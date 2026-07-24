Azure Synapse admite tres niveles de administración de paquetes:
Agrega las dependencias del conector
- Paquetes predeterminados
- Nivel de grupo de Spark
- Nivel de sesión
Sigue la guía Administrar bibliotecas para grupos de Apache Spark y agrega las siguientes dependencias obligatorias a tu aplicación de Spark
clickhouse-spark-runtime-{spark_version}_{scala_version}-{connector_version}.jar- Maven oficial
clickhouse-jdbc-{java_client_version}-all.jar- Maven oficial
Hay varias formas de añadir configuraciones de Spark a tu sesión:
Añade ClickHouse como catálogo
- Archivo de configuración personalizado para cargar con tu sesión
- Añadir configuraciones mediante la UI de Azure Synapse
- Añadir configuraciones en tu notebook de Synapse
Asegúrese de que aparezca en la primera celda, de la siguiente manera: Visite la página de configuración de ClickHouse Spark para consultar ajustes adicionales.
%%configure -f
{
"conf": {
"spark.sql.catalog.clickhouse": "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog",
"spark.sql.catalog.clickhouse.host": "<clickhouse host>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.protocol": "https",
"spark.sql.catalog.clickhouse.http_port": "<port>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.user": "<username>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.password": "password",
"spark.sql.catalog.clickhouse.database": "default"
}
}
Cuando trabaje con ClickHouse Cloud, asegúrese de configurar los ajustes de Spark requeridos.
Para verificar que las dependencias y configuraciones se hayan establecido correctamente, visite la UI de Spark de su sesión y vaya a la pestaña
Verificación de la configuración
Environment.
Allí, busque la configuración relacionada con ClickHouse: