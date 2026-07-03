Al ejecutar consultas, ClickHouse utiliza diferentes cachés para acelerar las consultas y reducir la necesidad de leer o escribir en disco.

Los principales tipos de caché son:

mark_cache — Caché de marcas utilizada por los motores de tabla de la familia MergeTree .

— Caché de marcas utilizada por los motores de tabla de la familia . uncompressed_cache — Caché de datos sin comprimir utilizada por los motores de tabla de la familia MergeTree .

— Caché de datos sin comprimir utilizada por los motores de tabla de la familia . Caché de páginas del sistema operativo (utilizada indirectamente para archivos con los datos propiamente dichos).

Además, hay muchos otros tipos de caché: