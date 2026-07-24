Para supervisar su despliegue de ClickHouse en Datadog, ClickHouse ofrece varias integraciones adaptadas a distintos modos de despliegue. Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, y algunas son mantenidas por ClickHouse, mientras que otras son mantenidas por Datadog. Las integraciones se enumeran en el orden recomendado.
Integración con Datadog
|Integración
|Documentación
|Despliegue
|Señales
|integración de la API de Datadog con ClickHouse Cloud (recomendada)
|docs.datadoghq.com
|Cloud
|Métricas
|integración de Prometheus de ClickHouse Cloud
|clickhouse.com/docs
|Cloud
|Métricas
|Integración de ClickHouse con Datadog Agent
|docs.datadoghq.com
|OSS / Cloud
|logs, métricas
|ClickHouse Datadog DBM
|datadoghq.com
|OSS / Cloud
|logs, métricas, Query Insights
La forma recomendada de mostrar métricas a nivel de servicio de ClickHouse Cloud en Datadog. Conecta tu cuenta de Datadog a ClickHouse Cloud mediante un handshake de OAuth (Conectar cuentas en el mosaico de integración de Datadog). A continuación, ClickHouse Cloud envía métricas a nivel de servicio a Datadog, en lugar de que Datadog haga un sondeo directo del servicio.
Integración de la API de Datadog con ClickHouse Cloud
- Solo Cloud — no es adecuado para ClickHouse OSS
- Datadog no trata las métricas como métricas personalizadas
- No evita que el servicio entre en estado inactivo
- Incluye un conjunto preconfigurado de paneles y monitores
La forma más común y universal de recopilar telemetría a nivel de servicio y de org en ClickHouse Cloud. Configura el Datadog Agent con la integración de OpenMetrics para consultar periódicamente la ClickHouse Cloud API y recopilar métricas. Consulta la página de integración de Prometheus para obtener más información sobre la configuración.
Integración de Prometheus de ClickHouse Cloud
- Solo Cloud — no es adecuada para ClickHouse OSS
- Datadog trata las métricas como métricas personalizadas
- No evita que el servicio pase a estado inactivo
La forma más común de enviar datos desde servicios OSS de ClickHouse a Datadog. También funciona con ClickHouse Cloud, con algunas salvedades. Datadog Agent sondea periódicamente la instancia de ClickHouse y recopila métricas y logs. Esta integración incluye un conjunto de paneles preconfigurados. ClickHouse OSS: compatibilidad total con logs y métricas. ClickHouse Cloud (compatibilidad parcial):
Integración de ClickHouse con Datadog Agent
- Solo métricas: los logs no son compatibles
- Requiere
datadog-cluster-agenten lugar de
datadog-agent
- Evita que el servicio pase a estado inactivo
Datadog desarrolla y mantiene Database Monitoring (DBM) para ClickHouse. Funciona configurando el Datadog Agent para recopilar datos de las tablas del sistema de la instancia de ClickHouse, lo que proporciona visibilidad del rendimiento a nivel de consulta, similar a la que ofrece de forma nativa ClickHouse Cloud Console. ClickHouse no participa en esta integración: remita cualquier problema a Datadog, no a ClickHouse.
ClickHouse Datadog DBM
- Las métricas son gratuitas; se paga un cargo adicional por los logs y la ingestión de datos de las tablas del sistema
- ClickHouse OSS: totalmente compatible
- ClickHouse Cloud (soporte parcial): requiere
datadog-cluster-agenten lugar de
datadog-agent; evitará que el servicio entre en inactividad
La comunidad de ClickHouse ha desarrollado soluciones integrales de monitorización que se integran con stacks de observabilidad populares. ClickHouse Monitoring proporciona una configuración completa de monitorización con dashboards preconfigurados. Este proyecto de código abierto ofrece una forma rápida de empezar para los equipos que buscan implementar la monitorización de ClickHouse con prácticas recomendadas consolidadas y configuraciones de dashboards ya probadas.
Soluciones de monitorización de la comunidad
Al igual que otros enfoques de monitorización directa de bases de datos, esta solución consulta directamente las tablas del sistema de ClickHouse, lo que impide que las instancias queden inactivas y afecta a la optimización de costes.
La API de facturación y uso puede utilizarse para acceder de forma programática a los registros de facturación y uso de su organización en Cloud. Esto resulta útil para crear paneles personalizados de supervisión de costos o para integrar los datos de facturación en flujos de trabajo existentes de informes financieros. Para consultar la referencia completa de la API, vea la documentación de la API de facturación.