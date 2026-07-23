Diseño de esquemas
Diseño de esquemas en ClickHouse para un rendimiento óptimo, teniendo en cuenta factores como las consultas, las actualizaciones de datos, la latencia y el volumen.
Índices primarios dispersos
Una introducción práctica a los índices primarios en ClickHouse.
Desnormalización de datos
El enfoque de desnormalización, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de las consultas almacenando los datos relacionados en una sola tabla.
Carga retroactiva de datos
Técnicas para realizar la carga retroactiva de datos en tablas de ClickHouse de forma eficiente.
Función de tabla Merge
Uso de la función de tabla
merge para consultar varias tablas como si fueran una sola.
Procedimientos almacenados y sentencias preparadas
Procedimientos almacenados y parámetros de consulta en ClickHouse.
Generación de datos de prueba
Cómo generar datos de prueba aleatorios en ClickHouse.
Compresión de datos
La compresión en ClickHouse, los modos de compresión disponibles y cómo elegir el más adecuado para sus tipos de datos y cargas de trabajo.
Trabajar con arrays
Uso de arrays en ClickHouse.
Trabajar con JOINs
Uso de JOINs en ClickHouse.