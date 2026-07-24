Skip to main content
ClickHouse Agents te permite consultar y explorar tus datos de ClickHouse mediante una conversación, sin tener que escribir SQL ni lógica de orquestación manualmente. El agente interpreta tu intención, planifica los pasos, utiliza las herramientas que hayas configurado y te devuelve los resultados. Esta funcionalidad está actualmente en beta; el comportamiento y las capacidades pueden cambiar antes de su disponibilidad general.

Lo que puedes hacer

Con ClickHouse Agents, puedes:
  • Crear agentes personalizados sin código. Puedes escribir instrucciones, elegir un modelo y añadir herramientas.
  • Mantener conversaciones con tu servicio de ClickHouse, y el agente invocará herramientas según sea necesario.
  • Compartir tus agentes con tu equipo o publicarlos en el marketplace.

En esta sección

Obtén más información sobre las capacidades de ClickHouse Agents en las páginas siguientes:
Última modificación el 24 de julio de 2026