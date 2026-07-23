Los servicios de ClickHouse Cloud incluyen componentes de monitoreo listos para usar que proporcionan a los usuarios paneles y notificaciones. De forma predeterminada, todos los usuarios de la consola de ClickHouse Cloud pueden acceder a estos paneles.

​ Estado del servicio

El panel Service Health puede usarse para supervisar el estado general de un servicio. ClickHouse Cloud recopila y almacena las métricas que se muestran en este panel a partir de las tablas del sistema para que puedan consultarse cuando un servicio se suspende por inactividad.

​ Utilización de recursos

El panel Infrastructure ofrece una vista detallada de los recursos que utiliza el proceso de ClickHouse. ClickHouse Cloud recopila y almacena las métricas que se muestran en este panel a partir de las tablas del sistema, para que puedan consultarse cuando un servicio esté inactivo.

​ Memoria y CPU

CPU asignada y Memoria asignada muestran los recursos de cómputo totales disponibles para cada réplica de su servicio. Estas asignaciones pueden modificarse mediante las Los gráficos demuestran los recursos de cómputo totales disponibles para cada réplica de su servicio. Estas asignaciones pueden modificarse mediante las funciones de escalado de ClickHouse Cloud.

Los gráficos de Uso de memoria y Uso de CPU estiman cuánta CPU y memoria están utilizando realmente los procesos de ClickHouse en cada réplica, incluidas las consultas y los procesos en segundo plano, como las fusiones.

Degradación del rendimiento Si el uso de memoria o CPU se acerca a la memoria o CPU asignadas, es posible que empiece a experimentar una degradación del rendimiento. Para solucionarlo, recomendamos: Optimizar sus consultas

Cambiar la partición de sus motores de tabla

Añadir más recursos de cómputo a su servicio mediante el escalado

Estas son las métricas de la tabla del sistema correspondientes que se muestran en estos gráficos:

Gráfico Nombre de la métrica correspondiente Agregación Notas Memoria asignada CGroupMemoryTotal Máx. CPU asignada CGroupMaxCPU Máx. Memoria usada MemoryResident Máx. CPU usada Métrica de CPU del sistema Máx. ClickHouseServer_UsageCores a través del endpoint de Prometheus

​ Transferencia de datos

Los gráficos muestran el ingreso y la salida de datos de ClickHouse Cloud. Más información sobre la transferencia de datos por red

​ Panel avanzado

Este panel es una versión modificada del panel avanzado de observabilidad integrado , donde cada serie representa métricas por réplica. Este panel puede ser útil para supervisar y diagnosticar problemas específicos de ClickHouse.

ClickHouse Cloud recopila y almacena, a partir de tablas del sistema, las métricas que se muestran en este panel para que puedan consultarse incluso cuando un servicio está inactivo. Acceder a estas métricas no emite ninguna consulta al servicio subyacente y no reactivará servicios inactivos.

La tabla siguiente relaciona cada gráfico del Panel avanzado con la métrica correspondiente de ClickHouse, la tabla del sistema de origen y el tipo de agregación:

Gráfico Nombre de la métrica correspondiente de ClickHouse Tabla del sistema Tipo de agregación Consultas/s ProfileEvent_Query metric_log Sum / bucketSizeSeconds Consultas en ejecución CurrentMetric_Query metric_log Avg Fusiones en ejecución CurrentMetric_Merge metric_log Avg Bytes seleccionados/s ProfileEvent_SelectedBytes metric_log Sum / bucketSizeSeconds Espera de E/S ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds metric_log Sum / bucketSizeSeconds Espera de lectura de S3 ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds metric_log Sum / bucketSizeSeconds Errores de lectura de S3/s ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors metric_log Sum / bucketSizeSeconds Espera de CPU ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds metric_log Sum / bucketSizeSeconds Uso de CPU del SO (userspace, normalizado) OSUserTimeNormalized asynchronous_metric_log Uso de CPU del SO (kernel, normalizado) OSSystemTimeNormalized asynchronous_metric_log Lectura desde disco ProfileEvent_OSReadBytes metric_log Sum / bucketSizeSeconds Lectura desde el filesystem ProfileEvent_OSReadChars metric_log Sum / bucketSizeSeconds Memoria monitorizada (bytes) CurrentMetric_MemoryTracking metric_log Total de partes de MergeTree TotalPartsOfMergeTreeTables asynchronous_metric_log Máx. partes por partición MaxPartCountForPartition asynchronous_metric_log Lectura desde S3 ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes metric_log Sum / bucketSizeSeconds Tamaño de la caché del filesystem CurrentMetric_FilesystemCacheSize metric_log Solicitudes de escritura de Disk S3/s ProfileEvent_DiskS3PutObject + ProfileEvent_DiskS3UploadPart + ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload + ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload metric_log Sum / bucketSizeSeconds Solicitudes de lectura de Disk S3/s ProfileEvent_DiskS3GetObject + ProfileEvent_DiskS3HeadObject + ProfileEvent_DiskS3ListObjects metric_log Sum / bucketSizeSeconds Tasa de aciertos de la caché de FS sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)) metric_log Tasa de aciertos de la caché de páginas greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes))) metric_log Bytes recibidos por red/s NetworkReceiveBytes asynchronous_metric_log Sum / bucketSizeSeconds Bytes enviados por red/s NetworkSendBytes asynchronous_metric_log Sum / bucketSizeSeconds Conexiones TCP concurrentes CurrentMetric_TCPConnection metric_log Conexiones MySQL concurrentes CurrentMetric_MySQLConnection metric_log Conexiones HTTP concurrentes CurrentMetric_HTTPConnection metric_log

Para obtener información detallada sobre cada visualización y sobre cómo utilizarlas para diagnosticar problemas, consulta la documentación del panel avanzado

​ Query insights

La función Query Insights hace que el registro de consultas integrado de ClickHouse sea más fácil de usar mediante diversas visualizaciones y tablas. La tabla system.query_log de ClickHouse es una fuente clave de información para la optimización de consultas, la depuración y la supervisión del estado general y el rendimiento del clúster.

Después de seleccionar un servicio, el elemento de navegación Monitoring en la barra lateral izquierda se despliega para mostrar un subelemento Query insights:

​ Métricas de nivel superior

Los recuadros de estadísticas de la parte superior representan métricas básicas de las consultas para el periodo de tiempo seleccionado. Debajo, los gráficos de series temporales muestran el volumen de consultas, la latencia y la tasa de errores, desglosados por tipo de consulta (select, insert, otras). El gráfico de latencia puede ajustarse para mostrar las latencias p50, p90 y p99:

​ Consultas recientes

Una tabla muestra las entradas del log de consultas agrupadas por el hash de la consulta normalizada y el usuario dentro de la ventana de tiempo seleccionada. Las consultas recientes se pueden filtrar y ordenar por cualquier campo disponible, y la tabla puede configurarse para mostrar u ocultar campos adicionales, como tablas y las latencias p90 y p99:

​ Desglose de consultas

Al seleccionar una consulta en la tabla Recent queries, se abrirá un flyout con métricas e información específicas de la consulta seleccionada:

Todas las métricas de la pestaña Query info son métricas agregadas, pero también podemos ver las métricas de ejecuciones individuales al seleccionar la pestaña Query history:

Desde este panel, se pueden expandir los elementos Settings y Profile Events de cada ejecución de consulta para mostrar información adicional.

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