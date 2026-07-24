Conceptos clave
|Concepto de Apify
|Qué es
|Actor
|Un programa serverless en la nube que se ejecuta en la plataforma de Apify. Hay miles de Actors listos para usar disponibles en la Apify Store.
|Dataset
|El resultado de la ejecución de un Actor. Una colección de objetos JSON similar a una tabla, que puede recuperarse como JSON, CSV, XML u otros formatos mediante la Apify API.
|Webhook
|Una llamada HTTP basada en eventos que se activa cuando la ejecución de un Actor finaliza correctamente, falla o alcanza otros eventos de su ciclo de vida. Usa webhooks para automatizar el pipeline de Apify a ClickHouse.
Guía de configuración
1
Recopila los detalles de conexión de ClickHouse
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Requisitos previos de Apify
También necesitarás lo siguiente:
- Una cuenta de Apify (hay un nivel gratuito disponible).
- Un token de API de Apify, que encontrarás en Settings > Integrations en la Apify Console.
- Node.js 18+ instalado localmente (para los ejemplos en JavaScript).
3
Instala las dependencias
Instala el cliente de JavaScript de Apify y el cliente de JavaScript de ClickHouse:
npm install apify-client @clickhouse/client
Apify también ofrece un cliente de Python. Si prefieres Python, instala
apify-client con pip y usa clickhouse-connect para ClickHouse.
4
Crea una tabla de destino en ClickHouse
Crea una tabla para almacenar los datos extraídos. El esquema depende del Actor que uses. Este ejemplo usa MergeTree para un Actor de scraping de productos:
CREATE TABLE apify_products
(
url String,
title String,
price Float64,
currency String,
scraped_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (scraped_at, url);
5
Obtén el dataset de Apify y cárgalo en ClickHouse
El siguiente script obtiene los resultados de una ejecución de un Actor de Apify y los inserta en ClickHouse:
import { ApifyClient } from 'apify-client';
import { createClient } from '@clickhouse/client';
// Inicializar clientes
const apify = new ApifyClient({ token: 'YOUR_APIFY_API_TOKEN' });
const clickhouse = createClient({
url: 'https://YOUR_CLICKHOUSE_HOST:8443',
username: 'default',
password: 'YOUR_CLICKHOUSE_PASSWORD',
database: 'default',
});
// Obtener elementos del dataset de la última ejecución de un Actor
const run = await apify.actor('YOUR_ACTOR_ID').call();
const { items } = await apify.dataset(run.defaultDatasetId).listItems();
console.log(`Fetched ${items.length} items from Apify dataset.`);
// Insertar en ClickHouse
await clickhouse.insert({
table: 'apify_products',
values: items,
format: 'JSONEachRow',
});
console.log(`Inserted ${items.length} rows into ClickHouse.`);
await clickhouse.close();
6
Automatiza con webhooks
En lugar de ejecutar el script manualmente, automatiza el pipeline para que los datos se carguen en ClickHouse cada vez que termine un Actor:
- En la Apify Console, ve a tu Actor y abre la pestaña Integrations.
- Añade un webhook nuevo con:
- Event type:
ACTOR.RUN.SUCCEEDED
- Action: un HTTP POST a tu endpoint de carga, o activa otro Actor que gestione la inserción en ClickHouse.
- Event type:
- El payload del webhook incluye
defaultDatasetId, que puedes usar para obtener los resultados de la ejecución.
Buenas prácticas
Utiliza la biblioteca cliente de Apify (
Recuperación de datos de Apify
apify-client para JavaScript o Python) en lugar de hacer solicitudes HTTP directas. Se encarga de la paginación, los reintentos y la autenticación por ti. Para datasets grandes, pagina los resultados con los parámetros
limit y
offset del endpoint List dataset items.
Utiliza el formato
Carga en ClickHouse
JSONEachRow al insertar datos en ClickHouse. Se corresponde directamente con la salida JSON de Apify, sin necesidad de realizar ninguna transformación.
Haz que el esquema de la tabla de ClickHouse coincida con los campos de salida del Actor. Consulta el esquema de salida del Actor en su página de Apify Store o en la pestaña Dataset después de una ejecución.
Para inserciones de alto rendimiento desde el cliente de JavaScript, siga los Consejos para optimizar el rendimiento. Agrupe las filas en lotes de inserción más grandes en lugar de insertarlas una por una, y considere las inserciones asíncronas cuando la agrupación en lotes del lado del cliente no sea viable.
Rendimiento
Los ejemplos de esta página usan el usuario y la base de datos
Seguridad
default para simplificar. En producción, cree un usuario específico con los privilegios mínimos necesarios para insertar datos en la tabla de destino y almacene las credenciales de forma segura (por ejemplo, en variables de entorno o en un gestor de secretos, en lugar de subirlas al código fuente). Consulte Gestión de acceso a Cloud para obtener más información.