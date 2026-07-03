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Descripción general

La caché de páginas en espacio de usuario es un nuevo mecanismo de caché que permite almacenar en caché datos en la memoria del proceso, en lugar de depender de la caché de páginas del SO.
ClickHouse ya ofrece la caché del sistema de archivos como una forma de caché sobre almacenamiento remoto de objetos, como Amazon S3, Google Cloud Storage (GCS) o Azure Blob Storage. La caché de páginas en espacio de usuario está diseñada para acelerar el acceso a datos remotos cuando la caché normal del SO no resulta suficiente. Se diferencia de la caché del sistema de archivos en los siguientes aspectos:

Opciones de configuración y uso

Uso

Para habilitar la caché de páginas en espacio de usuario, primero configúrala en el servidor:
La caché de páginas en espacio de usuario usará hasta la cantidad de memoria especificada, pero esta cantidad de memoria no está reservada. La memoria se liberará cuando sea necesaria para otras necesidades del servidor.
A continuación, habilite su uso a nivel de consulta:

Configuración

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Última modificación el 3 de julio de 2026