Con ClickHouse Agents, puedes:
Lo que puedes hacer
- Crear agentes personalizados sin código. Puedes escribir instrucciones, elegir un modelo y añadir herramientas.
- Mantener conversaciones con tu servicio de ClickHouse, y el agente invocará herramientas según sea necesario.
- Compartir tus agentes con tu equipo o publicarlos en el marketplace.
Obtén más información sobre las capacidades de ClickHouse Agents en las páginas siguientes:
En esta sección
|Página
|Qué incluye
|Inicio rápido
|Crea tu primer agente y ejecuta una consulta de ejemplo
|Chat
|Conversaciones, marcadores, conversaciones fijadas, ramificaciones, atajos de teclado y compartir
|Agent Builder
|Configuración de agentes, parámetros del modelo y herramientas asociadas, servidores MCP, Skills y Subagents
|Prompts
|Biblioteca de prompts guardados
|Memory
|Contexto persistente en todas las conversaciones
|Marketplace
|Compartir y descubrir agentes dentro de tu organización
|Sharing and access
|Modelo de permisos para agentes