Introducción a Apache Flink con ClickHouse

El conector es compatible con la API DataStream de Apache Flink. La compatibilidad con la API Table está prevista para una versión futura

Java 11+ (para Flink 1.17+) o 17+ (para Flink 2.0+)

Apache Flink 1.17+

​ Matriz de compatibilidad de versiones de Flink

El conector se distribuye en dos artefactos para admitir tanto Flink 1.17+ como Flink 2.0+. Elige el artefacto que corresponda a la versión de Flink que quieras usar:

Versión de Flink Artefacto Versión del cliente Java de ClickHouse Java requerido latest flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 2.0.1 flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 2.0.0 flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 1.20.2 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.19.3 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.18.1 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.17.2 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+

El conector no se ha probado con versiones de Flink anteriores a la 1.17.2

​ Instalación y configuración

​ Añadir como dependencia

​ Para Flink 2.0+

Maven

Gradle

SBT <dependency> <groupId>com.clickhouse.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-clickhouse-2.0.0</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> <classifier>all</classifier> </dependency> dependencies { implementation("com.clickhouse.flink:flink-connector-clickhouse-2.0.0:{{ stable_version }}") } libraryDependencies += "com.clickhouse.flink" % "flink-connector-clickhouse-2.0.0" % {{ stable_version }} classifier "all"

​ Para Flink 1.17+

Maven

Gradle

SBT <dependency> <groupId>com.clickhouse.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-clickhouse-1.17</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> <classifier>all</classifier> </dependency> dependencies { implementation("com.clickhouse.flink:flink-connector-clickhouse-1.17:{{ stable_version }}") } libraryDependencies += "com.clickhouse.flink" % "flink-connector-clickhouse-1.17" % {{ stable_version }} classifier "all"

​ Descarga el binario

El patrón de nombre del archivo JAR binario es:

flink-connector-clickhouse-$ {flink_version} -$ {stable_version} -all.jar

donde:

flink_version es uno de 2.0.0 o 1.17

es uno de o stable_version es una versión estable del artefacto

Puedes encontrar todos los archivos JAR publicados disponibles en el Repositorio Central de Maven

​ Uso de la API de DataStream

Supongamos que quieres insertar datos CSV sin procesar en ClickHouse:

Java public static void main ( String [] args) { // Configurar ClickHouseClient ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig (url, username, password, database, tableName); // Crear un ElementConverter ElementConverter < String , ClickHousePayload > convertorString = new ClickHouseConvertor <>( String . class ); // Crear el sink y establecer el formato con `setClickHouseFormat` ClickHouseAsyncSink < String > csvSink = new ClickHouseAsyncSink <>( convertorString, MAX_BATCH_SIZE, MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS, MAX_BUFFERED_REQUESTS, MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES, MAX_TIME_IN_BUFFER_MS, MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES, clickHouseClientConfig ); csvSink . setClickHouseFormat ( ClickHouseFormat . CSV ); // Por último, conecta tu DataStream al sink. final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment . getExecutionEnvironment (); Path csvFilePath = new Path (fileFullName); FileSource < String > csvSource = FileSource . forRecordStreamFormat ( new TextLineInputFormat (), csvFilePath) . build (); env . fromSource ( csvSource, WatermarkStrategy . noWatermarks (), "GzipCsvSource" ). sinkTo (csvSink); }

Puedes encontrar más ejemplos y fragmentos de código en nuestras pruebas:

​ Ejemplo de inicio rápido

Hemos creado un ejemplo basado en Maven para facilitar el inicio con el sink de ClickHouse:

Para obtener instrucciones más detalladas, consulta la Guía del ejemplo

​ Opciones de conexión de la API de DataStream

​ Opciones del cliente de ClickHouse

Parameters Description Default Value Required url URL completa de ClickHouse N/A Sí username Nombre de usuario de la base de datos de ClickHouse N/A Sí password Contraseña de la base de datos de ClickHouse N/A Sí database Nombre de la base de datos de ClickHouse N/A Sí table Nombre de la tabla de ClickHouse N/A Sí options Mapa de opciones de configuración del cliente Java Mapa vacío No serverSettings Mapa de ajustes de sesión del servidor de ClickHouse Mapa vacío No enableJsonSupportAsString Ajuste del servidor de ClickHouse para esperar un String con formato JSON para el tipo de dato JSON true No

options y serverSettings deben pasarse al cliente como Map<String, String> . Si cualquiera de los dos es un mapa vacío, se usarán los valores predeterminados del cliente o del servidor, respectivamente.

Por ejemplo:

Java Map < String , String > javaClientOptions = Map . of ( ClientConfigProperties . CA_CERTIFICATE . getKey (), "<my_CA_cert>" , ClientConfigProperties . SSL_CERTIFICATE . getKey (), "<my_SSL_cert>" , ClientConfigProperties . CLIENT_NETWORK_BUFFER_SIZE . getKey (), "30000" , ClientConfigProperties . HTTP_MAX_OPEN_CONNECTIONS . getKey (), "5" ); Map < String , String > serverSettings = Map . of ( "insert_deduplicate" , "1" ); ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig ( url, username, password, database, tableName, javaClientOptions, serverSettings, false // enableJsonSupportAsString );

​ Opciones del sink

Las siguientes opciones provienen directamente de AsyncSinkBase de Flink:

Parámetros Descripción Valor predeterminado Obligatorio maxBatchSize Número máximo de registros insertados en un solo lote N/A Sí maxInFlightRequests Número máximo de solicitudes en curso permitidas antes de que el sink aplique contrapresión N/A Sí maxBufferedRequests Número máximo de registros que pueden almacenarse en el búfer del sink antes de que se aplique contrapresión N/A Sí maxBatchSizeInBytes Tamaño máximo (en bytes) que puede alcanzar un lote. Todos los lotes enviados serán menores o iguales a este tamaño N/A Sí maxTimeInBufferMS Tiempo máximo que un registro puede permanecer en el sink antes de enviarse N/A Sí maxRecordSizeInBytes Tamaño máximo de registro que aceptará el sink; los registros que lo superen se rechazarán automáticamente N/A Sí

​ Tipos de datos compatibles

La siguiente tabla ofrece una referencia rápida para la conversión de tipos de datos al insertar datos desde Flink en ClickHouse.

​ Inserción de datos de Flink en ClickHouse

Tipo de Java Tipo de ClickHouse Admitido Método de serialización byte / Byte Int8 ✅ DataWriter.writeInt8 short / Short Int16 ✅ DataWriter.writeInt16 int / Integer Int32 ✅ DataWriter.writeInt32 long / Long Int64 ✅ DataWriter.writeInt64 BigInteger Int128 ✅ DataWriter.writeInt128 BigInteger Int256 ✅ DataWriter.writeInt256 short / Short UInt8 ✅ DataWriter.writeUInt8 int / Integer UInt8 ✅ DataWriter.writeUInt8 int / Integer UInt16 ✅ DataWriter.writeUInt16 long / Long UInt32 ✅ DataWriter.writeUInt32 long / Long UInt64 ✅ DataWriter.writeUInt64 BigInteger UInt64 ✅ DataWriter.writeUInt64 BigInteger UInt128 ✅ DataWriter.writeUInt128 BigInteger UInt256 ✅ DataWriter.writeUInt256 BigDecimal Decimal ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal32 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal64 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal128 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal256 ✅ DataWriter.writeDecimal float / Float Float ✅ DataWriter.writeFloat32 double / Double Double ✅ DataWriter.writeFloat64 boolean / Boolean Boolean ✅ DataWriter.writeBoolean String String ✅ DataWriter.writeString String FixedString ✅ DataWriter.writeFixedString LocalDate Date ✅ DataWriter.writeDate LocalDate Date32 ✅ DataWriter.writeDate32 LocalDateTime DateTime ✅ DataWriter.writeDateTime ZonedDateTime DateTime ✅ DataWriter.writeDateTime LocalDateTime DateTime64 ✅ DataWriter.writeDateTime64 ZonedDateTime DateTime64 ✅ DataWriter.writeDateTime64 int / Integer Time ❌ N/A long / Long Time64 ❌ N/A byte / Byte Enum8 ✅ DataWriter.writeInt8 int / Integer Enum16 ✅ DataWriter.writeInt16 java.util.UUID UUID ✅ DataWriter.writeIntUUID String JSON ✅ DataWriter.writeJSON Array<Type> Array<Type> ✅ DataWriter.writeArray Map<K,V> Map<K,V> ✅ DataWriter.writeMap Tuple<Type,..> Tuple<T1,T2,..> ✅ DataWriter.writeTuple Object Variant ❌ N/A

Notas:

Se debe proporcionar un ZoneId al realizar operaciones con fechas.

al realizar operaciones con fechas. Se deben proporcionar la precisión y la escala al realizar operaciones decimales.

Para que ClickHouse pueda interpretar un String de Java como JSON, es necesario habilitar enableJsonSupportAsString en ClickHouseClientConfig .

de Java como JSON, es necesario habilitar en . El conector requiere un ElementConvertor para asignar los elementos del DataStream de entrada a los payloads de ClickHouse. Para ello, el conector proporciona ClickHouseConvertor y POJOConvertor , que pueden usarse para implementar esta asignación mediante los métodos de serialización de DataWriter indicados anteriormente.

​ Formatos de entrada compatibles

Puedes consultar la lista de formatos de entrada de ClickHouse disponibles en esta página de documentación y en ClickHouseFormat.java

Para especificar el formato que debe usar el conector para serializar tu DataStream como payloads de ClickHouse, utiliza la función setClickHouseFormat . Por ejemplo:

ClickHouseAsyncSink < String > csvSink = new ClickHouseAsyncSink <>( convertorString, MAX_BATCH_SIZE, MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS, MAX_BUFFERED_REQUESTS, MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES, MAX_TIME_IN_BUFFER_MS, MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES, clickHouseClientConfig ); csvSink . setClickHouseFormat ( ClickHouseFormat . CSV );

setSupportDefault en ClickHouseClientConfig se establece explícitamente en true o false, respectivamente. De forma predeterminada, el conector usará RowBinaryWithDefaults RowBinary siense establece explícitamente en true o false, respectivamente.

El conector expone las siguientes métricas adicionales, además de las que ya ofrece Flink:

Métrica Descripción Tipo Estado numBytesSend Número total de bytes enviados a ClickHouse en el payload de la solicitud. Nota: esta métrica mide el tamaño de los datos serializados enviados a través de la red y puede diferir de written_bytes de ClickHouse en system.query_log , que refleja los bytes reales escritos en el almacenamiento después del procesamiento Counter ✅ numRecordSend Número total de registros enviados a ClickHouse Counter ✅ numRequestSubmitted Número total de solicitudes enviadas (número real de flushes realizados) Counter ✅ numOfDroppedBatches Número total de lotes descartados debido a errores no reintentables Counter ✅ numOfDroppedRecords Número total de registros descartados debido a errores no reintentables Counter ✅ totalBatchRetries Número total de reintentos de lotes debido a errores reintentables Counter ✅ writeLatencyHistogram Histograma de la distribución de la latencia de escritura correcta (ms) Histogram ✅ writeFailureLatencyHistogram Histograma de la distribución de la latencia de escritura fallida (ms) Histogram ✅ triggeredByMaxBatchSizeCounter Número total de flushes provocados al alcanzar maxBatchSize Counter ✅ triggeredByMaxBatchSizeInBytesCounter Número total de flushes provocados al alcanzar maxBatchSizeInBytes Counter ✅ triggeredByMaxTimeInBufferMSCounter Número total de flushes provocados al alcanzar maxTimeInBufferMS Counter ✅ actualRecordsPerBatch Histograma de la distribución del tamaño real de los lotes Histogram ✅ actualBytesPerBatch Histograma de la distribución del número real de bytes por lote Histogram ✅

El sink actualmente ofrece una garantía de entrega de al menos una vez. El trabajo para lograr la semántica exactly-once se está rastreando aquí.

El sink todavía no admite una cola de mensajes fallidos (DLQ) para el almacenamiento en búfer de registros que no se pueden procesar. Mientras tanto, el conector intentará volver a insertar los registros que fallen y los descartará si no lo consigue. Esta funcionalidad se está rastreando aquí.

El sink todavía no admite la creación mediante la Table API de Flink ni con Flink SQL. Esta funcionalidad se está rastreando aquí.

​ Compatibilidad de versiones de ClickHouse y seguridad

El conector se prueba a diario, mediante un flujo de trabajo de CI, con varias versiones recientes de ClickHouse, incluidas latest y head . Las versiones probadas se actualizan periódicamente a medida que entran en uso nuevas versiones de ClickHouse. Consulta aquí las versiones con las que se prueba el conector cada día.

y . Las versiones probadas se actualizan periódicamente a medida que entran en uso nuevas versiones de ClickHouse. Consulta aquí las versiones con las que se prueba el conector cada día. Consulta la política de seguridad de ClickHouse para conocer las vulnerabilidades de seguridad conocidas y cómo informar de una vulnerabilidad.

Recomendamos actualizar el conector de forma continua para no perder ninguna corrección de seguridad ni mejora nueva.

Si tienes algún problema con la migración, crea un issue en GitHub y te responderemos.

​ Uso avanzado y recomendado

Para obtener un rendimiento óptimo, asegúrese de que el tipo de elemento de su DataStream no sea un tipo genérico; consulte aquí la distinción de tipos de Flink. Los elementos no genéricos evitan la sobrecarga de serialización que introduce Kryo y mejoran el rendimiento hacia ClickHouse.

sea un tipo genérico; consulte aquí la distinción de tipos de Flink. Los elementos no genéricos evitan la sobrecarga de serialización que introduce Kryo y mejoran el rendimiento hacia ClickHouse. Recomendamos configurar maxBatchSize con un valor mínimo de 1000 y, preferiblemente, entre 10,000 y 100,000. Consulte esta guía sobre inserciones masivas para obtener más información.

con un valor mínimo de 1000 y, preferiblemente, entre 10,000 y 100,000. Consulte esta guía sobre inserciones masivas para obtener más información. Para realizar deduplicación de estilo OLTP o upsert en ClickHouse, consulte esta página de documentación. Nota: no debe confundirse con la deduplicación por lotes que se produce en los reintentos.

​ Solución de problemas

Puede aparecer el siguiente error:

com.clickhouse.client.api.ServerException: Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 9205. Bytes expected: 1100022.: (at row 9) : While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)

Causa: Lo más habitual es que el error CANNOT_READ_ALL_DATA signifique que el esquema de tu tabla de ClickHouse ha dejado de coincidir con el esquema de tus registros de Flink. Esto puede ocurrir cuando uno de los dos se modifica de una forma no compatible con versiones anteriores.

Solución: Actualiza el esquema de tu tabla de ClickHouse o el tipo de datos de entrada del conector (o ambos) para que sean compatibles. Si es necesario, consulta la : Actualiza el esquema de tu tabla de ClickHouse o el tipo de datos de entrada del conector (o ambos) para que sean compatibles. Si es necesario, consulta la correspondencia de tipos para ver cómo se asignan los tipos de Java a los tipos de ClickHouse. Nota: si todavía hay registros en tránsito, tendrás que restablecer el estado de Flink al reiniciar el conector.

​ Bajo rendimiento

Es posible que el rendimiento del conector no escale con el paralelismo del job (número de tareas de Flink) al escribir en ClickHouse.

Causa: El : El proceso de fusión de partes en segundo plano de ClickHouse puede estar ralentizando las inserciones. Esto puede ocurrir cuando el tamaño del lote configurado es demasiado pequeño, el conector hace flush con demasiada frecuencia, o por una combinación de ambos factores.

Solución: Supervise las métricas numRequestSubmitted y actualRecordsPerBatch para determinar cómo ajustar el tamaño del lote ( maxBatchSize ) y con qué frecuencia hacer flush. Consulte también : Supervise las métricaspara determinar cómo ajustar el tamaño del lote () y con qué frecuencia hacer flush. Consulte también Uso avanzado y recomendado para ver recomendaciones sobre el tamaño de los lotes.

​ Me faltan filas en mi tabla de ClickHouse

Causa: Los lotes se descartaron, ya sea por un error no reintentable o porque no pudieron insertarse dentro del número de reintentos configurado (se puede configurar mediante ClickHouseClientConfig.setNumberOfRetries() ). Nota: de forma predeterminada, el conector intentará volver a insertar un lote hasta 3 veces antes de descartarlo.

Solución: Inspeccione los logs de TaskManager y/o las trazas de pila para identificar la causa raíz.

​ Contribuciones y soporte

Si deseas contribuir al proyecto o informar de algún problema, ¡agradecemos tus aportaciones! Visita nuestro repositorio de GitHub para abrir una issue, proponer mejoras o enviar un pull request.