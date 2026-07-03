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Al ejecutar consultas, ClickHouse utiliza diferentes cachés para acelerar las consultas y reducir la necesidad de leer o escribir en disco. Los principales tipos de caché son:
  • mark_cache — Caché de marcas utilizada por los motores de tabla de la familia MergeTree.
  • uncompressed_cache — Caché de datos sin comprimir utilizada por los motores de tabla de la familia MergeTree.
  • Caché de páginas del sistema operativo (utilizada indirectamente para archivos con los datos propiamente dichos).
Además, hay muchos otros tipos de caché: Si desea borrar una de las cachés, por motivos de ajuste del rendimiento, solución de problemas o coherencia de los datos, puede usar la sentencia SYSTEM CLEAR ... CACHE.
Última modificación el 3 de julio de 2026