El paquete de integración necesario para integrar Apache Beam y ClickHouse se mantiene y desarrolla en Apache Beam I/O Connectors, un conjunto de integraciones para muchos sistemas populares de almacenamiento de datos y bases de datos. La implementación de
Paquete de integración
org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO se encuentra en el repositorio de Apache Beam.
Configuración del paquete Apache Beam para ClickHouse
Agregue la siguiente dependencia a su sistema de gestión de paquetes:
Instalación del paquete
Los artefactos están disponibles en el repositorio oficial de Maven.
<dependency>
<groupId>org.apache.beam</groupId>
<artifactId>beam-sdks-java-io-clickhouse</artifactId>
<version>${beam.version}</version>
</dependency>
El siguiente ejemplo lee un archivo CSV llamado
Ejemplo de código
input.csv como una
PCollection, lo convierte en un objeto de tipo Row (usando el esquema definido) y lo inserta en una instancia local de ClickHouse mediante
ClickHouseIO:
package org.example;
import org.apache.beam.sdk.Pipeline;
import org.apache.beam.sdk.io.TextIO;
import org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO;
import org.apache.beam.sdk.schemas.Schema;
import org.apache.beam.sdk.transforms.DoFn;
import org.apache.beam.sdk.transforms.ParDo;
import org.apache.beam.sdk.values.PCollection;
import org.apache.beam.sdk.values.Row;
import org.joda.time.DateTime;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
// Crear un objeto Pipeline.
Pipeline p = Pipeline.create();
Schema SCHEMA =
Schema.builder()
.addField(Schema.Field.of("name", Schema.FieldType.STRING).withNullable(true))
.addField(Schema.Field.of("age", Schema.FieldType.INT16).withNullable(true))
.addField(Schema.Field.of("insertion_time", Schema.FieldType.DATETIME).withNullable(false))
.build();
// Aplicar transformaciones al pipeline.
PCollection<String> lines = p.apply("ReadLines", TextIO.read().from("src/main/resources/input.csv"));
PCollection<Row> rows = lines.apply("ConvertToRow", ParDo.of(new DoFn<String, Row>() {
@ProcessElement
public void processElement(@Element String line, OutputReceiver<Row> out) {
String[] values = line.split(",");
Row row = Row.withSchema(SCHEMA)
.addValues(values[0], Short.parseShort(values[1]), DateTime.now())
.build();
out.output(row);
}
})).setRowSchema(SCHEMA);
rows.apply("Write to ClickHouse",
ClickHouseIO.write("jdbc:clickhouse://localhost:8123/default?user=default&password=******", "test_table"));
// Ejecutar el pipeline.
p.run().waitUntilFinish();
}
}
Tipos de datos compatibles
|ClickHouse
|Apache Beam
|Compatible
|Notas
TableSchema.TypeName.FLOAT32
Schema.TypeName#FLOAT
|✅
TableSchema.TypeName.FLOAT64
Schema.TypeName#DOUBLE
|✅
TableSchema.TypeName.INT8
Schema.TypeName#BYTE
|✅
TableSchema.TypeName.INT16
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.INT32
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.INT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.STRING
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.UINT8
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.UINT16
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.UINT32
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.UINT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.DATE
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.DATETIME
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.ARRAY
Schema.TypeName#ARRAY
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM8
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM16
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.BOOL
Schema.TypeName#BOOLEAN
|✅
TableSchema.TypeName.TUPLE
Schema.TypeName#ROW
|✅
TableSchema.TypeName.FIXEDSTRING
FixedBytes
|✅
FixedBytes es un
LogicalType que representa un array de bytes
de longitud fija ubicado en
org.apache.beam.sdk.schemas.logicaltypes
Schema.TypeName#DECIMAL
|❌
Schema.TypeName#MAP
|❌
Puede ajustar la configuración de
Parámetros de ClickHouseIO.Write
ClickHouseIO.Write con las siguientes funciones setter:
|Función setter de parámetro
|Tipo de argumento
|Valor predeterminado
|Descripción
withMaxInsertBlockSize
(long maxInsertBlockSize)
1000000
|Tamaño máximo de un bloque de filas que se puede insertar.
withMaxRetries
(int maxRetries)
5
|Número máximo de reintentos para las inserciones fallidas.
withMaxCumulativeBackoff
(Duration maxBackoff)
Duration.standardDays(1000)
|Duración acumulada máxima del backoff para los reintentos.
withInitialBackoff
(Duration initialBackoff)
Duration.standardSeconds(5)
|Duración del backoff inicial antes del primer reintento.
withInsertDistributedSync
(Boolean sync)
true
|Si es
true, sincroniza las operaciones de inserción para las tablas distribuidas.
withInsertQuorum
(Long quorum)
null
|Número de réplicas necesarias para confirmar una operación de inserción.
withInsertDeduplicate
(Boolean deduplicate)
true
|Si es
true, la deduplicación está habilitada para las operaciones de inserción.
withTableSchema
(TableSchema schema)
null
|Esquema de la tabla de ClickHouse de destino.
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al usar el conector:
Limitaciones
- A día de hoy, solo se admite la operación Sink. El conector no admite la operación Source.
- ClickHouse realiza la deduplicación al insertar en una tabla
ReplicatedMergeTreeo en una tabla
Distributedconstruida sobre
ReplicatedMergeTree. Sin replicación, insertar en una MergeTree normal puede dar lugar a duplicados si una inserción falla y luego se reintenta correctamente. Sin embargo, cada bloque se inserta de forma atómica, y el tamaño del bloque se puede configurar mediante
ClickHouseIO.Write.withMaxInsertBlockSize(long). La deduplicación se logra mediante el uso de sumas de verificación de los bloques insertados. Para obtener más información sobre la deduplicación, visite Deduplication y Configuración de inserción con deduplicación.
- El conector no ejecuta ninguna sentencia DDL; por lo tanto, la tabla de destino debe existir antes de la inserción.
- Documentación de la clase
ClickHouseIOdocumentación.
- Repositorio de ejemplos en
GitHubclickhouse-beam-connector.