada réplica, incluidas las consultas y los procesos en segundo plano, como las fusiones.
Memoria y CPU
Estas son las métricas de la tabla del sistema correspondientes que se muestran en estos gráficos:
Degradación del rendimientoSi el uso de memoria o CPU se acerca a la memoria o CPU asignadas, es posible que empiece a experimentar una degradación del rendimiento. Para solucionarlo, recomendamos:
- Optimizar sus consultas
- Cambiar la partición de sus motores de tabla
- Añadir más recursos de cómputo a su servicio mediante el escalado
|Gráfico
|Nombre de la métrica correspondiente
|Agregación
|Notas
|Memoria asignada
CGroupMemoryTotal
|Máx.
|CPU asignada
CGroupMaxCPU
|Máx.
|Memoria usada
MemoryResident
|Máx.
|CPU usada
|Métrica de CPU del sistema
|Máx.
ClickHouseServer_UsageCores a través del endpoint de Prometheus
Los gráficos muestran el ingreso y la salida de datos de ClickHouse Cloud. Más información sobre la transferencia de datos por red.
Transferencia de datos
Este panel es una versión modificada del panel avanzado de observabilidad integrado, donde cada serie representa métricas por réplica. Este panel puede ser útil para supervisar y diagnosticar problemas específicos de ClickHouse.
Panel avanzado
La tabla siguiente relaciona cada gráfico del Panel avanzado con la métrica correspondiente de ClickHouse, la tabla del sistema de origen y el tipo de agregación:
ClickHouse Cloud recopila y almacena, a partir de tablas del sistema, las métricas que se muestran en este panel para que puedan consultarse incluso cuando un servicio está inactivo. Acceder a estas métricas no emite ninguna consulta al servicio subyacente y no reactivará servicios inactivos.
Para obtener información detallada sobre cada visualización y sobre cómo utilizarlas para diagnosticar problemas, consulta la documentación del panel avanzado.
|Gráfico
|Nombre de la métrica correspondiente de ClickHouse
|Tabla del sistema
|Tipo de agregación
|Consultas/s
ProfileEvent_Query
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Consultas en ejecución
CurrentMetric_Query
metric_log
|Avg
|Fusiones en ejecución
CurrentMetric_Merge
metric_log
|Avg
|Bytes seleccionados/s
ProfileEvent_SelectedBytes
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Espera de E/S
ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Espera de lectura de S3
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Errores de lectura de S3/s
ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Espera de CPU
ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Uso de CPU del SO (userspace, normalizado)
OSUserTimeNormalized
asynchronous_metric_log
|Uso de CPU del SO (kernel, normalizado)
OSSystemTimeNormalized
asynchronous_metric_log
|Lectura desde disco
ProfileEvent_OSReadBytes
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Lectura desde el filesystem
ProfileEvent_OSReadChars
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Memoria monitorizada (bytes)
CurrentMetric_MemoryTracking
metric_log
|Total de partes de MergeTree
TotalPartsOfMergeTreeTables
asynchronous_metric_log
|Máx. partes por partición
MaxPartCountForPartition
asynchronous_metric_log
|Lectura desde S3
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Tamaño de la caché del filesystem
CurrentMetric_FilesystemCacheSize
metric_log
|Solicitudes de escritura de Disk S3/s
ProfileEvent_DiskS3PutObject +
ProfileEvent_DiskS3UploadPart +
ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload +
ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Solicitudes de lectura de Disk S3/s
ProfileEvent_DiskS3GetObject +
ProfileEvent_DiskS3HeadObject +
ProfileEvent_DiskS3ListObjects
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Tasa de aciertos de la caché de FS
sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes))
metric_log
|Tasa de aciertos de la caché de páginas
greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes)))
metric_log
|Bytes recibidos por red/s
NetworkReceiveBytes
asynchronous_metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Bytes enviados por red/s
NetworkSendBytes
asynchronous_metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|Conexiones TCP concurrentes
CurrentMetric_TCPConnection
metric_log
|Conexiones MySQL concurrentes
CurrentMetric_MySQLConnection
metric_log
|Conexiones HTTP concurrentes
CurrentMetric_HTTPConnection
metric_log
La función Query Insights hace que el registro de consultas integrado de ClickHouse sea más fácil de usar mediante diversas visualizaciones y tablas. La tabla
Query insights
system.query_log de ClickHouse es una fuente clave de información para la optimización de consultas, la depuración y la supervisión del estado general y el rendimiento del clúster.
Después de seleccionar un servicio, el elemento de navegación Monitoring en la barra lateral izquierda se despliega para mostrar un subelemento Query insights:
Los recuadros de estadísticas de la parte superior representan métricas básicas de las consultas para el periodo de tiempo seleccionado. Debajo, los gráficos de series temporales muestran el volumen de consultas, la latencia y la tasa de errores, desglosados por tipo de consulta (select, insert, otras). El gráfico de latencia puede ajustarse para mostrar las latencias p50, p90 y p99:
Métricas de nivel superior
Una tabla muestra las entradas del log de consultas agrupadas por el hash de la consulta normalizada y el usuario dentro de la ventana de tiempo seleccionada. Las consultas recientes se pueden filtrar y ordenar por cualquier campo disponible, y la tabla puede configurarse para mostrar u ocultar campos adicionales, como tablas y las latencias p90 y p99:
Consultas recientes
Al seleccionar una consulta en la tabla Recent queries, se abrirá un flyout con métricas e información específicas de la consulta seleccionada: Todas las métricas de la pestaña Query info son métricas agregadas, pero también podemos ver las métricas de ejecuciones individuales al seleccionar la pestaña Query history: Desde este panel, se pueden expandir los elementos
Desglose de consultas
Settings y
Profile Events de cada ejecución de consulta para mostrar información adicional.
- Notificaciones — Configura alertas para eventos de escalado, errores y facturación
- panel avanzado — Referencia detallada de cada visualización del dashboard
- Consultar tablas del sistema — Ejecuta consultas SQL personalizadas en tablas del sistema para una introspección profunda
- Endpoint de Prometheus — Exporta métricas a Grafana, Datadog u otras herramientas compatibles con Prometheus