Al ejecutar consultas, ClickHouse utiliza diferentes cachés para acelerar las consultas
y reducir la necesidad de leer o escribir en disco.
Los principales tipos de caché son:
Además, hay muchos otros tipos de caché:
Si desea borrar una de las cachés, por motivos de ajuste del rendimiento, solución de problemas o coherencia de los datos,
puede usar la sentencia
-
mark_cache — Caché de marcas utilizada por los motores de tabla de la familia
MergeTree.
-
uncompressed_cache — Caché de datos sin comprimir utilizada por los motores de tabla de la familia
MergeTree.
- Caché de páginas del sistema operativo (utilizada indirectamente para archivos con los datos propiamente dichos).
SYSTEM CLEAR ... CACHE.
Última modificación el 3 de julio de 2026