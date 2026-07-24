Actualmente, BladePipe admite la integración de datos con ClickHouse desde las siguientes fuentes:
Fuentes compatibles
- MySQL/MariaDB/AuroraMySQL
- Oracle
- PostgreSQL/AuroraPostgreSQL
- MongoDB
- Kafka
- PolarDB-MySQL
- OceanBase
- TiDB
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Descargar y ejecutar BladePipe
- Inicia sesión en BladePipe Cloud.
- Sigue las instrucciones de Instalar Worker (Docker) o Instalar Worker (binario) para descargar e instalar un Worker de BladePipe.
Como alternativa, puedes descargar y desplegar BladePipe Enterprise.
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Agregar ClickHouse como destino
- BladePipe admite ClickHouse versión
20.12.3.3o posterior.
- Para usar ClickHouse como destino, asegúrese de que el usuario tenga permisos de SELECT, INSERT y DDL habituales.
- En BladePipe, haga clic en “DataSource” > “Add DataSource”.
-
Seleccione
ClickHousey complete la configuración indicando el host y el puerto de ClickHouse, el nombre de usuario y la contraseña; luego haga clic en “Test Connection”.
- Haga clic en “Add DataSource” en la parte inferior para agregar una instancia de ClickHouse.
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Agregar MySQL como fuente
En este tutorial, usamos una instancia de MySQL como fuente y explicamos el proceso para cargar datos de MySQL en ClickHouse.
Para usar MySQL como fuente, asegúrese de que el usuario tenga los permisos necesarios.
- En BladePipe, haga clic en “DataSource” > “Add DataSource”.
-
Seleccione
MySQLy complete la configuración con el host y el puerto de MySQL, el nombre de usuario y la contraseña; luego haga clic en “Test Connection”.
- Haga clic en “Add DataSource” en la parte inferior y se agregará una instancia de MySQL.
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Crear un pipeline
- En BladePipe, haz clic en “DataJob” > “Create DataJob”.
- Selecciona las instancias de MySQL y ClickHouse que has agregado y haz clic en “Test Connection” para comprobar que BladePipe esté conectado a ellas. Luego, selecciona las bases de datos que se van a mover.
- Selecciona “Incremental” en DataJob Type, junto con la opción “Full Data”.
- Selecciona las tablas que se van a replicar.
- Selecciona las columnas que se van a replicar.
- Confirma la creación del DataJob y este se ejecutará automáticamente.
5
Verificar los datos
- Detenga la escritura de datos en la instancia de MySQL y espere a que ClickHouse complete la fusión de los datos.
Como el momento en que ClickHouse realiza la fusión automática es impredecible, puede forzar manualmente una fusión ejecutando el comando
OPTIMIZE TABLE xxx FINAL;. Tenga en cuenta que es posible que esta fusión manual no siempre se complete correctamente.Como alternativa, puede ejecutar el comando
CREATE VIEW xxx_v AS SELECT * FROM xxx FINAL; para crear una vista y realizar consultas en ella a fin de asegurarse de que los datos se hayan fusionado por completo.
- Cree un DataJob de verificación. Una vez que se complete el DataJob de verificación, revise los resultados para confirmar que los datos de ClickHouse sean los mismos que los de MySQL.