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Esta sección trata sobre el modelado de datos en ClickHouse e incluye los siguientes temas:

Diseño de esquemas

Diseño de esquemas en ClickHouse para un rendimiento óptimo, teniendo en cuenta factores como las consultas, las actualizaciones de datos, la latencia y el volumen.

Índices primarios dispersos

Una introducción práctica a los índices primarios en ClickHouse.

Desnormalización de datos

El enfoque de desnormalización, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de las consultas almacenando los datos relacionados en una sola tabla.

Carga retroactiva de datos

Técnicas para realizar la carga retroactiva de datos en tablas de ClickHouse de forma eficiente.

Función de tabla Merge

Uso de la función de tabla merge para consultar varias tablas como si fueran una sola.

Procedimientos almacenados y sentencias preparadas

Procedimientos almacenados y parámetros de consulta en ClickHouse.

Generación de datos de prueba

Cómo generar datos de prueba aleatorios en ClickHouse.

Compresión de datos

La compresión en ClickHouse, los modos de compresión disponibles y cómo elegir el más adecuado para sus tipos de datos y cargas de trabajo.

Trabajar con arrays

Uso de arrays en ClickHouse.

Trabajar con JOINs

Uso de JOINs en ClickHouse.
Última modificación el 23 de julio de 2026