Airbyte es una plataforma de integración de datos de código abierto. Permite crear canalizaciones de datos ELT e incluye más de 140 conectores listos para usar. Este tutorial paso a paso muestra cómo conectar Airbyte a ClickHouse como destino y cargar un conjunto de datos de ejemplo.
Ten en cuenta que los conectores de origen y destino de Airbyte para ClickHouse se encuentran actualmente en fase Alpha y no son adecuados para transferir grandes conjuntos de datos (> 10 millones de filas)
1
Descarga y ejecuta Airbyte
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Airbyte se ejecuta en Docker y utiliza
docker-compose. Asegúrate de descargar e instalar las versiones más recientes de Docker.
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Despliega Airbyte clonando el repositorio oficial de GitHub y ejecutando
docker-compose upen tu terminal preferido:
git clone https://github.com/airbytehq/airbyte.git --depth=1 cd airbyte ./run-ab-platform.sh
- Cuando veas el banner de Airbyte en tu terminal, podrás conectarte a localhost:8000
También puedes registrarte y usar Airbyte Cloud
2
Añadir ClickHouse como destino
En esta sección, mostraremos cómo añadir una instancia de ClickHouse como destino.
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Inicie su servidor ClickHouse (Airbyte es compatible con la versión
21.8.10.19de ClickHouse o superior) o inicie sesión en su cuenta de ClickHouse Cloud:
clickhouse-server start
- En Airbyte, seleccione la página “Destinations” y añada un nuevo destino:
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Seleccione ClickHouse en la lista desplegable “Destination type” y complete el formulario “Set up the destination” indicando el hostname y los puertos de su instancia de ClickHouse, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña, y seleccione si se trata de una conexión SSL (equivalente al indicador
--secureen
clickhouse-client):
- ¡Enhorabuena! Ya ha añadido ClickHouse como destino en Airbyte.
Para usar ClickHouse como destino, el usuario que vaya a utilizar debe tener permisos para crear bases de datos, tablas e insertar filas. Recomendamos crear un usuario dedicado para Airbyte (p. ej.,
my_airbyte_user) con los siguientes permisos:
CREATE USER 'my_airbyte_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password_here';
GRANT CREATE ON * TO my_airbyte_user;
3
Añadir un conjunto de datos como fuente
El conjunto de datos de ejemplo que usaremos es New York City Taxi Data (en GitHub). Para este tutorial, usaremos un subconjunto de este conjunto de datos correspondiente al mes de enero de 2022.
- En Airbyte, selecciona la página “Sources” y añade una nueva fuente de tipo archivo.
-
Completa el formulario “Set up the source” asignando un nombre a la fuente y proporcionando la URL del archivo de NYC Taxi de enero de 2022 (consulta más abajo). Asegúrate de elegir
parquetcomo formato de archivo,
HTTPS Public Webcomo proveedor de almacenamiento y
nyc_taxi_2022como nombre del conjunto de datos.
https://d37ci6vzurychx.cloudfront.net/trip-data/yellow_tripdata_2022-01.parquet
- ¡Enhorabuena! Ya has añadido un archivo fuente en Airbyte.
4
Crear una conexión y cargar el conjunto de datos en ClickHouse
- En Airbyte, selecciona la página “Connections” y añade una nueva conexión
- Seleccione “Usar una fuente existente” y seleccione New York City Taxi Data; luego, seleccione “Usar un destino existente” y seleccione su instancia de ClickHouse.
-
Completa el formulario “Configurar la conexión” seleccionando una Frecuencia de replicación (usaremos
manualpara este tutorial) y
nyc_taxi_2022como el
streamque quieres sincronizar. Asegúrate de elegir
Normalized Tabular Datacomo normalización.
- Ahora que la conexión ya está creada, haz clic en “Sync now” para iniciar la carga de datos (ya que seleccionamos
Manualcomo frecuencia de replicación)
- Tus datos empezarán a cargarse; puedes ampliar la vista para ver los logs y el progreso de Airbyte. Cuando finalice la operación, verás un mensaje
Completed successfullyen los logs:
-
Conéctese a su instancia de ClickHouse con el cliente SQL que prefiera y compruebe la tabla resultante:
La respuesta debería verse así:
SELECT * FROM nyc_taxi_2022 LIMIT 10
Query id: 4f79c106-fe49-4145-8eba-15e1cb36d325 ┌─extra─┬─mta_tax─┬─VendorID─┬─RatecodeID─┬─tip_amount─┬─airport_fee─┬─fare_amount─┬─DOLocationID─┬─PULocationID─┬─payment_type─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┬─trip_distance─┬─passenger_count─┬─store_and_fwd_flag─┬─congestion_surcharge─┬─tpep_pickup_datetime─┬─improvement_surcharge─┬─tpep_dropoff_datetime─┬─_airbyte_ab_id───────────────────────┬─────_airbyte_emitted_at─┬─_airbyte_normalized_at─┬─_airbyte_nyc_taxi_2022_hashid────┐ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 2.03 │ 0 │ 17 │ 41 │ 162 │ 1 │ 0 │ 22.33 │ 4.25 │ 3 │ N │ 2.5 │ 2022-01-24T16:02:27 │ 0.3 │ 2022-01-24T16:22:23 │ 000022a5-3f14-4217-9938-5657f9041c8a │ 2022-07-19 04:35:31.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 91F83E2A3AF3CA79E27BD5019FA7EC94 │ │ 3 │ 0.5 │ 1 │ 1 │ 1.75 │ 0 │ 5 │ 186 │ 246 │ 1 │ 0 │ 10.55 │ 0.9 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T23:23:05 │ 0.3 │ 2022-01-22T23:27:03 │ 000036b6-1c6a-493b-b585-4713e433b9cd │ 2022-07-19 04:34:53.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 5522F328014A7234E23F9FC5FA78FA66 │ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 7.62 │ 1.25 │ 27 │ 238 │ 70 │ 1 │ 6.55 │ 45.72 │ 9.16 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T19:20:37 │ 0.3 │ 2022-01-22T19:40:51 │ 00003c6d-78ad-4288-a79d-00a62d3ca3c5 │ 2022-07-19 04:34:46.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 449743975782E613109CEE448AFA0AB3 │ │ 0.5 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 0 │ 0 │ 9.5 │ 234 │ 249 │ 1 │ 0 │ 13.3 │ 1.5 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T20:13:39 │ 0.3 │ 2022-01-22T20:26:40 │ 000042f6-6f61-498b-85b9-989eaf8b264b │ 2022-07-19 04:34:47.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 01771AF57922D1279096E5FFE1BD104A │ │ 0 │ 0 │ 2 │ 5 │ 5 │ 0 │ 60 │ 265 │ 90 │ 1 │ 0 │ 65.3 │ 5.59 │ 1 │ N │ 0 │ 2022-01-25T09:28:36 │ 0.3 │ 2022-01-25T09:47:16 │ 00004c25-53a4-4cd4-b012-a34dbc128aeb │ 2022-07-19 04:35:46.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ CDA4831B683D10A7770EB492CC772029 │ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 0 │ 0 │ 11.5 │ 68 │ 170 │ 2 │ 0 │ 14.8 │ 2.2 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-25T13:19:26 │ 0.3 │ 2022-01-25T13:36:19 │ 00005c75-c3c8-440c-a8e8-b1bd2b7b7425 │ 2022-07-19 04:35:52.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 24D75D8AADD488840D78EA658EBDFB41 │ │ 2.5 │ 0.5 │ 1 │ 1 │ 0.88 │ 0 │ 5.5 │ 79 │ 137 │ 1 │ 0 │ 9.68 │ 1.1 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T15:45:09 │ 0.3 │ 2022-01-22T15:50:16 │ 0000acc3-e64f-4b58-8e15-dc47ff1685f3 │ 2022-07-19 04:34:37.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 2BB5B8E849A438E08F7FCF789E7D7E65 │ │ 1.75 │ 0.5 │ 1 │ 1 │ 7.5 │ 1.25 │ 27.5 │ 17 │ 138 │ 1 │ 0 │ 37.55 │ 9 │ 1 │ N │ 0 │ 2022-01-30T21:58:19 │ 0.3 │ 2022-01-30T22:19:30 │ 0000b339-b44b-40b0-99f8-ebbf2092cc5b │ 2022-07-19 04:38:10.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ DCCE79199EF9217CD769EFD5271302FE │ │ 0.5 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 0 │ 0 │ 13 │ 79 │ 140 │ 2 │ 0 │ 16.8 │ 3.19 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-26T20:43:14 │ 0.3 │ 2022-01-26T20:58:08 │ 0000caa8-d46a-4682-bd25-38b2b0b9300b │ 2022-07-19 04:36:36.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ F502BE51809AF36582561B2D037B4DDC │ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 1.76 │ 0 │ 5.5 │ 141 │ 237 │ 1 │ 0 │ 10.56 │ 0.72 │ 2 │ N │ 2.5 │ 2022-01-27T15:19:54 │ 0.3 │ 2022-01-27T15:26:23 │ 0000cd63-c71f-4eb9-9c27-09f402fddc76 │ 2022-07-19 04:36:55.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 8612CDB63E13D70C1D8B34351A7CA00D │ └───────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┘La respuesta es:
SELECT count(*) FROM nyc_taxi_2022
Query id: a9172d39-50f7-421e-8330-296de0baa67e ┌─count()─┐ │ 2392428 │ └─────────┘
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Ten en cuenta que Airbyte infirió automáticamente los tipos de datos y añadió 4 columnas a la tabla de destino. Airbyte utiliza estas columnas para gestionar la lógica de replicación y registrar las operaciones. Puedes encontrar más detalles en la documentación oficial de Airbyte.
Ahora que el conjunto de datos está cargado en tu instancia de ClickHouse, puedes crear una nueva tabla y usar tipos de datos de ClickHouse más apropiados (más detalles).
`_airbyte_ab_id` String, `_airbyte_emitted_at` DateTime64(3, 'GMT'), `_airbyte_normalized_at` DateTime, `_airbyte_nyc_taxi_072021_hashid` String
- ¡Enhorabuena! Has cargado correctamente los datos de taxis de Nueva York en ClickHouse con Airbyte.