SYSTEM junto con comandos de cuatro letras (4LW) en Keeper.
Si quieres realizar muestreo y perfilado de asignaciones en
Muestreo de asignaciones y vaciado de perfiles de heap
jemalloc, debes iniciar ClickHouse/Keeper con el perfilado habilitado mediante la variable de entorno
MALLOC_CONF:
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:true
jemalloc muestreará las asignaciones y almacenará la información internamente.
Puede indicarle a
jemalloc que vuelque el perfil actual ejecutando:
De forma predeterminada, el archivo de perfil de heap se generará en
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap, donde
_pid_ es el PID de ClickHouse y
_seqnum_ es el número de secuencia global del perfil de heap actual.
Para Keeper, el archivo predeterminado es
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap y sigue las mismas reglas.
Se puede definir una ubicación distinta añadiendo la opción
prof_prefix a la variable de entorno
MALLOC_CONF.
Por ejemplo, si desea generar perfiles en la carpeta
/data, donde el prefijo del nombre de archivo será
my_current_profile, puede ejecutar ClickHouse/Keeper con la siguiente variable de entorno:
Al archivo generado se le añadirán el prefijo, el PID y el número de secuencia.
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_prefix:/data/my_current_profile
Una vez generados los perfiles de heap, es necesario analizarlos. Para ello, puede utilizarse la herramienta de
Análisis de perfiles de heap
jemalloc llamada jeprof. Puede instalarse de varias formas:
- Usando el gestor de paquetes del sistema
- Clonando el repositorio de jemalloc y ejecutando
autogen.shdesde la carpeta raíz. Esto le proporcionará el script
jeprofdentro de la carpeta
bin
Con
jeprof usa
addr2line para generar trazas de pila, lo que puede resultar muy lento.
Si es así, se recomienda instalar una implementación alternativa de la herramienta.
git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line
jeprof, pueden generarse muchos formatos distintos a partir del perfil de heap.
Se recomienda ejecutar
jeprof --help para obtener información sobre su uso y las distintas opciones que ofrece la herramienta.
En general, el comando
jeprof se usa así:
Si quieres comparar qué asignaciones se produjeron entre dos perfiles, puedes definir el argumento
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]
base:
jeprof path/to/binary --base path/to/first/heap/profile path/to/second/heap/profile --output_format [ > output_file]
Ejemplos
- si quieres generar un archivo de texto con cada procedimiento en una línea:
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --text > result.txt
- si quieres generar un archivo PDF con un grafo de llamadas:
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --pdf > result.pdf
Generación de un flame graph
jeprof permite generar stacks colapsados para crear flame graphs.
Debe usar el argumento
--collapsed:
Después de eso, puedes usar muchas herramientas distintas para visualizar stacks colapsados. La más popular es FlameGraph, que incluye un script llamado
jeprof path/to/binary path/to/heap/profile --collapsed > result.collapsed
flamegraph.pl:
Otra herramienta interesante es speedscope, que permite analizar los stacks recopilados de forma más interactiva.
cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
Si ClickHouse/Keeper se inicia con el perfilador habilitado, se admiten comandos adicionales para desactivar o activar el perfilado de asignaciones en tiempo de ejecución. Con estos comandos, resulta más fácil perfilar solo intervalos específicos. Para desactivar el perfilador:
Controlar el perfilador de asignaciones en tiempo de ejecución
Para activar el perfilador:
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE
También es posible controlar el estado inicial del perfilador configurando la opción
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE
prof_active, que está activada de forma predeterminada.
Por ejemplo, si no desea muestrear asignaciones durante el inicio, sino solo después, puede activar el perfilador. Puede iniciar ClickHouse/Keeper con la siguiente variable de entorno:
El perfilador se puede habilitar más adelante.
MALLOC_CONF=background_thread:true,prof:true,prof_active:false
Opciones adicionales para el perfilador
jemalloc dispone de muchas opciones relacionadas con el perfilador. Se pueden controlar modificando la variable de entorno
MALLOC_CONF.
Por ejemplo, el intervalo entre las muestras de asignación puede controlarse con
lg_prof_sample.
Si desea volcar el perfil de heap cada N bytes, puede habilitarlo con
lg_prof_interval.
Se recomienda consultar la página de referencia de
jemalloc para ver la lista completa de opciones.
ClickHouse/Keeper exponen métricas relacionadas con
Otros recursos
jemalloc de muchas maneras distintas.
Tabla del sistema
asynchronous_metrics
Referencia
SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical
Contiene información sobre las asignaciones de memoria realizadas mediante el asignador jemalloc en distintas clases de tamaño (
Tabla del sistema
Tabla del sistema
jemalloc_bins
bins), agregada a partir de todas las arenas.
Referencia
Todas las métricas relacionadas con
Prometheus
jemalloc de
asynchronous_metrics también se exponen a través del endpoint de Prometheus tanto en ClickHouse como en Keeper.
Referencia
Keeper admite el comando 4LW
Comando 4LW
Comando 4LW
jmst en Keeper
jmst, que devuelve estadísticas básicas del asignador:
echo jmst | nc localhost 9181