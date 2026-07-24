Orquesta consultas y cargas de datos de ClickHouse desde Apache Airflow con el proveedor de ClickHouse

Apache Airflow es una plataforma de código abierto para crear, programar y supervisar flujos de trabajo como código. Los flujos de trabajo se definen como grafos acíclicos dirigidos (DAG) de tareas escritas en Python.

apache-airflow-providers-clickhousedb conecta Airflow con ClickHouse, lo que le permite ejecutar consultas, crear tablas y cargar datos como parte de un DAG. Se conecta a través de la SQLExecuteQueryOperator estándar gestiona consultas DDL, DML y analíticas sin necesidad de un operador específico de ClickHouse. El proveedorconecta Airflow con ClickHouse, lo que le permite ejecutar consultas, crear tablas y cargar datos como parte de un DAG. Se conecta a través de la interfaz HTTP mediante el Client clickhouse-connect , y expone ClickHouse a través del marco SQL común de Airflow, por lo que elestándar gestiona consultas DDL, DML y analíticas sin necesidad de un operador específico de ClickHouse.

​ Instala el proveedor

Instala el proveedor en el entorno donde se ejecutan el scheduler y los workers de Airflow:

pip install apache-airflow-providers-clickhousedb

El proveedor depende de apache-airflow-providers-common-sql y clickhouse-connect , que se instalan junto con él. Para pasar los resultados de la consulta a DataFrames de pandas o polars, instala los extras opcionales:

pip install 'apache-airflow-providers-common-sql[pandas,polars]'

​ Crear una conexión de ClickHouse

El proveedor registra un tipo de conexión clickhouse . Cree una conexión desde la UI de Airflow en Admin > Connections o defínala mediante la CLI o una variable de entorno.

En la UI, seleccione ClickHouse como tipo de conexión y complete los siguientes campos:

Campo Descripción Predeterminado Host Nombre de host del servidor ClickHouse, por ejemplo abc123.clickhouse.cloud localhost Port Puerto HTTP(S) 8123 (sin cifrado), 8443 (TLS) Login Nombre de usuario de ClickHouse default Password Contraseña del usuario de ClickHouse (vacío) Database Base de datos predeterminada de la conexión. En la UI, este campo aparece como Database; corresponde al campo schema cuando define la conexión mediante URI o JSON. default

secure en true en el campo Extra y use el puerto TLS ( 8443 ). Para ClickHouse Cloud o cualquier clúster autohospedado con TLS habilitado, establezcaenen el campoy use el puerto TLS ().

​ Opciones adicionales de conexión

El proveedor expone opciones adicionales como campos específicos en el formulario de conexión. Si, en cambio, defines la conexión mediante URI, JSON o una variable de entorno, debes proporcionarlas como claves en el objeto JSON extra . Todas son opcionales:

clave de extra Campo de la UI Predeterminado Descripción secure Usar TLS (HTTPS) false Habilita HTTPS/TLS. verify Verificar certificado SSL true Verifica el certificado TLS del server cuando secure es true . Establécelo en false para certificados autofirmados. connect_timeout Tiempo de espera de conexión (segundos) 10 Tiempo de espera de la conexión HTTP, en segundos. send_receive_timeout Tiempo de espera de consulta (segundos) 300 Tiempo de espera de lectura/escritura de la consulta, en segundos. Auméntalo para consultas analíticas de larga duración. compress Habilitar compresión LZ4 true Habilita la compresión LZ4 de los resultados. client_name Nombre del Client (vacío) Una etiqueta que se añade al identificador de versión de Airflow en el User-Agent de ClickHouse y en la columna client_name de system.query_log . session_settings Configuración de sesión (JSON) (vacío) Configuración de sesión de ClickHouse aplicada a cada consulta de la conexión; por ejemplo, {"max_execution_time": 300, "max_threads": 8} . client_kwargs kwargs del Client (JSON) (vacío) Argumentos de palabra clave adicionales que se redirigen a clickhouse_connect.get_client() , por ejemplo http_proxy .

​ Definir una conexión sin la UI

Configure la conexión mediante una variable de entorno. El formato URI incluye el host, las credenciales y la base de datos:

export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT = 'clickhouse://default:password@localhost:8123/my_database'

Todos los componentes del URI deben estar codificados para URL. Para TLS, los tiempos de espera o la configuración de la sesión, use el formato JSON, que expone los campos de Extra:

export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT = '{ "conn_type": "clickhouse", "host": "abc123.clickhouse.cloud", "port": 8443, "login": "default", "password": "secret", "schema": "my_database", "extra": { "secure": true, "session_settings": { "max_execution_time": 300, "max_memory_usage": 10000000000 } } }'

Todos los hooks y operadores usan el ID de conexión clickhouse_default , a menos que especifiques otro.

​ Ejecuta consultas con SQLExecuteQueryOperator

Configura el conn_id del operador para que use tu conexión de ClickHouse. El siguiente DAG crea una tabla, inserta filas, las lee de nuevo y elimina la tabla:

from datetime import datetime from airflow import DAG from airflow.providers.common.sql.hooks.sql import fetch_all_handler from airflow.providers.common.sql.operators.sql import SQLExecuteQueryOperator CLICKHOUSE_CONN_ID = "clickhouse_default" CLICKHOUSE_TABLE = "airflow_example" with DAG( dag_id = "example_clickhouse" , start_date = datetime( 2021 , 1 , 1 ), default_args = { "conn_id" : CLICKHOUSE_CONN_ID }, schedule = "@once" , catchup = False , ) as dag: create_table = SQLExecuteQueryOperator( task_id = "create_table" , sql = f """ CREATE TABLE IF NOT EXISTS { CLICKHOUSE_TABLE } ( id UInt32, name String, ts DateTime DEFAULT now() ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id """ , ) insert_rows = SQLExecuteQueryOperator( task_id = "insert_rows" , sql = f """ INSERT INTO { CLICKHOUSE_TABLE } (id, name) VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie') """ , ) read_rows = SQLExecuteQueryOperator( task_id = "read_rows" , sql = f "SELECT id, name FROM { CLICKHOUSE_TABLE } ORDER BY id" , handler = fetch_all_handler, ) drop_table = SQLExecuteQueryOperator( task_id = "drop_table" , sql = f "DROP TABLE IF EXISTS { CLICKHOUSE_TABLE } " , ) create_table >> insert_rows >> read_rows >> drop_table

Los resultados de la consulta se obtienen con el handler predeterminado ( fetch_all_handler ). Para devolver algo distinto del conjunto completo de resultados, pase un handler diferente, como fetch_one_handler para devolver solo la primera fila.

​ Use una base de datos diferente para cada tarea

Cuando una conexión apunta a un clúster y las tareas individuales consultan distintas bases de datos, sobrescriba la base de datos mediante hook_params en lugar de crear una conexión independiente:

read_rows = SQLExecuteQueryOperator( task_id = "read_rows" , conn_id = CLICKHOUSE_CONN_ID , sql = "SELECT count() FROM events" , hook_params = { "database" : "analytics" }, )

​ Usar el hook directamente

Para tareas que no encajan en un operador SQL — bulk inserts , streaming o llamadas del client específicas de ClickHouse — use ClickHouseHook dentro de una tarea de Python.

El método bulk_insert_rows del hook usa la ruta de inserción columnar nativa de clickhouse-connect , que es mucho más rápida que las inserciones fila por fila para grandes volúmenes de datos. Establezca batch_size para limitar el uso máximo de memoria con entradas muy grandes:

from airflow.providers.clickhousedb.hooks.clickhouse import ClickHouseHook hook = ClickHouseHook( clickhouse_conn_id = "clickhouse_default" ) hook.bulk_insert_rows( table = "events" , rows = [( "user1" , "click" ), ( "user2" , "view" )], column_names = [ "user_id" , "action" ], batch_size = 1000 , )

Llama a get_client() para acceder al client subyacente de clickhouse-connect para cualquier función que el hook no exponga directamente:

client = hook.get_client() total = client.query( "SELECT count() FROM events" ).result_rows[ 0 ][ 0 ]

​ Aplicar la configuración de sesión

hook_params del operador. La configuración que se pasa al constructor se superpone a cualquier session_settings definido en el campo Extra de la conexión, y los valores del constructor prevalecen cuando hay conflicto entre claves: Pasa la configuración de sesión al crear el hook, ya sea directamente o mediante eldel operador. La configuración que se pasa al constructor se superpone a cualquierdefinido en el campode la conexión, y los valores del constructor prevalecen cuando hay conflicto entre claves:

hook = ClickHouseHook( clickhouse_conn_id = "clickhouse_default" , session_settings = { "max_execution_time" : 60 , "max_threads" : 4 }, )