Detalles de la configuración
Considere no usar el usuario
Gestión de usuarios y roles
default; en su lugar, cree uno específico para usarlo únicamente con este
destino de Fivetran. Los siguientes comandos, ejecutados con el usuario
default, crearán un nuevo
fivetran_user con los
privilegios necesarios.
Además, puede revocar el acceso del
CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>'; -- utiliza un generador de contraseñas seguro
GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;
fivetran_user a determinadas bases de datos.
Por ejemplo, al ejecutar la siguiente sentencia, restringimos el acceso a la base de datos
default:
Puede ejecutar estas sentencias en la consola SQL de ClickHouse.
REVOKE ALL ON default.* FROM fivetran_user;
El destino de ClickHouse Cloud admite un archivo de configuración JSON opcional para casos de uso avanzados. Este archivo le permite ajustar con precisión el comportamiento del destino al anular la configuración predeterminada que controla los tamaños de lote, el paralelismo, los pools de conexiones y los tiempos de espera de las solicitudes.
Configuración avanzada
El archivo debe ser un JSON válido y ajustarse al esquema que se describe a continuación. Si necesita modificar la configuración después de la configuración inicial, puede editar la configuración del destino en el dashboard de Fivetran y cargar un archivo actualizado. El archivo de configuración tiene una sección de nivel superior:
Esta configuración es completamente opcional. Si no se carga ningún archivo, el destino usa valores predeterminados razonables que funcionan bien para la mayoría de los casos de uso.
Dentro de ella, puede especificar las siguientes configuraciones que controlan el comportamiento interno del propio conector de destino de ClickHouse. Estas configuraciones afectan a cómo el conector procesa los datos antes de enviarlos a ClickHouse.
{
"destination_configurations": { ... }
}
Todos los campos son opcionales. Si no se especifica un campo, se usa el valor predeterminado. Si un valor está fuera del rango permitido, el destino informará de un error durante la sincronización. Los campos desconocidos se ignoran silenciosamente (se registra una advertencia) y no causan errores, lo que permite la compatibilidad con versiones futuras cuando se añaden nuevas configuraciones. Ejemplo:
|Configuración
|Tipo
|Predeterminado
|Rango permitido
|Descripción
write_batch_size
|integer
100000
|5,000 – 100,000
|Número de filas por lote para las operaciones de inserción, actualización y reemplazo.
select_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|Número de filas por lote para las consultas SELECT utilizadas durante las actualizaciones.
mutation_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|Número de filas por lote para las mutaciones ALTER TABLE UPDATE en modo de historial. Redúzcalo si se están generando sentencias SQL grandes.
hard_delete_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|Número de filas por lote para las operaciones de eliminación definitiva en sincronizaciones normales y en modo de historial. Redúzcalo si se están generando sentencias SQL grandes.
{
"destination_configurations": {
"write_batch_size": 50000,
"select_batch_size": 200
}
}
El destino de ClickHouse de Fivetran asigna los tipos de datos de Fivetran a los tipos de ClickHouse de la siguiente manera:
Asignación de conversión de tipos
|Tipo de Fivetran
|Tipo de ClickHouse
|BOOLEAN
|Bool
|SHORT
|Int16
|INT
|Int32
|LONG
|Int64
|BIGDECIMAL
|Decimal(P, S)
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|LOCALDATE
|Date32
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, ‘UTC’)
|INSTANT
|DateTime64(9, ‘UTC’)
|STRING
|String
|LOCALTIME
|String * **
|BINARY
|String *
|XML
|String *
|JSON
|String *
- BINARY, XML, LOCALTIME y JSON se almacenan como String porque el tipo
Stringde ClickHouse puede representar un conjunto arbitrario de bytes. El destino añade un comentario a la columna para indicar el tipo de dato original. El tipo de dato JSON de ClickHouse no se usa, ya que fue marcado como obsoleto y nunca se recomendó para uso en producción. ** NOTA: Incidencia para hacer seguimiento del soporte del tipo LOCALTIME: clickhouse-fivetran-destination #15.
Las fuentes de Fivetran pueden enviar valores de fecha y hora en el intervalo 0001-01-01, 9999-12-31. Los tipos de fecha de ClickHouse Cloud tienen rangos más reducidos, por lo que los valores fuera del rango admitido se ajustan silenciosamente al límite más cercano:
Rangos de valores de fecha y hora
|Tipo de Fivetran
|Tipo de ClickHouse Cloud
|Valor mín.
|Valor máx.
|LOCALDATE
|Date32
|1900-01-01
|2299-12-31
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, ‘UTC’)
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
|INSTANT
|DateTime64(9, ‘UTC’)
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
- El límite superior de INSTANT es 2262-04-11 23:47:16 porque DateTime64(9) almacena nanosegundos desde la época Unix como int64, y 2^63 - 1 nanosegundos corresponde a esta fecha. ClickHouse admite DateTime64 con precisión <= 9 hasta 2299-12-31 23:59:59.
- El límite superior de LOCALDATETIME también está limitado a 2262-04-11 23:47:16 debido a un error conocido en el driver de Go para ClickHouse, donde se llama a
time.Time.UnixNano()para todas las precisiones de DateTime64 antes del escalado, lo que provoca un overflow de int64 para fechas posteriores a 2262 incluso con precisión 0.
El destino de ClickHouse Cloud usa el motor de tipo Replacing de la familia SharedMergeTree (específicamente,
Tablas de destino
SharedReplacingMergeTree), con control de versiones mediante la columna
_fivetran_synced.
Cada columna, excepto las claves primarias (de ordenación) y las columnas de metadatos de Fivetran, se crea
como Nullable(T), donde
T es un
tipo de ClickHouse Cloud basado en la asignación de tipos de datos.
La estructura de la tabla varía según el
modo de sincronización
configurado para el conector: eliminación lógica (predeterminado) o modo de historial (SCD Type 2).
En el modo de eliminación lógica, cada tabla de destino incluye las siguientes columnas de metadatos:
Modo de eliminación lógica
|Columna
|Tipo
|Descripción
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|Marca temporal de la sincronización del registro por parte de Fivetran. Se usa como columna de versión para
SharedReplacingMergeTree.
_fivetran_deleted
Bool
|Marcador de eliminación lógica. Se establece en
true cuando se elimina el registro de origen.
_fivetran_id
String
|Identificador único generado automáticamente. Solo está presente cuando la tabla de origen no tiene claves primarias.
Por ejemplo, la tabla de origen
Una única clave primaria en la tabla de origen
users tiene como clave primaria la columna
id (
INT) y una columna normal
name (
STRING).
La tabla de destino se definirá de la siguiente manera:
En este caso, la columna
CREATE TABLE `users`
(
`id` Int32,
`name` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192
id se utiliza como clave de ordenación de la tabla.
Si la tabla de origen tiene varias claves primarias, se usan en el orden en que aparecen en la definición de la tabla de origen de Fivetran. Por ejemplo, hay una tabla de origen
Múltiples claves primarias en la tabla de origen
items con las columnas de clave primaria
id (
INT) y
name (
STRING), además de una columna adicional normal
description (
STRING). La tabla de destino se definirá de la siguiente manera:
En este caso, las columnas
CREATE TABLE `items`
(
`id` Int32,
`name` String,
`description` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, name)
SETTINGS index_granularity = 8192
id y
name se seleccionan como claves de ordenación de la tabla.
Si la tabla de origen no tiene claves primarias, Fivetran añadirá un identificador único en forma de columna
Sin claves primarias en la tabla de origen
_fivetran_id.
Considere una tabla
events que en el origen solo tiene las columnas
event (
STRING) y
timestamp (
LOCALDATETIME).
La tabla de destino en ese caso es la siguiente:
Dado que
CREATE TABLE events
(
`event` Nullable(String),
`timestamp` Nullable(DateTime),
`_fivetran_id` String,
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY _fivetran_id
SETTINGS index_granularity = 8192
_fivetran_id es único y no hay otras opciones de clave primaria, se utiliza como clave de ordenación para la tabla.
Cuando el modo de historial está habilitado, el destino conserva todas las versiones de cada registro en lugar de sobrescribir los valores anteriores. Esto implementa Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2), manteniendo un registro de auditoría completo de todos los cambios. En el modo de historial, cada tabla de destino incluye las siguientes columnas de metadatos:
Modo de historial (SCD Type 2)
La columna
|Columna
|Tipo
|Descripción
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|Marca temporal de cuándo Fivetran sincronizó el registro. Se utiliza como columna de versión para
SharedReplacingMergeTree.
_fivetran_start
DateTime64(9, 'UTC')
|Marca temporal de cuándo esta versión del registro pasó a estar activa. Forma parte de la clave de ordenación de la tabla.
_fivetran_end
Nullable(DateTime64(9, 'UTC'))
|Marca temporal de cuándo esta versión fue reemplazada. Se establece en
2262-04-11 23:47:16 para los registros activos actualmente.
_fivetran_active
Nullable(Bool)
|Indica si esta es la versión activa actual del registro.
_fivetran_id
String
|Identificador único generado automáticamente. Solo está presente cuando la tabla de origen no tiene claves primarias.
_fivetran_start siempre se incluye en la cláusula
ORDER BY como último elemento de la clave de ordenación compuesta.
Esto permite que varias versiones del mismo registro (con distintas horas de inicio) coexistan en la tabla.
Cuando se actualiza un registro:
- El valor de
_fivetran_endde la versión anterior se establece en el valor de
_fivetran_startde la nueva versión menos un nanosegundo, y
_fivetran_activese establece en
false.
- La nueva versión se inserta con
_fivetran_activeestablecido en
truey
_fivetran_endestablecido en
2262-04-11 23:47:16.000000000(el valor máximo de
DateTime64(9)).
Por ejemplo, la tabla de origen
Una única clave primaria en la tabla de origen
users tiene una columna de clave primaria
id (
INT) y columnas regulares
name (
STRING) y
status (
STRING).
La tabla de destino en modo de historial se definirá de la siguiente manera:
En este caso,
CREATE TABLE `users`
(
`id` Int32,
`name` Nullable(String),
`status` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
id y
_fivetran_start forman la clave de ordenación compuesta.
Tras unas cuantas sincronizaciones, la tabla podría contener los siguientes datos:
El registro
|id
|name
|status
|_fivetran_start
|_fivetran_end
|_fivetran_active
|1
|name 1
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2025-11-11 20:56:59.999000000
|false
|1
|name 11
|TODO
|2025-11-11 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
|2
|name 2
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
id=1 tiene dos versiones: la original (
name 1, inactiva) y la actualizada (
name 11, activa).
El registro
id=2 tiene solo una versión, que está activa actualmente.
Si la tabla de origen tiene varias claves primarias, todas se incluyen en el
Múltiples claves primarias en la tabla de origen
ORDER BY, junto con
_fivetran_start como último elemento.
Por ejemplo, la tabla de origen
items tiene las columnas de clave primaria
id (
INT) y
name (
STRING), además de una
columna adicional normal
description (
STRING). La tabla de destino en modo de historial se definirá de la siguiente manera:
En este caso,
CREATE TABLE `items`
(
`id` Int32,
`name` String,
`description` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, name, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
id,
name y
_fivetran_start forman la clave de ordenación compuesta.
Si la tabla de origen no tiene claves primarias, Fivetran añadirá un identificador único como columna
Sin claves primarias en la tabla de origen
_fivetran_id,
y
_fivetran_start se añade a la clave de ordenación.
Considere una tabla
events que solo tiene las columnas
event (
STRING) y
timestamp (
LOCALDATETIME) en el origen.
La tabla de destino en modo de historial es la siguiente:
Dado que
CREATE TABLE events
(
`event` Nullable(String),
`timestamp` Nullable(DateTime),
`_fivetran_id` String,
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
_fivetran_id y
_fivetran_start constituyen la clave de ordenación compuesta.
Seleccionar la versión más reciente de los datos sin duplicados
SharedReplacingMergeTree realiza la deduplicación de datos en segundo plano
solo durante los merges, en un momento desconocido.
Sin embargo, es posible seleccionar ad hoc la versión más reciente de los datos sin duplicados con la palabra clave
FINAL:
Consulta la sección optimización de consultas de lectura” de la guía de solución de problemas para obtener consejos sobre optimización de consultas.
SELECT *
FROM example FINAL
LIMIT 1000
El destino de ClickHouse Cloud reintenta los errores de red transitorios mediante un algoritmo de backoff exponencial. Esto es seguro incluso cuando el destino inserta los datos, ya que cualquier posible duplicado es gestionado por el motor de tabla
Reintentos ante fallos de red
SharedReplacingMergeTree.