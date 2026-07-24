apache-airflow-providers-clickhousedb conecta Airflow con ClickHouse, lo que le permite ejecutar consultas, crear tablas y cargar datos como parte de un DAG. Se conecta a través de la interfaz HTTP mediante el Client
clickhouse-connect, y expone ClickHouse a través del marco SQL común de Airflow, por lo que el
SQLExecuteQueryOperator estándar gestiona consultas DDL, DML y analíticas sin necesidad de un operador específico de ClickHouse.
Instala el proveedor en el entorno donde se ejecutan el scheduler y los workers de Airflow:
Instala el proveedor
El proveedor depende de
pip install apache-airflow-providers-clickhousedb
apache-airflow-providers-common-sql y
clickhouse-connect, que se instalan junto con él. Para pasar los resultados de la consulta a DataFrames de pandas o polars, instala los extras opcionales:
pip install 'apache-airflow-providers-common-sql[pandas,polars]'
El proveedor registra un tipo de conexión
Crear una conexión de ClickHouse
clickhouse. Cree una conexión desde la UI de Airflow en Admin > Connections o defínala mediante la CLI o una variable de entorno.
En la UI, seleccione ClickHouse como tipo de conexión y complete los siguientes campos:
Para ClickHouse Cloud o cualquier clúster autohospedado con TLS habilitado, establezca
|Campo
|Descripción
|Predeterminado
|Host
|Nombre de host del servidor ClickHouse, por ejemplo
abc123.clickhouse.cloud
localhost
|Port
|Puerto HTTP(S)
8123 (sin cifrado),
8443 (TLS)
|Login
|Nombre de usuario de ClickHouse
default
|Password
|Contraseña del usuario de ClickHouse
|(vacío)
|Database
|Base de datos predeterminada de la conexión. En la UI, este campo aparece como Database; corresponde al campo
schema cuando define la conexión mediante URI o JSON.
default
secure en
true en el campo Extra y use el puerto TLS (
8443).
El proveedor expone opciones adicionales como campos específicos en el formulario de conexión. Si, en cambio, defines la conexión mediante URI, JSON o una variable de entorno, debes proporcionarlas como claves en el objeto JSON
Opciones adicionales de conexión
extra. Todas son opcionales:
|clave de
extra
|Campo de la UI
|Predeterminado
|Descripción
secure
|Usar TLS (HTTPS)
false
|Habilita HTTPS/TLS.
verify
|Verificar certificado SSL
true
|Verifica el certificado TLS del server cuando
secure es
true. Establécelo en
false para certificados autofirmados.
connect_timeout
|Tiempo de espera de conexión (segundos)
10
|Tiempo de espera de la conexión HTTP, en segundos.
send_receive_timeout
|Tiempo de espera de consulta (segundos)
300
|Tiempo de espera de lectura/escritura de la consulta, en segundos. Auméntalo para consultas analíticas de larga duración.
compress
|Habilitar compresión LZ4
true
|Habilita la compresión LZ4 de los resultados.
client_name
|Nombre del Client
|(vacío)
|Una etiqueta que se añade al identificador de versión de Airflow en el
User-Agent de ClickHouse y en la columna
client_name de
system.query_log.
session_settings
|Configuración de sesión (JSON)
|(vacío)
|Configuración de sesión de ClickHouse aplicada a cada consulta de la conexión; por ejemplo,
{"max_execution_time": 300, "max_threads": 8}.
client_kwargs
kwargs del Client (JSON)
|(vacío)
|Argumentos de palabra clave adicionales que se redirigen a
clickhouse_connect.get_client(), por ejemplo
http_proxy.
Configure la conexión mediante una variable de entorno. El formato URI incluye el host, las credenciales y la base de datos:
Definir una conexión sin la UI
Todos los componentes del URI deben estar codificados para URL. Para TLS, los tiempos de espera o la configuración de la sesión, use el formato JSON, que expone los campos de Extra:
export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT='clickhouse://default:password@localhost:8123/my_database'
Todos los hooks y operadores usan el ID de conexión
export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT='{
"conn_type": "clickhouse",
"host": "abc123.clickhouse.cloud",
"port": 8443,
"login": "default",
"password": "secret",
"schema": "my_database",
"extra": {
"secure": true,
"session_settings": {
"max_execution_time": 300,
"max_memory_usage": 10000000000
}
}
}'
clickhouse_default, a menos que especifiques otro.
Configura el
Ejecuta consultas con SQLExecuteQueryOperator
conn_id del operador para que use tu conexión de ClickHouse. El siguiente DAG crea una tabla, inserta filas, las lee de nuevo y elimina la tabla:
Los resultados de la consulta se obtienen con el
from datetime import datetime
from airflow import DAG
from airflow.providers.common.sql.hooks.sql import fetch_all_handler
from airflow.providers.common.sql.operators.sql import SQLExecuteQueryOperator
CLICKHOUSE_CONN_ID = "clickhouse_default"
CLICKHOUSE_TABLE = "airflow_example"
with DAG(
dag_id="example_clickhouse",
start_date=datetime(2021, 1, 1),
default_args={"conn_id": CLICKHOUSE_CONN_ID},
schedule="@once",
catchup=False,
) as dag:
create_table = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="create_table",
sql=f"""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS {CLICKHOUSE_TABLE} (
id UInt32,
name String,
ts DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id
""",
)
insert_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="insert_rows",
sql=f"""
INSERT INTO {CLICKHOUSE_TABLE} (id, name) VALUES
(1, 'Alice'),
(2, 'Bob'),
(3, 'Charlie')
""",
)
read_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="read_rows",
sql=f"SELECT id, name FROM {CLICKHOUSE_TABLE} ORDER BY id",
handler=fetch_all_handler,
)
drop_table = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="drop_table",
sql=f"DROP TABLE IF EXISTS {CLICKHOUSE_TABLE}",
)
create_table >> insert_rows >> read_rows >> drop_table
handler predeterminado (
fetch_all_handler). Para devolver algo distinto del conjunto completo de resultados, pase un
handler diferente, como
fetch_one_handler para devolver solo la primera fila.
Cuando una conexión apunta a un clúster y las tareas individuales consultan distintas bases de datos, sobrescriba la base de datos mediante
Use una base de datos diferente para cada tarea
hook_params en lugar de crear una conexión independiente:
read_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="read_rows",
conn_id=CLICKHOUSE_CONN_ID,
sql="SELECT count() FROM events",
hook_params={"database": "analytics"},
)
Para tareas que no encajan en un operador SQL —
Usar el hook directamente
bulk inserts,
streaming o llamadas del client específicas de ClickHouse — use
ClickHouseHook dentro de una tarea de Python.
El método
bulk_insert_rows del hook usa la ruta de inserción columnar nativa de
clickhouse-connect, que es mucho más rápida que las inserciones fila por fila para grandes volúmenes de datos. Establezca
batch_size para limitar el uso máximo de memoria con entradas muy grandes:
Llama a
from airflow.providers.clickhousedb.hooks.clickhouse import ClickHouseHook
hook = ClickHouseHook(clickhouse_conn_id="clickhouse_default")
hook.bulk_insert_rows(
table="events",
rows=[("user1", "click"), ("user2", "view")],
column_names=["user_id", "action"],
batch_size=1000,
)
get_client() para acceder al client subyacente de
clickhouse-connect para cualquier función que el hook no exponga directamente:
client = hook.get_client()
total = client.query("SELECT count() FROM events").result_rows[0][0]
Pasa la configuración de sesión al crear el hook, ya sea directamente o mediante el
Aplicar la configuración de sesión
hook_params del operador. La configuración que se pasa al constructor se superpone a cualquier
session_settings definido en el campo Extra de la conexión, y los valores del constructor prevalecen cuando hay conflicto entre claves:
hook = ClickHouseHook(
clickhouse_conn_id="clickhouse_default",
session_settings={"max_execution_time": 60, "max_threads": 4},
)