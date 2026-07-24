Fivetran es una plataforma automatizada de movimiento de datos que mueve datos desde, hacia y entre sus plataformas de datos en la nube. ClickHouse Cloud es compatible como destino de Fivetran, lo que le permite cargar datos de varias fuentes en ClickHouse. La versión open source de ClickHouse no es compatible como destino. El conector de destino se desarrolla y mantiene conjuntamente por ClickHouse y Fivetran. El código fuente está disponible en GitHub.
Descripción general
El destino de ClickHouse Cloud se encuentra actualmente en Beta, pero estamos trabajando para que pronto tenga disponibilidad general.
Características principales
- Compatible con ClickHouse Cloud: usa tu base de datos de ClickHouse Cloud como destino de Fivetran.
- Modelo de implementación SaaS: totalmente gestionado por Fivetran, sin necesidad de administrar tu propia infraestructura.
- History Mode (SCD Type 2): conserva el historial completo de todas las versiones de los registros para análisis en un momento dado y registros de auditoría.
- Tamaños de lote configurables: puedes adaptar Fivetran a tu caso de uso concreto ajustando los tamaños de lote para escritura, consulta, mutación y eliminación definitiva mediante un archivo de configuración JSON.
Limitaciones
- Las migraciones del esquema aún no son compatibles, pero estamos trabajando en ello.
- No se admite agregar, eliminar ni modificar columnas de clave primaria.
- No se admiten ajustes personalizados de ClickHouse en las sentencias
CREATE TABLE.
- Los permisos basados en roles no son totalmente compatibles. La comprobación de permisos del conector solo tiene en cuenta los permisos otorgados directamente al usuario. Utilice permisos directos en su lugar.
- Referencia técnica: correspondencias de tipos, motores de tablas, columnas de metadatos y configuraciones avanzadas
- Solución de problemas y mejores prácticas: errores comunes, consejos de optimización y consultas de depuración
- Destino de Fivetran para ClickHouse en GitHub
Guía de instalación
- Si buscas opciones de configuración y detalles técnicos generales, consulta la referencia técnica.
- Para obtener una guía completa, consulta la guía de instalación en la documentación de Fivetran.
El Fivetran ClickHouse destino tiene un modelo de responsabilidad compartida:
Contacto y soporte
- ClickHouse desarrolla y mantiene el código del conector de destino.
- Fivetran aloja el conector y es responsable del movimiento de datos, la programación de pipelines y los conectores de origen.