- Ya tienes ClickHouse en funcionamiento
- Tienes Vector instalado
1
Crear una base de datos y una tabla
Defina una tabla para almacenar los eventos de log:
- Comience con una nueva base de datos llamada
nginxdb:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nginxdb
- Inserte todo el evento de log como una sola cadena. Obviamente, este no es un buen formato para realizar análisis sobre los datos de log, pero resolveremos esa parte más abajo usando vistas materializadas.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nginxdb.access_logs (
message String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
ORDER BY se establece en tuple() (una tupla vacía), ya que todavía no se necesita una clave primaria.
2
Configurar Nginx
En este paso, se muestra cómo configurar el registro de Nginx.
- La siguiente propiedad
access_logenvía los logs a
/var/log/nginx/my_access.logen formato combined. Este valor va en la sección
httpde su archivo
nginx.conf:
http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
access_log /var/log/nginx/my_access.log combined;
sendfile on;
keepalive_timeout 65;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
-
Asegúrate de reiniciar Nginx si tuviste que modificar
nginx.conf.
- Genera algunos eventos en el log de acceso visitando páginas de tu servidor web. Los logs en formato combined se ven así:
192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:03:31:44 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"
192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:03:31:44 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 555 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"
192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:03:31:49 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"
3
Configurar Vector
Vector recopila, transforma y enruta logs, métricas y trazas (denominados fuentes) a muchos proveedores distintos (denominados destinos), incluida la compatibilidad nativa con ClickHouse. Las fuentes y los destinos se definen en un archivo de configuración llamado vector.toml.
- El siguiente archivo vector.toml define una fuente de tipo file que sigue las nuevas entradas al final de my_access.log, y también define un destino como la tabla access_logs definida anteriormente:
[sources.nginx_logs]
type = "file"
include = [ "/var/log/nginx/my_access.log" ]
read_from = "end"
[sinks.clickhouse]
type = "clickhouse"
inputs = ["nginx_logs"]
endpoint = "http://clickhouse-server:8123"
database = "nginxdb"
table = "access_logs"
skip_unknown_fields = true
- Inicie Vector con la configuración anterior. Consulte la documentación de Vector para obtener más información sobre cómo definir fuentes y destinos.
- Verifique que los logs de acceso se estén insertando en ClickHouse ejecutando la siguiente consulta. Debería ver los logs de acceso en la tabla:
SELECT * FROM nginxdb.access_logs
4
Procesar los logs
Tener los logs en ClickHouse es muy útil, pero almacenar cada evento como una cadena de texto única no permite realizar un análisis de datos exhaustivo. A continuación, veremos cómo parsear los eventos de log mediante una vista materializada.Una vista materializada funciona de manera similar a un insert trigger en SQL. Cuando se insertan filas de datos en una tabla de origen, la vista materializada aplica alguna transformación a esas filas e inserta los resultados en una tabla de destino. La vista materializada puede configurarse para generar una representación analizada de los eventos de log en access_logs. A continuación se muestra un ejemplo de uno de estos eventos de log:
ClickHouse dispone de diversas funciones para analizar la cadena anterior. La función
192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"
splitByWhitespace divide una cadena por espacios en blanco y devuelve cada token en un array.
Para demostrarlo, ejecute el siguiente comando:
Query
SELECT splitByWhitespace('192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"')
Algunas de las cadenas tienen caracteres adicionales y el user agent (los detalles del navegador) no necesitaba procesarse, pero el array resultante es cercano a lo que se necesita.Al igual que
Response
["192.168.208.1","-","-","[12/Oct/2021:15:32:43","+0000]","\"GET","/","HTTP/1.1\"","304","0","\"-\"","\"Mozilla/5.0","(Macintosh;","Intel","Mac","OS","X","10_15_7)","AppleWebKit/537.36","(KHTML,","like","Gecko)","Chrome/93.0.4577.63","Safari/537.36\""]
splitByWhitespace, la función
splitByRegexp divide una cadena en un array basándose en una expresión regular.
Ejecute el siguiente comando, que devuelve dos cadenas.
Observe que la segunda cadena devuelta es el user agent extraído correctamente del registro:
SELECT splitByRegexp('\S \d+ "([^"]*)"', '192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"')
Antes de ver el comando final
["192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] \"GET / HTTP/1.1\" 30"," \"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36\""]
CREATE MATERIALIZED VIEW, revisemos un par de funciones adicionales que se utilizan para limpiar los datos.
Por ejemplo, el valor de
RequestMethod es
"GET, que contiene una comilla doble no deseada.
Puede usar la función
trimBoth (alias
trim) para eliminar la comilla doble:
La cadena de tiempo comienza con un
SELECT trim(LEADING '"' FROM '"GET')
[ y, además, no tiene un formato que ClickHouse pueda interpretar como fecha.
Sin embargo, si cambiamos el separador de dos puntos (:) por una coma (,), el análisis funciona perfectamente:
Ya estamos listos para definir la vista materializada. La definición a continuación incluye
SELECT parseDateTimeBestEffort(replaceOne(trim(LEADING '[' FROM '[12/Oct/2021:15:32:43'), ':', ' '))
POPULATE, lo que significa que las filas existentes en access_logs se procesarán e insertarán de inmediato.
Ejecute la siguiente sentencia SQL:
Ahora verifique que funcionó. Debería ver los registros de acceso correctamente parseados en columnas:
CREATE MATERIALIZED VIEW nginxdb.access_logs_view
(
RemoteAddr String,
Client String,
RemoteUser String,
TimeLocal DateTime,
RequestMethod String,
Request String,
HttpVersion String,
Status Int32,
BytesSent Int64,
UserAgent String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY RemoteAddr
POPULATE AS
WITH
splitByWhitespace(message) as split,
splitByRegexp('\S \d+ "([^"]*)"', message) as referer
SELECT
split[1] AS RemoteAddr,
split[2] AS Client,
split[3] AS RemoteUser,
parseDateTimeBestEffort(replaceOne(trim(LEADING '[' FROM split[4]), ':', ' ')) AS TimeLocal,
trim(LEADING '"' FROM split[6]) AS RequestMethod,
split[7] AS Request,
trim(TRAILING '"' FROM split[8]) AS HttpVersion,
split[9] AS Status,
split[10] AS BytesSent,
trim(BOTH '"' from referer[2]) AS UserAgent
FROM
(SELECT message FROM nginxdb.access_logs)
SELECT * FROM nginxdb.access_logs_view
La lección anterior almacenó los datos en dos tablas, pero podrías cambiar la tabla inicial
nginxdb.access_logs para que use el motor de tabla
Null.
Los datos analizados seguirán llegando a la tabla
nginxdb.access_logs_view, pero los datos sin procesar no se almacenarán en ninguna tabla.
Al usar Vector, que solo requiere una instalación sencilla y una configuración rápida, puedes enviar logs desde un servidor Nginx a una tabla de ClickHouse. Al usar una vista materializada, puedes desglosar esos logs en columnas para facilitar el análisis.