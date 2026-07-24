Transfiere datos a ClickHouse mediante las canalizaciones de datos de BladePipe

BladePipe es una herramienta de integración de datos de extremo a extremo en tiempo real, con latencia inferior a un segundo, que facilita un flujo de datos fluido entre plataformas.

ClickHouse es uno de los conectores preconfigurados de BladePipe, lo que permite a los usuarios integrar automáticamente datos de diversas fuentes en ClickHouse. En esta página se muestra paso a paso cómo cargar datos en ClickHouse en tiempo real.

​ Fuentes compatibles

Actualmente, BladePipe admite la integración de datos con ClickHouse desde las siguientes fuentes:

MySQL/MariaDB/AuroraMySQL

Oracle

PostgreSQL/AuroraPostgreSQL

MongoDB

Kafka

PolarDB-MySQL

OceanBase

TiDB

Próximamente se admitirán más fuentes.